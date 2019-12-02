Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 декабря 2019

На фоне сложившейся ситуации в обществе, в веке цифровых технологий социальные сети стали играть не только роль мессенджера и ленты новостей друзей, но стали мощным агрегатором новостных событий, в котором можно найти любые данные от сплетен с района до заявления президентов, причем более оперативно и эффективно, чем от официальных представителей.

Подробнее в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Очередным примером такой волны новостей является поднятие темы с якобы бойцами ЧВК «Вагнер» и печально воспринятым обществом видео расправы над террористом ИГИЛ*, стоит отметить, датируемое 2017 годом выпуска.

Именно пару лет назад кадры прошлись мельком по нескольким информационным ресурсам и быстро ушли на дно ленты новостей… Но время поменялось, и для дискредитации действий России в Сирии, на фоне успешных действий с турками и курдами, а также вытеснения США с территории арабской республики видеоролику дали вторую жизнь. Появились подробности, мелкие факты, да и просто повторили кадры по всем социальным сетям.

Эффект не заставил себя долго ждать, и действия якобы бойцов славянской ЧВК опять обсуждаются и комментируются, а самое печальное, что даже если это и правда, то поступки наемников никто не отличает от действий Вооруженных сил Российской Федерации.

Как мы видим, в последнее время стало актуально поднимать и муссировать старые темы.

Тогда стоит вспомнить не мелочь в формате мирового масштаба, а реальный факт, который послужил щелчком к активным боевым действиям для США, Великобритании и Франции, направленных против Дамаска. Да, все верно — это та самая подтасованная «химическая атака» в городе Дума в Восточной Гуте в апреле 2018 года, которая была провернута британской псевдогуманитарной организацией «Белые каски», существующей за счет грантов США.

«Химическая атака» дала повод для более сотни ракетных ударов по мирным жителям Дамаска и провинции Хомс, где, по мнению коалиции Запада, находилось два склада с тем самым «химическим оружием». В первые же дни вышло опровержение одного из участников подставной атаки, обычного 11-летнего мальчугана из Думы, который по стечению обстоятельств попал в видеоролик, и именно на него со слезами на глазах смотрели десятки миллионов жителей планеты.

В интервью российскому репортеру Евгению Поддубному он рассказал, что никакой атаки не было, а людей всего лишь загнали в больницу и начали поливать водой. После такого экспромта «актерам» вручили по пачке печенья и паре фиников. Естественно, никакому химическому воздействию никто не подвергался. Но у «Белых касок» была другая позиция по этому вопросу, да и что позиция — грамотно смонтированное видео, которое послужило спусковым крючком для десятков самолетов США, Франции и Великобритании.

И вот сейчас один из известнейших блогеров, который освещает события в Сирии, — Олег Блохин решил еще раз встретиться с подросшим Хасаном Диабом и уточнить все подробности произошедшего в той самой больнице.

Этим видео хочется показать, что люди не всегда обращают внимание на действительно важные события, которые происходят вокруг, а лишь берут информацию, которую целенаправленно расталкивают заинтересованные лица прозападной направленности.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.