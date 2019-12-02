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«Северному потоку – 2» не страшны санкции США

22:15. 2 декабря 2019 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Вассерман прокомментировал новость о том, что США готовят санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«США действительно хотят поставлять ЕС свой газ и вернуться к тем временам, когда они были первыми на мировом рынке нефти. По ряду технических и психических причин, американский газ на европейском рынке будет всегда заметно дороже российского. Вот и пытаются американцы лишить европейцев возможности покупать в РФ. Добиваются они этого всеми способами, — сказал Вассерман. — Например, подконтрольные Америке террористы, захватившие Киев в феврале 2014 года, всячески добиваются прекращения транзита газа через украинский газопровод. Причем их, похоже, совершенно не волнует, что без газа останется и сама Украина».

Кроме того, эксперт призвал не забывать, что американцы запретили своим компаниям торговать технологиями, обеспечивающими добычу нефти на подводных месторождениях.

«Насколько я могу судить, у Газпрома достаточно денег, чтобы просто выкупить те компании, которые попадут под американские санкции. И у Газпрома есть достаточный фронт работ, чтобы эти компании работали чуть не меньше, чем сейчас. Иными словами утрата рынка самих США и тех стран, которые пока еще им подчинены, вполне может быть компенсирована рынком Газпрома, — сказал Вассерман. — Поэтому непосредственно для Газпрома это обернется не потерями, а ростом возможностей».

Источник – https://regnum.ru/

 

Источник: https://vassermans.ru/com/severnomu-potoku-2-ne-strashny-sankczii-ssha/

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