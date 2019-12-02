Последствия взрыва в Порт Нечес
15:26. 2 декабря 2019 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Спутниковый снимок последствий взрыва и последующего пожара на химическом заводе в Техасе.
Катастрофа произошла 27 ноября.
Анализ разрушений.
На снимках от 1-го декабря можно заметить работу пожарных.
Районы города затронутые взрывной волной. Из района катастрофы после взрыва было эвакуировано более 60 000 человек.
По оценкам властей штата, городу нанесен большой материальный ущерб.
Территория вокруг завода считается загрязненной, так как в результате взрыва в атмосферу попал бесцветный газ бутадиен, помимо продуктов горения различных химикатов. Пострадавшие сотрудники завода сейчас проходят лечение.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5468547.html