Сводки от ополчения Новороссии 02 декабря 2019

Штаб оккупантов подсчитал свои потери в зоне боевых действий на Донбассе за ноябрь, у них получилось семь человек. Цифра, конечно, смехотворная, но причина, по которой занижают потери, вполне понятна — осенний призыв в ВСУ и так провален. Если озвучивать реальные цифры потерь, служить не пойдёт вообще никто.

Далее мы приводим истории «хероев» в версии украинских СМИ, чтобы показать нашим читателям, как героизируют убийц на Украине и что ежедневно читают обычные украинцы.

«Герман Бродников, старший солдат 92 ОМБр

23-летнего бойца 7 ноября убили российские наемники. Он погиб во время выполнения боевого задания сведенного отделения одного из механизированных батальонов бригады. Солдаты обеспечивали дровами свое подразделение для инженерного оборудования позиций. Но в это время враг открыл огонь. Одна ракета попала точно в машину «Урал», в которой и работали защитники. Герман скончался на месте вследствие полученных ранений. Также были ранены еще трое военных, один в тяжелом состоянии.

Невеста погибшего написала в Сети пост скорби любимому. На ее странице опубликовано видео, из которого понятно, что 18 октября Герман сделал Ирине предложение.

Геннадий Моторин, сапер механизированного батальона 92 ОМБр

Врачам не удалось спасти жизнь бойца 92-й бригады ВСУ Геннадия Моторина, который получил 7 ноября серьезные ранения.

Геннадию было 37 лет. На службу пришел в феврале 2019 года. Был сапером механизированного батальона. Родом боец из города Краматорска.

Его похоронили 12 ноября в городе Краматорске. Похороны прошли на кладбище краматорского поселка Ивановка.

Юрий Хомик, солдат 14 ОМБр

14 ноября на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб воин ВСУ Юрий Хомик. Он родился 1 ноября 1963 года. Он был жителем города Владимир-Волынский в Волынской области.

18 ноября в городе Владимир-Волынский попрощались с погибшим бойцом. Тело Героя пронесли по площади города в храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Там собрались сотни горожан, а также родные, близкие, друзья и собратья погибшего, чтобы почтить его память. Перед гробом люди становились на колени.

Артем Соколов, сержант 14 ОМБр

16 ноября на Донбассе погиб 32-летний военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Артем Соколов.

Он родился 6 ноября 1987 года в Сущанах Кагарлицкого района Киевской области. В 2006 году закончил Ржищевский гуманитарный колледж, где получил диплом учителя трудов, черчения и физкультуры.

Евгений Коростелев, командир 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады

Командир 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Евгений Коростелев, получивший тяжелые ранения в результате подрыва на мине на Донбассе 12 ноября, скончался в госпитале.

Коростелев проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Медики говорили, что его состояние было стабильно тяжелое. Командир ВСУ получил множественные огнестрельные осколочные ранения конечностей.

Попрощаться с командиром пришли несколько тысяч человек. Людей было настолько много, что Свято-Воскресенский собор не смог уместить всех желающих провести Коростелева в последний путь.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский наградил командира посмертно и выразил соболезнования семье погибшего.

Богдан Шацкий, командир батареи 15-го реактивного артиллерийского полка

22 ноября в зоне боевых действий на Донбассе погиб старший лейтенант 24-летний Богдан Шацкий. Он проходил службу в 15-м реактивном артиллерийском полку, который дислоцируется в Дрогобыче Львовской области. Был командиром батареи. Военный погиб при исполнении служебных обязанностей.

Шацкий родился в 1995 году в селе Михля Изяславского района Хмельницкой области. Окончил Львовскую военную академию. У погибшего осталась жена Кристина.

26 ноября во Львове простились с Героем. После поминальной панихиды тело молодого воина доставили на родину в Хмельницкую область.

Алексей Капустян, 10 ОГШБр

29 ноября на Донбассе погиб 26-летний боец ВСУ Алексей Капустян с позывным «Капуста».

Он родился в 1993 году. Сам родом из села Кринички Гощанского района Ровенской области. На войне — с 2014 года. У него дома остались мать и трехлетняя дочь».

Вчера «Русская Весна» рассказывала, как украинский футболист просит убежища в Европе, чтобы не принимать участия в братоубийственной войне.

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