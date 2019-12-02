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Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на гаджеты

19:09. 2 декабря 2019 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на гаджеты | Русская весна

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разработали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Авторы считают, что закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса. По их мнению, это позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Перечни гаджетов, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

На заседании экономического комитета Совета Федерации отмечалось, что ответственность за предустановку российского ПО будет нести организация-продавец.

Как заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, закон расширит ассортимент гаджетов для покупателей и поддержит российские компании. Кроме того, новые правила соответствуют зарубежным тенденциям.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1575302991

Метки: Новости

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