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Папа против жадных, Рубль крепчает, ДиКаприо жжёт? // Галопом по Европам #123

22:15. 2 декабря 2019 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Большинство опрошенных ВЦИОМом довольны жизнью и ситуацией в стране;
- Росстат назвал регионы, где хуже всего с работой. Это Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Тула;
- Почта России потратит на рекламу полмиллиарда рублей. На эти деньги будут сняты тридцать видеороликов для популяризации мобильного приложения;
- Врачи, медсестры и лаборанты областной клинической больницы Екатеринбурга возмутились низкими зарплатами и несправедливостью в их распределении;
- Корпоративный долг США достиг 10 триллионов или 47 процентов от ВВП, сообщает Вашингтон пост;
- Набиуллина объяснила укрепление рубля интересом инвесторов к России;
- Папа Франциск призвал верующих сопротивляться культу вещей и потребительскому сознанию;
- Бразильский президент Болсонару обвинил актера ДиКаприо в поджоге лесов Амазонии;
- Мексика оправляется от двухдневной войны между силовиками и наркокартелями, жертвами которой стал двадцать один человек;
- Китай закрывает Гонконг для американских военных кораблей и авиации;
- Телеканал CBS показал первые кадры новой спутниковой системы GPS-3, которую американские военно-воздушные силы вводят в эксплуатацию для модернизации действующей GPS.




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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gmshPSMCL34

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