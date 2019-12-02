С.В. Жарникова: Люди должны знать прошлое своего Рода
16:06. 2 декабря 2019 223 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Светлана Васильевна рассказывает о прошлом нашей цивилизации. И о том, насколько нагло и безпардонно истоки цивилизации лживо приписываются Ближнему Востоку.
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Замечательный человек, принципиальный, неутомимый и пытливый исследователь нашего прошлого… Жаль, что она сменила мерность в Яви.. Вечная ей память..
Какая была красивая сказочка.
А потом генетики её на НОЛЬ помножили.