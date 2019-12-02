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Сводки от ополчения Новороссии 02 декабря 2019

11:05. 2 декабря 2019 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Это только за ноябрь: оккупанты подсчитывают потери на Донбассе (ФОТО)

Это только за ноябрь: оккупанты подсчитывают потери на Донбассе (ФОТО) | Русская весна

Штаб оккупантов подсчитал свои потери в зоне боевых действий на Донбассе за ноябрь, у них получилось семь человек. Цифра, конечно, смехотворная, но причина, по которой занижают потери, вполне понятна — осенний призыв в ВСУ и так провален. Если озвучивать реальные цифры потерь, служить не пойдёт вообще никто.

Далее мы приводим истории «хероев» в версии украинских СМИ, чтобы показать нашим читателям, как героизируют убийц на Украине и что ежедневно читают обычные украинцы.

«Герман Бродников, старший солдат 92 ОМБр

23-летнего бойца 7 ноября убили российские наемники. Он погиб во время выполнения боевого задания сведенного отделения одного из механизированных батальонов бригады. Солдаты обеспечивали дровами свое подразделение для инженерного оборудования позиций. Но в это время враг открыл огонь. Одна ракета попала точно в машину «Урал», в которой и работали защитники. Герман скончался на месте вследствие полученных ранений. Также были ранены еще трое военных, один в тяжелом состоянии.

Невеста погибшего написала в Сети пост скорби любимому. На ее странице опубликовано видео, из которого понятно, что 18 октября Герман сделал Ирине предложение.

Геннадий Моторин, сапер механизированного батальона 92 ОМБр

Врачам не удалось спасти жизнь бойца 92-й бригады ВСУ Геннадия Моторина, который получил 7 ноября серьезные ранения.

Геннадию было 37 лет. На службу пришел в феврале 2019 года. Был сапером механизированного батальона. Родом боец из города Краматорска.

Его похоронили 12 ноября в городе Краматорске. Похороны прошли на кладбище краматорского поселка Ивановка.

Юрий Хомик, солдат 14 ОМБр

14 ноября на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб воин ВСУ Юрий Хомик. Он родился 1 ноября 1963 года. Он был жителем города Владимир-Волынский в Волынской области.

18 ноября в городе Владимир-Волынский попрощались с погибшим бойцом. Тело Героя пронесли по площади города в храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Там собрались сотни горожан, а также родные, близкие, друзья и собратья погибшего, чтобы почтить его память. Перед гробом люди становились на колени.

Артем Соколов, сержант 14 ОМБр

16 ноября на Донбассе погиб 32-летний военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Артем Соколов.

Он родился 6 ноября 1987 года в Сущанах Кагарлицкого района Киевской области. В 2006 году закончил Ржищевский гуманитарный колледж, где получил диплом учителя трудов, черчения и физкультуры.

Евгений Коростелев, командир 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады

Командир 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Евгений Коростелев, получивший тяжелые ранения в результате подрыва на мине на Донбассе 12 ноября, скончался в госпитале.

Коростелев проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Медики говорили, что его состояние было стабильно тяжелое. Командир ВСУ получил множественные огнестрельные осколочные ранения конечностей.

Попрощаться с командиром пришли несколько тысяч человек. Людей было настолько много, что Свято-Воскресенский собор не смог уместить всех желающих провести Коростелева в последний путь.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский наградил командира посмертно и выразил соболезнования семье погибшего.

Богдан Шацкий, командир батареи 15-го реактивного артиллерийского полка

22 ноября в зоне боевых действий на Донбассе погиб старший лейтенант 24-летний Богдан Шацкий. Он проходил службу в 15-м реактивном артиллерийском полку, который дислоцируется в Дрогобыче Львовской области. Был командиром батареи. Военный погиб при исполнении служебных обязанностей.

Шацкий родился в 1995 году в селе Михля Изяславского района Хмельницкой области. Окончил Львовскую военную академию. У погибшего осталась жена Кристина.

26 ноября во Львове простились с Героем. После поминальной панихиды тело молодого воина доставили на родину в Хмельницкую область.

Алексей Капустян, 10 ОГШБр

29 ноября на Донбассе погиб 26-летний боец ВСУ Алексей Капустян с позывным «Капуста».

Он родился в 1993 году. Сам родом из села Кринички Гощанского района Ровенской области. На войне — с 2014 года. У него дома остались мать и трехлетняя дочь».

Вчера «Русская Весна» рассказывала, как украинский футболист просит убежища в Европе, чтобы не принимать участия в братоубийственной войне.

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Донбасс, высота «Дерзкая» в кольце врагов: подвиг, о котором должна знать Россия (ВИДЕО)

Донбасс, высота «Дерзкая» в кольце врагов: подвиг, о котором должна знать Россия (ВИДЕО) | Русская весна

Известный военкор Александр Сладков вспоминает о битве за высоту «Дерзкая» на Донбассе.

«Почему? Потому что люди, погибшие и выжившие, удерживая эту высоту, совершили подвиг. Высоту, в конце концов, военные ДНР оставили, ушли. Сейчас там закрепились украинские войска. А чего не закрепиться, по ним не стреляют — запрещено.

Почему ушли? Да потому что стояла эта высота в полукольце, почти окружённая. Потому что каждый выход на эту высоту и уход с неё — смертельная опасность. Это проход по открытому месту, где группа, идущая, видна, как на ладони.

Ушли, потому что укрепления, под конец обороны, на «Дерзкой» были разбиты, и на месте опорного пункта, украинской артиллерией, был выбит самый настоящий кратер, гигантская лунка. И гарнизон высоты — это были идейные смертники.

Почему подвиг? Да потому что это был пример готовности умереть за каждый метр донбасской земли. Но… Если ты превращаешься из солдата в сакральную жертву, во имя перемирия, то с этим и я не согласен.

Я бы сравнил оборону «Дерзкой» с обороной горы «Высокой» в Порт-Артуре, в русско-японскую войну. Тогда на гору каждый день поднимался новый гарнизон, потому что прежний за сутки погибал. Гору «Высокую», как и «Дерзкую» оставили. Но от этого, подвиг людей, оборонявших эти высоты, не перестал быть примером стойкости для россиян.

Я не был на «Дерзкой», хотя два раза был в решимости зайти на неё, и не от меня всё зависело. Но… Там были наши ребята, корреспонденты. Вот вам кадры Михаила Андроника, в прошлом офицера пресс-службы Народной милиции ДНР, с позывным «Пит». Я помню, как он вернулся в Донецк с Юга республики, передал эти кадры для нашей ВГТРК, в которой он сейчас с успехом трудится репортёром.

Обратите внимание, в конце ролика, что говорят защитники «Дерзкой» о России и о Сирии. Там, всего лишь, реплики и размышления».

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Источник в штабе ВСУ раскрыл правду о тайных потерях карателей за 2 недели: сводка ЛНР

Источник в штабе ВСУ раскрыл правду о тайных потерях карателей за 2 недели: сводка ЛНР | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.

Несмотря, на относительное затишье в обстрелах, командование «ООС» не в состоянии справится с задачей по повышению морально-психологического состояния, соблюдению воинской дисциплины, сохранению жизни и здоровья военнослужащих.

От источника в штабе ОТГ «Север» нам стали известны данные, согласно которым реальное количество потерь среди военнослужащих ВСУ, не связанных с ведением боевых действий, за первые две недели ноября составили 18 человек, из которых:

  • ►в 46-й одшбр — 7 военнослужащих совершили суицид;
  • ► в 72-й омбр — 5 военнослужащих умерли в результате алкогольной интоксикации;
  • ► в 59-й омпбр — 6 военнослужащих погибли в ДТП.

За указанный период в соединениях ОТГ «Север» санитарные потери составили — 40 военнослужащих, из которых:

  • ► 9 военнослужащих — в результате заболеваний (58-я омпбр — 1, 46-я одшбр — 6, 14-я омбр — 1, 59-я омпбр — 1);
  • ► 15 военнослужащих — в результате собственной неосторожности (нарушение требований безопасности) (ОКП ОТГ — 1, 46-я одшбр — 5, 14-я омбр — 4, 182-й об МО — 3, 59-я омпбр — 1, НГУ — 1);
  • ► 4 военнослужащих — в результате неосторожного обращения с оружием и боеприпасами (59-я омпбр — 1, 14-я омбр — 1, 46-я одшбр — 2);
  • ► 8 военнослужащих — с психическим расстройством (46-я одшбр — 4, 58-я омпбр — 4);
  • ► 2 военнослужащих — при попытке совершения суицида (46-я одшбр — 1, 14-я омбр — 1);
  • ► 2 военнослужащих — в результате отравления наркотическими веществами (59-я омпбр — 1, 14-я омбр — 1);

По официальным же данным пресс-центра штаба «ООС», потери среди военнослужащих в разы меньше.

Результатом такого положения дел стали преступная халатность командиров соединений, выполняющих задачи в зоне «ООС», и непринятие мер генералом Ромигайло по наведению уставного порядка в подчиненных подразделениях.

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На фоне вышесказанного хочу отметить 46-ю бригаду ВСУ, в которой самое плохое положение дел по всем вопросам.

В этом соединении не осталось ничего святого, ни чести, ни веры, ни порядка, должностных лиц бригады полностью поглотила коррупция, в мыслях командиров только желание обогащения, как за счет продажи военного имущества, так и за счет своих подчиненных.

По информации нашего источника в одном из батальонов бригады, в преддверии празднования дня ВСУ во всех подразделениях соединения начался принудительный сбор денежных средств. Согласно личным указаниям командира бригады Котенко, размер так называемых взносов составляет от 500 до 1000 гривен с каждого военнослужащего, в зависимости от занимаемой должности. Контролируют данный процесс лично заместители командиров батальонов по воспитательной работе.

Основная часть собранных средств пойдет на дорогостоящие подарки командованию ДШВ, остальная —останется в казне комбрига для дачи взяток председателям участившихся комиссий и следователям ВСП (военной службы правопорядка, — прим. РВ), ежедневно расследующим различные происшествия.

Пока в головах командиров и начальников различных уровней бригады присутствуют мысли только о деньгах, личный состав, чувствуя отсутствие внимания и контроля со стороны командования, продолжает употреблять спиртные напитки и наркотики.

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Так, в ходе работы в 46-й бригаде сотрудников ВСП по выявлению военнослужащих, склонных к употреблению алкогольных напитков и наркотических веществ, было выявлено пятьдесят шесть зависимых, из них тридцать пять от алкоголя и двадцать один от наркотических препаратов.

Примечательно, что сотрудники проводили проверку военнослужащих, выполняющих задачи именно на переднем крае.

Кроме того, в подразделениях 46-й бригады работает комиссия службы РАВ ОТГ «Север» с целью проверки учета, наличия и технического состояния средств защиты.

По предварительным данным, за три дня работы комиссией выявлена недостача бронежилетов и шлемов, отсутствует более сорока процентов от необходимого количества. Помимо этого, из имеющихся в наличии только двадцать процентов соответствуют своей категории технического состояния, в основном это первая и вторая, остальные сорок процентов бронежилетов фактически имеют четвертую и пятую категории, хотя по срокам эксплуатации должны как минимум иметь вторую.

Для проведения расследования и установления виновных должностных лиц за безвозвратно утраченное военное имущество, командованием ОТГ «Север» назначено служебное расследование.

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В ДНР продемонстрировали секретные военные разработки (ВИДЕО)

В ДНР продемонстрировали секретные военные разработки (ВИДЕО) | Русская весна

Об этом в своем авторском телеграм-канале рассказал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов

«Командование Вооружёнными силами ДНР продемонстрировало некоторые секретные разработки в сфере радиоэлектронной борьбы, которая активно применяется ещё с 2015 года. 

Не удивительно, ведь в Донецке находится завод „Топаз”, который ещё в 1980-е годы разработал и запустил в серийное производство станцию радиотехнической разведки „Кольчуга”, способную обнаруживать даже известный американский самолёт-невидимку F-117 „Стелс”.

Продемонстрированные в сюжете станции РЭБ донецкого производства зачастую принимались сотрудниками мониторинговой миссии ОБСЕ за российские аналоги. Пока станции РЭБ ДНР были засекречены, опровергать подобные заявления было крайне сложно».

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