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С.В. Жарникова: Люди должны знать прошлое своего Рода

16:06. 2 декабря 2019 223 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Светлана Васильевна рассказывает о прошлом нашей цивилизации. И о том, насколько нагло и безпардонно истоки цивилизации лживо приписываются Ближнему Востоку.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4771351.html

Метки: Арии, восток, гиперборея, жарникова, индия, иран, история, наука, отечество, РОД, Россия, санскрит, Север, цивилизация, этнос

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