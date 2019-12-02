Сводки от ополчения Новороссии 02 декабря 2019
- 08:33 Это только за ноябрь: оккупанты подсчитывают потери на Донбассе (ФОТО).
- 06:00 Донбасс, высота «Дерзкая» в кольце врагов: подвиг, о котором должна знать Россия (ВИДЕО).
- 03:18 Источник в штабе ВСУ раскрыл правду о тайных потерях карателей за 2 недели: сводка ЛНР.
- Вчера 23:30 В ДНР продемонстрировали секретные военные разработки (ВИДЕО).
Это только за ноябрь: оккупанты подсчитывают потери на Донбассе (ФОТО)
Штаб оккупантов подсчитал свои потери в зоне боевых действий на Донбассе за ноябрь, у них получилось семь человек. Цифра, конечно, смехотворная, но причина, по которой занижают потери, вполне понятна — осенний призыв в ВСУ и так провален. Если озвучивать реальные цифры потерь, служить не пойдёт вообще никто.
Далее мы приводим истории «хероев» в версии украинских СМИ, чтобы показать нашим читателям, как героизируют убийц на Украине и что ежедневно читают обычные украинцы.
«Герман Бродников, старший солдат 92 ОМБр
23-летнего бойца 7 ноября убили российские наемники. Он погиб во время выполнения боевого задания сведенного отделения одного из механизированных батальонов бригады. Солдаты обеспечивали дровами свое подразделение для инженерного оборудования позиций. Но в это время враг открыл огонь. Одна ракета попала точно в машину «Урал», в которой и работали защитники. Герман скончался на месте вследствие полученных ранений. Также были ранены еще трое военных, один в тяжелом состоянии.
Невеста погибшего написала в Сети пост скорби любимому. На ее странице опубликовано видео, из которого понятно, что 18 октября Герман сделал Ирине предложение.
Врачам не удалось спасти жизнь бойца 92-й бригады ВСУ Геннадия Моторина, который получил 7 ноября серьезные ранения.
Геннадию было 37 лет. На службу пришел в феврале 2019 года. Был сапером механизированного батальона. Родом боец из города Краматорска.
Его похоронили 12 ноября в городе Краматорске. Похороны прошли на кладбище краматорского поселка Ивановка.
Юрий Хомик, солдат 14 ОМБр
14 ноября на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб воин ВСУ Юрий Хомик. Он родился 1 ноября 1963 года. Он был жителем города Владимир-Волынский в Волынской области.
18 ноября в городе Владимир-Волынский попрощались с погибшим бойцом. Тело Героя пронесли по площади города в храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Там собрались сотни горожан, а также родные, близкие, друзья и собратья погибшего, чтобы почтить его память. Перед гробом люди становились на колени.
Артем Соколов, сержант 14 ОМБр
16 ноября на Донбассе погиб 32-летний военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Артем Соколов.
Он родился 6 ноября 1987 года в Сущанах Кагарлицкого района Киевской области. В 2006 году закончил Ржищевский гуманитарный колледж, где получил диплом учителя трудов, черчения и физкультуры.
Евгений Коростелев, командир 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады
Командир 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Евгений Коростелев, получивший тяжелые ранения в результате подрыва на мине на Донбассе 12 ноября, скончался в госпитале.
Коростелев проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Медики говорили, что его состояние было стабильно тяжелое. Командир ВСУ получил множественные огнестрельные осколочные ранения конечностей.
Попрощаться с командиром пришли несколько тысяч человек. Людей было настолько много, что Свято-Воскресенский собор не смог уместить всех желающих провести Коростелева в последний путь.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский наградил командира посмертно и выразил соболезнования семье погибшего.
Богдан Шацкий, командир батареи 15-го реактивного артиллерийского полка
22 ноября в зоне боевых действий на Донбассе погиб старший лейтенант 24-летний Богдан Шацкий. Он проходил службу в 15-м реактивном артиллерийском полку, который дислоцируется в Дрогобыче Львовской области. Был командиром батареи. Военный погиб при исполнении служебных обязанностей.
Шацкий родился в 1995 году в селе Михля Изяславского района Хмельницкой области. Окончил Львовскую военную академию. У погибшего осталась жена Кристина.
26 ноября во Львове простились с Героем. После поминальной панихиды тело молодого воина доставили на родину в Хмельницкую область.
Алексей Капустян, 10 ОГШБр
29 ноября на Донбассе погиб 26-летний боец ВСУ Алексей Капустян с позывным «Капуста».
Он родился в 1993 году. Сам родом из села Кринички Гощанского района Ровенской области. На войне — с 2014 года. У него дома остались мать и трехлетняя дочь».
Вчера «Русская Весна» рассказывала, как украинский футболист просит убежища в Европе, чтобы не принимать участия в братоубийственной войне.
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Донбасс, высота «Дерзкая» в кольце врагов: подвиг, о котором должна знать Россия (ВИДЕО)
Известный военкор Александр Сладков вспоминает о битве за высоту «Дерзкая» на Донбассе.
«Почему? Потому что люди, погибшие и выжившие, удерживая эту высоту, совершили подвиг. Высоту, в конце концов, военные ДНР оставили, ушли. Сейчас там закрепились украинские войска. А чего не закрепиться, по ним не стреляют — запрещено.
Почему ушли? Да потому что стояла эта высота в полукольце, почти окружённая. Потому что каждый выход на эту высоту и уход с неё — смертельная опасность. Это проход по открытому месту, где группа, идущая, видна, как на ладони.
Ушли, потому что укрепления, под конец обороны, на «Дерзкой» были разбиты, и на месте опорного пункта, украинской артиллерией, был выбит самый настоящий кратер, гигантская лунка. И гарнизон высоты — это были идейные смертники.
Почему подвиг? Да потому что это был пример готовности умереть за каждый метр донбасской земли. Но… Если ты превращаешься из солдата в сакральную жертву, во имя перемирия, то с этим и я не согласен.
Я бы сравнил оборону «Дерзкой» с обороной горы «Высокой» в Порт-Артуре, в русско-японскую войну. Тогда на гору каждый день поднимался новый гарнизон, потому что прежний за сутки погибал. Гору «Высокую», как и «Дерзкую» оставили. Но от этого, подвиг людей, оборонявших эти высоты, не перестал быть примером стойкости для россиян.
Я не был на «Дерзкой», хотя два раза был в решимости зайти на неё, и не от меня всё зависело. Но… Там были наши ребята, корреспонденты. Вот вам кадры Михаила Андроника, в прошлом офицера пресс-службы Народной милиции ДНР, с позывным «Пит». Я помню, как он вернулся в Донецк с Юга республики, передал эти кадры для нашей ВГТРК, в которой он сейчас с успехом трудится репортёром.
Обратите внимание, в конце ролика, что говорят защитники «Дерзкой» о России и о Сирии. Там, всего лишь, реплики и размышления».
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Источник в штабе ВСУ раскрыл правду о тайных потерях карателей за 2 недели: сводка ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
Несмотря, на относительное затишье в обстрелах, командование «ООС» не в состоянии справится с задачей по повышению морально-психологического состояния, соблюдению воинской дисциплины, сохранению жизни и здоровья военнослужащих.
От источника в штабе ОТГ «Север» нам стали известны данные, согласно которым реальное количество потерь среди военнослужащих ВСУ, не связанных с ведением боевых действий, за первые две недели ноября составили 18 человек, из которых:
- ►в 46-й одшбр — 7 военнослужащих совершили суицид;
- ► в 72-й омбр — 5 военнослужащих умерли в результате алкогольной интоксикации;
- ► в 59-й омпбр — 6 военнослужащих погибли в ДТП.
За указанный период в соединениях ОТГ «Север» санитарные потери составили — 40 военнослужащих, из которых:
- ► 9 военнослужащих — в результате заболеваний (58-я омпбр — 1, 46-я одшбр — 6, 14-я омбр — 1, 59-я омпбр — 1);
- ► 15 военнослужащих — в результате собственной неосторожности (нарушение требований безопасности) (ОКП ОТГ — 1, 46-я одшбр — 5, 14-я омбр — 4, 182-й об МО — 3, 59-я омпбр — 1, НГУ — 1);
- ► 4 военнослужащих — в результате неосторожного обращения с оружием и боеприпасами (59-я омпбр — 1, 14-я омбр — 1, 46-я одшбр — 2);
- ► 8 военнослужащих — с психическим расстройством (46-я одшбр — 4, 58-я омпбр — 4);
- ► 2 военнослужащих — при попытке совершения суицида (46-я одшбр — 1, 14-я омбр — 1);
- ► 2 военнослужащих — в результате отравления наркотическими веществами (59-я омпбр — 1, 14-я омбр — 1);
По официальным же данным пресс-центра штаба «ООС», потери среди военнослужащих в разы меньше.
Результатом такого положения дел стали преступная халатность командиров соединений, выполняющих задачи в зоне «ООС», и непринятие мер генералом Ромигайло по наведению уставного порядка в подчиненных подразделениях.
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На фоне вышесказанного хочу отметить 46-ю бригаду ВСУ, в которой самое плохое положение дел по всем вопросам.
В этом соединении не осталось ничего святого, ни чести, ни веры, ни порядка, должностных лиц бригады полностью поглотила коррупция, в мыслях командиров только желание обогащения, как за счет продажи военного имущества, так и за счет своих подчиненных.
По информации нашего источника в одном из батальонов бригады, в преддверии празднования дня ВСУ во всех подразделениях соединения начался принудительный сбор денежных средств. Согласно личным указаниям командира бригады Котенко, размер так называемых взносов составляет от 500 до 1000 гривен с каждого военнослужащего, в зависимости от занимаемой должности. Контролируют данный процесс лично заместители командиров батальонов по воспитательной работе.
Основная часть собранных средств пойдет на дорогостоящие подарки командованию ДШВ, остальная —останется в казне комбрига для дачи взяток председателям участившихся комиссий и следователям ВСП (военной службы правопорядка, — прим. РВ), ежедневно расследующим различные происшествия.
Пока в головах командиров и начальников различных уровней бригады присутствуют мысли только о деньгах, личный состав, чувствуя отсутствие внимания и контроля со стороны командования, продолжает употреблять спиртные напитки и наркотики.
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Так, в ходе работы в 46-й бригаде сотрудников ВСП по выявлению военнослужащих, склонных к употреблению алкогольных напитков и наркотических веществ, было выявлено пятьдесят шесть зависимых, из них тридцать пять от алкоголя и двадцать один от наркотических препаратов.
Примечательно, что сотрудники проводили проверку военнослужащих, выполняющих задачи именно на переднем крае.
Кроме того, в подразделениях 46-й бригады работает комиссия службы РАВ ОТГ «Север» с целью проверки учета, наличия и технического состояния средств защиты.
По предварительным данным, за три дня работы комиссией выявлена недостача бронежилетов и шлемов, отсутствует более сорока процентов от необходимого количества. Помимо этого, из имеющихся в наличии только двадцать процентов соответствуют своей категории технического состояния, в основном это первая и вторая, остальные сорок процентов бронежилетов фактически имеют четвертую и пятую категории, хотя по срокам эксплуатации должны как минимум иметь вторую.
Для проведения расследования и установления виновных должностных лиц за безвозвратно утраченное военное имущество, командованием ОТГ «Север» назначено служебное расследование.
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В ДНР продемонстрировали секретные военные разработки (ВИДЕО)
Об этом в своем авторском телеграм-канале рассказал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов
«Командование Вооружёнными силами ДНР продемонстрировало некоторые секретные разработки в сфере радиоэлектронной борьбы, которая активно применяется ещё с 2015 года.
Не удивительно, ведь в Донецке находится завод „Топаз”, который ещё в 1980-е годы разработал и запустил в серийное производство станцию радиотехнической разведки „Кольчуга”, способную обнаруживать даже известный американский самолёт-невидимку F-117 „Стелс”.
Продемонстрированные в сюжете станции РЭБ донецкого производства зачастую принимались сотрудниками мониторинговой миссии ОБСЕ за российские аналоги. Пока станции РЭБ ДНР были засекречены, опровергать подобные заявления было крайне сложно».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su