Папа против жадных, Рубль крепчает, ДиКаприо жжёт? // Галопом по Европам #123

В этом выпуске:

- Большинство опрошенных ВЦИОМом довольны жизнью и ситуацией в стране;

- Росстат назвал регионы, где хуже всего с работой. Это Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Тула;

- Почта России потратит на рекламу полмиллиарда рублей. На эти деньги будут сняты тридцать видеороликов для популяризации мобильного приложения;

- Врачи, медсестры и лаборанты областной клинической больницы Екатеринбурга возмутились низкими зарплатами и несправедливостью в их распределении;

- Корпоративный долг США достиг 10 триллионов или 47 процентов от ВВП, сообщает Вашингтон пост;

- Набиуллина объяснила укрепление рубля интересом инвесторов к России;

- Папа Франциск призвал верующих сопротивляться культу вещей и потребительскому сознанию;

- Бразильский президент Болсонару обвинил актера ДиКаприо в поджоге лесов Амазонии;

- Мексика оправляется от двухдневной войны между силовиками и наркокартелями, жертвами которой стал двадцать один человек;

- Китай закрывает Гонконг для американских военных кораблей и авиации;

- Телеканал CBS показал первые кадры новой спутниковой системы GPS-3, которую американские военно-воздушные силы вводят в эксплуатацию для модернизации действующей GPS.









_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/agitdonate/

_______________________________________________









Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gmshPSMCL34