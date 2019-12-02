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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 декабря 2019

11:06. 2 декабря 2019 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Пехота Коалиции США меняет хозяина: командующий СДС обратился к миру на русском (ФОТО)

Пехота Коалиции США меняет хозяина: командующий СДС обратился к миру на русском (ФОТО) | Русская весна

Командующий ещё недавно проамериканской курдо-арабской коалицией «Сирийские демократические силы» генерал Мазлум Абди впервые обратился к читателям своего Twitter на русском языке.

Через свои официальные аккаунты в соцсетях он рассказал о плодотворной встрече с командующим группировкой войск Вооруженных Сил РФ в Сирии — генерал-лейтенантом Александром Чайко.

«На Состоявшейся встрече с командующим вооруженными силами РФ в Сирии А.Чайко достигнут высокий уровень взаимопонимания и договоренность о размещении сил РФ в Амуда,Тель-Тамр и Айн-Иса Мы расчитываем что наше сотрудничество приведет к стабилизации и становления мира в нашей стране», — написал курдский военачальник (оригинальная орфография сохранена — прим. РВ).

«Власть поменялась, теперь у него новый хозяин», — комментируют ситуацию пользователи соцсетей.

Напомним, именно курдо-арабские вооружённые формирования СДС много лет являлись в Сирии главной ударной наземной силой антитеррористической Коалиции, возглавляемой США. Они выполняли роль пехоты, их вооружал и готовил Пентагон, а в ходе наступательных операций американские военные осуществляли планирование, артиллерийское и воздушное прикрытие.

Как сообщала «Русская Весна», в начале октября курды обвинили США в предательстве и попросили о помощи Россию и официальный Дамаск.

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Пехота Коалиции США меняет хозяина: командующий СДС обратился к миру на русском (ФОТО) | Русская весна

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Жестокие кадры ЧВК «Вагнер», удар США по Сирии и мальчик, сказавший миру правду (ВИДЕО)

Жестокие кадры ЧВК «Вагнер», удар США по Сирии и мальчик, сказавший миру правду (ВИДЕО) | Русская весна

На фоне сложившейся ситуации в обществе, в веке цифровых технологий социальные сети стали играть не только роль мессенджера и ленты новостей друзей, но стали мощным агрегатором новостных событий, в котором можно найти любые данные от сплетен с района до заявления президентов, причем более оперативно и эффективно, чем от официальных представителей.

Подробнее в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. 

Очередным примером такой волны новостей является поднятие темы с якобы бойцами ЧВК «Вагнер» и печально воспринятым обществом видео расправы над террористом ИГИЛ*, стоит отметить, датируемое 2017 годом выпуска.

Именно пару лет назад кадры прошлись мельком по нескольким информационным ресурсам и быстро ушли на дно ленты новостей… Но время поменялось, и для дискредитации действий России в Сирии, на фоне успешных действий с турками и курдами, а также вытеснения США с территории арабской республики видеоролику дали вторую жизнь. Появились подробности, мелкие факты, да и просто повторили кадры по всем социальным сетям.

Эффект не заставил себя долго ждать, и действия якобы бойцов славянской ЧВК опять обсуждаются и комментируются, а самое печальное, что даже если это и правда, то поступки наемников никто не отличает от действий Вооруженных сил Российской Федерации. 

Как мы видим, в последнее время стало актуально поднимать и муссировать старые темы.

Тогда стоит вспомнить не мелочь в формате мирового масштаба, а реальный факт, который послужил щелчком к активным боевым действиям для США, Великобритании и Франции, направленных против Дамаска. Да, все верно — это та самая подтасованная «химическая атака» в городе Дума в Восточной Гуте в апреле 2018 года, которая была провернута британской псевдогуманитарной организацией «Белые каски», существующей за счет грантов США.

«Химическая атака» дала повод для более сотни ракетных ударов по мирным жителям Дамаска и провинции Хомс, где, по мнению коалиции Запада, находилось два склада с тем самым «химическим оружием». В первые же дни вышло опровержение одного из участников подставной атаки, обычного 11-летнего мальчугана из Думы, который по стечению обстоятельств попал в видеоролик, и именно на него со слезами на глазах смотрели десятки миллионов жителей планеты.

В интервью российскому репортеру Евгению Поддубному он рассказал, что никакой атаки не было, а людей всего лишь загнали в больницу и начали поливать водой. После такого экспромта «актерам» вручили по пачке печенья и паре фиников. Естественно, никакому химическому воздействию никто не подвергался. Но у «Белых касок» была другая позиция по этому вопросу, да и что позиция — грамотно смонтированное видео, которое послужило спусковым крючком для десятков самолетов США, Франции и Великобритании. 

И вот сейчас один из известнейших блогеров, который освещает события в Сирии, — Олег Блохин решил еще раз встретиться с подросшим Хасаном Диабом и уточнить все подробности произошедшего в той самой больнице.

Этим видео хочется показать, что люди не всегда обращают внимание на действительно важные события, которые происходят вокруг, а лишь берут информацию, которую целенаправленно расталкивают заинтересованные лица прозападной направленности.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Уничтожение БПЛА “Wing Loong”



Уничтоженный хуситами саудовский БПЛА Wing Loong китайского производства. Уже не первый "китаец" уничтоженный в Йемене.
В дополнение к уничтоженному "Апачу" https://colonelcassad.livejournal.com/5467131.html











Всеми силами хотят показать, что помимо баллистических ракет и дронов камикадзе, у них есть еще и кое-какое ПВО. Будет интересно посмотреть, продолжится ли тенденция.
Суровые парни в юбках продолжают превозмогать.



Сам "китаец" (производится в двух версиях) является внебрачным родственником американского ударного БПЛА MQ-9 Reaper, парочку которых недавно из "Панцирей" приземлили в Ливии.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Гибель “Апача”



Хуситы заявили, что на следующий день после уничтожения "Апача" , сегодня ПВО хуситов сбила саудовский ударный БПЛА (видео обещают опубликовать в ближайшее время).
Утверждается, что "Апач" был сбит ветеранистым комплексом "Оса". Сегодня хуситы выложили еще одно видео, где уничтожение вертолета было снято с разных ракурсов.









Что-то кучно пошло, не иначе свежая поставка иранского военторга прошла.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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