«Нумерология – наука или суеверие?» (пример методики расчёта)

С вопроса, поставленного выше, и в поисках ответа на него началась новая ступень моей жизни. Я вступил на путь познания истины с позиций новой, ранее неведомой мне науки: науки о числах и их взаимосвязи с моим именем, моей судьбой, моим настоящим, прошлым и будущим…

И вот однажды, будучи уже взрослым человеком, я задумался: “А почему, собственно, Михаил? Ведь это имя, наверняка, что-то несет в себе, хранит какую-то тайну, мне пока неизвестную?” Поставленные перед самим собой вопросы всколыхнули душу. Начались упорные и длительные поиски. К этому времени я уже закончил институт (МИНХ и ГП им. Губкина, 1965 г.), защитил кандидатскую работу (МГУ, 1975 г.), начиная с 1961 г., объездил почти всю страну: был на КМА (“Курская магнитная аномалия”, 1962 г.), в Казахстане (оз. Балхаш, рудник “Медный Коунрад”, 1963 г.), 15 лет – в Туркмении, ( 1968 – 1985 гг.), 5 лет – в Киргизии ( 1983 - 1988 гг), объездил с циклами тематических лекций многие города России: Свердловск, Пермь, Благовещенск, Тынду, Ленинград, Орел и Орловскую область, Днепропетровск и др., вдоль и поперек исколесил Москву и Московскую область. В декабре ( 12 ) 1997 г. защитил докторскую работу, в 1998 г. присвоено ученое звание действительного члена: Международной академии прогнозирования (социальных и природных процессов), в 1999 г. – ученое звание действительного члена Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, член-корр. Российской народной академии наук (РНАН) – Отделение синергетики. В 1999 году Избран Ученым секретарем специализированного Ученого Совета по присуждению: ученых степеней доктора и кандидата наук, ученых званий – профессора и доцента. В 1999 г. мною (совместно с моими коллегами) опубликованы 3 научно-популярные книги (объемом по 12 п/л), подготовлены для издания еще 4 книги. Все они посвящены одной тематике: “Использование “Природной лаборатории” для укрепления здоровья каждого человека”. Из последующего текста читателю будет понятно, почему я выделил все цифровые обозначения в тексте.

Родители наконец-то дождались ребенка! Еще до его рождения им не раз приходилось обсуждать вопрос: “Какое выбрать имя своему будущему малышу?” Для ответа на этот вопрос перечитывали различные книги, заглядывали в святцы, советовались со священником и прислушивались к внутреннему голосу собственного рассудка … На всякий случай обсуждались два будущих имени: девочки и мальчика. И с нетерпением ждали заветного дня .



К чему это привело? Судить об этом – моему вдумчивому читателю. Одни воспримут изложенные мысли как фантазию и чудачество. Другие найдут для себя что-то новое. Третьи задумаются и начнут собственные поиски, и пойдут в этих поисках все дальше и дальше – и откроют для себя новый, увлекательный мир! Четвертые, прочитав несколько страниц, или осилив всю книгу, пожалеют о потерянном времени, и пойдут в магазин за очередной порцией дурманящей, освобождающей от поиска истин, огненной жидкости…

Каждому – свое, но при этом помните изречение из Библии: “…Не судите, и судимы не будете…”

Итак, вперед! Но сначала – несколько слов о физике. Изучая с помощью этой науки основы знаний о Природе, мы раскрываем или пытаемся раскрыть законы микро-и макромира. Полученные знания в дальнейшем служат частной основой для некоторых других прикладных, а иногда – даже фундаментальных наук: биологии, географии, математики, философии, химии, психологии и т. д.

Но мир (Земля и Вселенная), как мы узнаем, и не без обоснования, в дальнейшем изложении этого материала, развивается по своим, не всегда признаваемым человеком, а тем более, “великими” учеными, законам. Эти законы не подчиняются субъективным взглядам, не зависят от желания или прихоти человека, их изучающего. Они, эти законы, которые я называю всеобщими законами Бытия или Космоса, всегда постоянны и объективны.



Они подчинены только простым и всеобщим взаимодействиям, не зависят от математических формул, выведенных учеными Земли, высказываемых ими предположений, гипотез или аксиом, не зависят от физических или других экспериментов, от воли одного человека или воли даже всего человечества.

Удел человека, его призвание и долг – познавать эти Законы Бытия, эти объективные законы Великого Космоса, созданные единым управляющим Началом, непознаваемым Абсолютом!..

Субъективность в мышлении человека, иногда даже сверх гениального, может увести от Истины, и тогда наступает время нарушения космических законов. К чему это приводит, мы все прекрасно видим на многочисленных примерах разрушения человечеством собственного дома: Земли, Ближнего Космоса, подземных недр… Наступает и неизбежен момент, когда человек вступает в противоречие с Природой, которую пытается познать с помощью физики и других земных наук.

Абсолютная Истина – недостижима, и прав был Сократ, говоря каждое утро примерно такие слова: “Как хорошо, что я ничего не знаю… Значит, завтра узнаю что-то новое…”.

Некоторые из ученых пытаются познать истинные, реальные законы Бытия. И это стоит ближе к объективности. Другие ученые, в том числе, и мирового признания, выдают свои идеи за истинные и даже навязывают их миру, в то же время заходя от истины так далеко, что становятся на идеалистические позиции, то есть становятся людьми, проповедующими ложные направления в попытках познания мировых законов.

Ниже кратко сформулирую признаки объективного (а) и идеалистического (в) познания Природы:

а) ученый излагает идеи просто и доступно каждому для понимания, не применяет при доказательстве своих идей сложные выкладки используемого математического аппарата. Результаты его познаний, доступные для всех, не нарушают установленный управляющим Началом порядок и жизнь на Земле;

в) ученые специально зашифровывают свои идеи недоступным для всех, громоздким математическим языком; результаты разработок приводят к нарушению космических законов, и, как следствие из этого, разрушается окружающая Среда, в том числе и Жизнь на Земле.

Попробую подтвердить эти мысли некоторыми примерами из жизни и отдельными научно-философскими умозаключениями величайших, гениальных, с точки зрения большинства людей, в первую очередь, ученых, искренне занимающихся познанием Природы и ее “незыблемых” законов.

Примеры жизненные: шквалом наступает разрастающаяся экологическая катастрофа: загрязнение вод океанов, морей, озер и рек; разрушаются недра в результате хищнического потребления земных ресурсов; гибнут леса; исчезают и попадают в “Красную книгу” тысячи представителей фауны и флоры; нарастает смертность среди людей: Чернобыль, автомобильные катастрофы и т. д…

Примеры философско-научные: свобода мышления в науке притесняется классическими ортодоксами-учеными, идет яростная критика научных идей, если они вступают в противоречие с установившимися, господствующими научными догмами и парадигмами, принятыми большинством авторитетных ученых. Но и среди этих голосов уже иногда пробиваются свежие ростки нового мышления.

Ниже привожу фрагменты высказываний великих ученых, которые достаточно убедительно подтверждают высказанные выше слова:

- “… Не рассматривать никаких посягательств на Теорию Относительности…” /из Постановления Президиума АН СССР /,

- “… Нет ни одного понятия, относительно которых я был бы уверен, что оно останется незыблемым, и я не убежден, нахожусь ли я вообще на правильном пути…” /А. Эйнштейн/,

- “… Ежегодно миллионами тиражей издают книги, которые вдалбливают в головы подрастающих поколений ложные представления о Теории Относительности…” /1989 г., Л.Б. Окунь, член-корр. АН СССР/,

- “… Господство релятивистских авторитетов оказало пагубное развитие на философию и нравственное состояние научного сообщества…” /1991 г., из “Обращения научной Конференции”, состоявшейся в г. Санкт-Петербурге/,

- “… Квантовая физика срочно нуждается в новых образах и идеях…” /Луи де Бройль/,

- “… Научные истины побеждают не переубеждением противников, а после их вымирания…” /М. Планк/,

- “… При незнании диалектики… новая физика свихнулась на релятивизме. Материя исчезла, остались одни уравнения…” /В.И. Ленин/,

- “… Квантовой теории не понимает никто. Гравитацию не могут объяснить известные теории…”/Р. Фейнман/,

- “ … Для меня ясно, что если материя имеет вокруг себя поле тяготения, то внутри есть механизмы его образования…” /К.Э. Циолковский/,

- “… Проблема физики – не в уровне математики, но в выборе объектов ее обработки…” /А. Колмогоров/,

- “… Теория “Большого Взрыва” – оскорбление здравого смысла…” /Х. Альвен, лауреат Нобелевской премии/,

- “… Общая Теория Относительности (ОТО) – блестящий пример математической теории, построенной на песке и ведущей к еще большему нагромождению математики…” /Л. Бриллюон/,

- “… Законы перехода количества в качество подсказывают, что вся материя состоит из тождественных мельчайших частиц…” /Ф. Энгельс/,

- “… Уравнения Эйнштейна очень сложны, и находить их точное решение очень трудно…” /П. Дирак/,

- “… Теория Эйнштейна не внесла ясности в понимание природы материи, ее элементарных полей и частиц…” /М. Борн/,

- “… Истончается

ли энергия кванта по волновой теории Гюйгенса, или же летит как снаряд по теории Ньютона – это основная задача для всех…” /М. Планк/,

- “… Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей. Излучение света – ключ к пониманию тайн материи. Гравитация не имеет объяснения – это врожденное свойство материи. Пространство и время абсолютны…” /И. Ньютон/,

- “… Прости меня, Ньютон, но мы должны перейти к новым понятиям, стоящим дальше от непосредственного опыта. Гравитация – это искривление пространства-времени физическим телом… За 50 лет я не нашел ответа: Что же такое фотон света? Математика – тоже способ водить за нос себя и других…” /А. Эйнштейн/,

- “… Самый важный вопрос, на который нам предстоит ответить, – является Вселенная дружественным по отношению к нам местом или нет?..” /А. Эйнштейн/.

И этот список цитат можно продолжать бесконечно, но цель наша – другая. И об этом – разговор впереди!..

Пифагор Самосский – философ, величайший мудрец, скульптор, кулачный боец, математик, писатель… Жил более 2500 лет назад. Главным в жизни Пифагора были числа. Он всегда говорил, что “числа управляют миром”. И поэтому историю нумерологии мы начинаем с краткого изложения биографии Пифагора.



Он стоял у истоков этого нового направления в науке – нумерологии, которая была тайной для непосвященных. Эта наука открывала мир, происходящие в этом мире события: помогала раскрывать прошлое, настоящее и будущее любого человека…



Во времена Пифагора очень ценились числа: 4, 6, 28, 220, 284. Таким же совершенством обладала пятиконечная звезда (пентограмма), символизирующая так называемое “золотое сечение” в точках пересечения лучей.



Оставив потомкам свою теорему: “Сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы”, в возрасте 90 лет знаменитый Пифагор ушел из жизни, но даже и это событие окутано сплошными тайнами, на которых мы останавливаться не будем.



Здесь я приведу лишь одно высказывание Пифагора, которое будет иметь значение при изложении дальнейшего материала: “… Человечеству угрожает три опасности – материализм ученых, невежество священников и отсутствие дисциплины у демократии. И на этом в дальнейшем вырастает деспотизм…”.



Слова эти, сказанные 2500 лет назад, не потеряли актуальности и сегодня, что частично проглядывается и в тех цитатах, которые были приведены выше. А в те языческие времена люди стремились познать свою судьбу любыми путями, чтобы как-то избежать влияния “черных сил”.



И наиболее конкретно для этого подходила нумерология, наука управления и предсказания, наука, забытая и отвергаемая сегодня, в эпоху преобладания воинствующего материализма и отсутствия духовности у многих современных людей. Не избежал гонений за свое увлечение этой наукой и сам Пифагор. В результате основные свои труды по нумерологии ему пришлось уничтожить, чтобы избежать, по возможности, преследований со стороны церковных властей.



Ныне мы по крупицам восстанавливаем утерянные знания, так как не сомневаемся, что в них много полезного и нужного каждому человеку, в частности, для определения своих психофизических данных, для предсказания своей судьбы. Одной из задач, которые мы ставим, вторгаясь в мир нумерологии, является выяснение взаимосвязей мира человека и мира чисел, так как каждое число несет в себе вибрации и тонкие энергии планет Солнечной системы.



И об этом мы будем подробно говорить в одной из глав этой книги. Главная идея нумерологии состоит в соответствии каждой буквы алфавита определенному числу. Если в нашем современном алфавите 33 буквы, то мы имеем 33 соответствующих числа. Используя методы последовательного редуцирования (преобразования) мы можем последовательным складыванием (редуцированием) к ряду однозначных чисел от 1 до 9.



Зная значение чисел (цифр) и букв, зная фамилию, имя и отчество каждого конкретного человека, его точную дату рождения, адрес его места проживания или адрес прописки, зная (в буквенном выражении) основные данные об окружении этого человека (о вещах и предметах, о друзьях и родственниках и т. д.), мы можем графически или с помощью определенных, заранее разработанных, методик, рассчитать главные жизненные события, главные вехи жизненного пути этого человека.



Наши знания не изменят вибрации, принимаемые нашим физическим телом, нашим чувственным миром души или сердца. Но эти знания помогут создать или резонансные вибрации, или отдалить, и тем самым, уменьшить влияние на нас негативных импульсов. Каждое число состоит из набора определенных цифр.



Цифры являются спектральными характеристиками определенных вибраций, или качеств и свойств каждого индивидуума. Каждое число получает планетную вибрацию, проходя через невидимый нами определенный космический поток. Взаимодействуя с полем каждого конкретного человека и между собой, оно проявляется в трехмерном измерении нашего мира и получает определенные качества, становится новым самостоятельным числом со своим потоком и своим полем.



Мир чисел настолько информативен, что включает в себя практически всю информацию о Бытие, заложенную в него великим непознаваемым Творцом.

История 1. Астрологический и нумерологический портрет (автора). Астрологический и нумерологический портрет (практический пример)



Дата рождения: 10.07.1939 г., фамилия, имя, отчество: Рукин Михаил Дмитриевич – по материалам и расчетам, сделанным знаменитой француженкой, великой и всемирно известной ясновидящей Марией Дюваль, с авторскими добавлениями и комментариями. В начале приводим краткую характеристику исследуемой личности: Родился под знаком РАКА.



Элемент стихии – вода. Планета-покровитель – Луна. Цвет – белый. Растение – орех, орхидея. Металл – алюминий. Камень – селенит (лунный камень), изумруд. День недели – Четверг. Сильные стороны: воображение, память, очарование, романтичность, выносливость. Прославленные Раки: Лафонтен, Мария Антуаннета, Рембрандт, Коро, Кокто, Бергсон, Пруст, Хэменгуэй и др. Хорошие взаимоотношения с: Тельцами, Скорпионами, Водолеями.



Общая характеристика “РАКОВ”: неспокойные, уязвимые, живут своими чувствами, поэтому их жизнь не легкая. Терзаются беспокойством о дне завтрашнем, не уверенны перед будущим, вечно находятся в материальной “дыре”.



Испытывают необходимость обладать – Луна придает им фантастичность, свежесть, деликатность, легкую наивность, что компенсирует их эгоцентризм и вкус к роскоши.



Альтруисты, предпочитают умственную деятельность физической нагрузке, чувства и эмоции стоят впереди материальных устремлений. РАКИ могут обладать или характером Дон-Кихота, или его противоположностью – Санчо Панса. Часто становятся жертвой психосоматических заболеваний, обожают, когда окружающие их люди балуют вниманием и заботой. Им необходимо покровительство любимого человека.



Они всегда к этому устремлены в своих помыслах и действиях. Часто мешая мечту и реальность, могут легко скомпрометировать или испортить много благоприятных в начале ситуаций.



В результате могут оказаться опасно безоружными перед лицом неожиданных невзгод. Рожденные под знаком РАКА подвластны значительным переменам в жизни каждые восемь лет. Самыми важными числами РАКОВ являются: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 и т.д. По натуре – стеснительны, часто пугаются ответственности. Успехи могут быть посредственными, но они страдать от этого не будут. В году 2000-м предстоят хорошие сделки, судьба щедро осыпет своими дарами.



Главный девиз – выносливость. Характерна завидная работоспособность.



В будущем ждет удача! Постоянно будет сопутствовать везение. Постоянно гложут сомнения в добрых намерениях окружающих людей. Основания для этого имеются, но постоянное сомнение- плохой советчик при стремлении к личному спокойствию. В плане финансовом – никогда не довольны тем, что имеют.



Всегда чего-то не хватает, все время звучат жалобы, что этого не могут себе позволить. Деньги зачастую тратятся на излишние, не всегда обдуманные покупки. Начиная с 1999 г. начали увеличиваться доходы. В 2000 году финансовое положение улучшится, будет более стабильно, чем до сего момента. “Золотые” руки позволят заработать деньги.



Дополнительные доходы будут стабильными и постоянными источниками для удовлетворения многих несбывшихся ранее желаний.



В 2000 году обстоятельства сложатся так, что могут погрузиться, “очертя голову”, в большую любовь. Необходимо отбросить сомнения и раздумья, отдаться новому чувству целиком и без остатка.



Придет подлинное, вдохновляющее начало. Благодаря этому наступит преображение не только внутреннее (ослабится или совсем уйдет агрессивность), но и внешнее: разгладятся черты, придет мягкость и доброта. Поэтому, как говорится, примите то, что дается, встаньте на колени и благодарите Господа Бога за то, что он внес и подарил Вашей растревоженной и мятущейся душе. Вера в собственные способности отгонит на задний план то, что будет в окружении.



По достоинству будет оценена и основная работа. Непредвидимая перемена положительно скажется на статусе исследуемой личности и приведет к выполнению и реализации запланированного дела. Как всегда – потайная и скрытая личность, могут участиться периоды неудовлетворенности семейной обстановкой, может усилиться ощущение пустоты в ближайшем окружении. Могут произойти необъяснимые недоразумения в семье.



Все будет зависеть от поведения и партнера, партнерши и детей. Лучше идти на взаимные компромиссы и заключить долговременное негласное перемирие.



Будучи по натуре контактной личностью, возможно завязывание новых знакомств. Часто в быту и на работе хмурый, в душе – наивный и добрый. Довольно часто вокруг крутятся различные субъекты, не все из которых жизненно необходимы. Друзей можно “сосчитать по пальцам”, но с ними – отношения самые комфортные, даже при кратких встречах и непродолжительных беседах. В 2000 году, возможно, предстоят поездки или путешествия.



Будет, вероятно, утомительная командировка, во время которой могут испортиться отношения с партнером или партнершей, которые окажутся по отношении исследуемой личности не совсем корректными. Освободившись от негатива эмоций, вдохнете с облегчением, отряхнетесь от разочарований. Многие личные неурядицы исчезнут во время отдыха. Возможно, в этот период произойдут два волнующих и приятных события. В плане здоровья – не все в порядке желудочно-кишечным трактом.



Главное внимание следует уделить укреплению нервной системы. Необходимо обратиться к психотерапии. Некоторая агрессивность характера может быть связана с вынужденными обстоятельствами и собственным бессилием перед ними. Лучшим психотерапевтом будет сама исследуемая личность и ее собственные энергетические запасы. Этому помогут постоянный самоконтроль и самообладание, которые приведут к быстрым положительным результатам.



Из пищи – наиболее полезна дыня (смотря по сезону), вареная тыква, печеные яблоки и печеные тыквенные семечки. И вкусно, и чудесным образом исцеляет. Укрепить нервную систему (без использования химпрепаратов) поможет духовное самосовершенствование, которое явится и главной причиной восстановления и исчезновению проблем желудочных заболеваний. В 2000 году всегда на первом месте – добросердечность и чистые помыслы. Не завидуя другим, стоит добиваться своего среднего уровня, получая в то же время от этого моральное удовлетворение.



Практичность поможет сегодня найти главный стимул для рывка к долгожданной победе. Инициатива и храбрость – также стимулы благоприятного будущего. Бальзамирующими камнями исследуемой личности являются агат и азурит: их ношение улучшает кровообращение, вызывает правильное функционирование всех систем жизнеобеспечения. Азурит восстанавливает центральную нервную систему, усиливает внимание, улучшает работу почек.



Мистики Древней Индии усматривали определенную первопричинность всех событий, преследующих людей во всех их перерождениях: в прошлой, настоящей и будущих жизнях. За грехи (даже не свои) приходится платить. Будьте осторожны, никогда не сетуйте, если даже не известна сегодня причина тех или иных неблагоприятных для вас событий.



Мы не всегда успеваем добраться до истины, не всегда она доступна познанию, но всегда влечет и возбуждает неразгаданная тайна Бытия. Неизвестное притягивает, манит, не бойтесь попыток приоткрыть завесу неведомого.



Объяснение может прийти позднее, иногда совсем неожиданно. Не сожалейте никогда о прошлом, помните мудрую мысль: “… прошлое уже утекло, настоящее – это сегодняшнее мгновение, а будущее ещё не встало…”. Страшнее известное сегодня, чем неведомое в будущем. Никогда не бойтесь совершения ошибок на путях познания недостижимой Истины.



Жизнь – это та же самая игра, научитесь относиться ко всем ее неурядицам с улыбкой и весело. Живите без обмана, держите крепче в руках свою импульсивность и эмоциональность.



Чаще улыбайтесь, а для этого чаще и без напряжения произносите фразу: “вместе”, “вместе”, “вместе” или “вместе будь”, “вместе будь”, “вместе будь”, … . И поверьте, тогда улыбка будет постоянно сопровождать Вас, и … – разгладятся морщинки суровости и агрессивности на вашем лице. В постоянной улыбке раскроются внутренняя доброта и порядочность. Окружающие почувствуют вашу стабильность, богатство внутреннего духовного мира, чистоту ваших помыслов. Ниже приводим месячный прогноз для исследуемой личности (дата рождения – 10.07.1939 г.).



Итак, 2000-й год – 2+0+0+0= 2.



Что эта цифра может означать? Уже не раз упоминавшийся знаменитый Пифагор, путешествуя по Египту и другим странам Востока, стал приверженцем учения, главной идеей которого является мысль, что душа любого человека есть частица Всемирной или Вселенской души. В своей физической жизни она должна нести все несчастья своих предыдущих жизней или перевоплощений.



Это учение дошло до нашего времени под названием метемпсихоз – в некоторых религиозных учениях – переселение, переход души умершего человека в тело другого человека или животного….



Христианство это учение не приемлет, хотя и не отрицает отдельное существование души. А сегодня мы вновь стали обращаться и к нумерологии, и к метемпсихозу, пытаясь проникнуть глубже в тайну кармических учений и кармических долгов.



Каждый человек, независимо от возраста и времени, которое ему отведено в этой короткой физической жизни (по сравнению со Вселенским временем), в своем подсознании несет потенциальные запасы положительной энергии, которая в перспективе может и должна превратиться в стремление к духовному очищению и обновлению, независимо от предначертаний судьбы, от жизненных трудностей и препятствий. И главное при этой позиции – собственная Воля индивидуума, которой он наделен со дня своего рождения.



В древних учениях число “2” ассоциировалось с Луной, с женской мудростью “инь”.



Достоинства “2” – стремление к познанию, к духовности, терпению и молчанию. Недостатки “2” – бегство от ответственности, непостоянство настроений, фальшь, страх перед трудностями. В 2000 году большинство событий произойдет под знаками сомнения, выбора, искушения. Предстоит, возможно, познать “шестым” интуитивным чувством и в процессе творческих озарений, что-то новое, более конкретное о нашей повседневной рутинной жизни.



Ниже отмечены наиболее благоприятные периоды для исследуемой личности в предстоящем шестимесячном периоде, а как эти данные могут быть получены, скажем несколько позднее или по ходу нашего рассказа: – для здоровья хорошим периодом будут месяцы 2000-го года: январь, февраль, март.



Успешными месяцами, которые надо максимально использовать для выполнения заданий программы собственного здоровья, будут: апрель, май, июнь. – для работы хорошим периодом будут месяцы 2000-го года: январь, февраль, май. В марте, апреле, июне все будет зависеть от обстоятельств…



В эти месяцы надо быть более внимательными к внешним ситуациям, – для любви и укрепления семейных отношений будут в 2000 году хорошими месяцы: январь, март, июнь. Наиболее успешный период – февраль, который надо максимально использовать для этих целевых функций, – для поездок и путешествий хорошими будут месяцы 2000 года: май, июнь.



В январе, марте, апреле – всё будет зависеть от обстоятельств. В эти месяцы надо более внимательным к внешним ситуациям, – для выигрышных шансов и успехов в коммерции, играх, бизнесе хорошими будут в 2000 году месяцы: январь, февраль, март, апрель, июнь. Наиболее успешный период, который надо максимально использовать – месяц май.



Ниже приводим краткий нумерологический портрет исследуемой личности, т. к. нумерология, повторяем, – это наука, которая официально признается в наше время многими, в том числе и всемирно известными, учеными, коммерческими деятелями, бизнесменами и т. д.



В некоторых случаях, значительно чаще, нумерология точнее астрологии – науки о взаимодействии влияния звезд и планет на исследуемую личность. Нумерология поможет узнать сильные стороны личности, благоприятные даты и шансы на успех. Каждый человек является уникальным созданием среди миллиардов жителей нашей планеты.



По имени, отчеству, фамилии и дате рождения, выраженных в цифрах, можно создать настоящую личную космическую карту. С помощью нумерологии можно вычислить цифры, которые увеличат шансы на успех. Этой цифрой является персональное число личности. Людей, рожденных 10.07.1939 г., много, с именем Михаил – также много, но уже меньше, чем в первом случае.



С данной фамилией – всего несколько человек, но с данной фамилией, именем, отчеством и датой рождения может быть преимущественно только один человек (но бывают, но редко и из этого правила исключения). В этом и состоит уникальность каждой личности и ее неповторимость.



Приводим цифры на пути к успеху и счастью исследуемой конкретной личности этого нумерологического гороскопа. Имя и фамилия: М и х а и л Р у к и н. 3 9 22 1 9 2 7 2 11 9 4



По сумме гласных букв имени и фамилии вычисляем персональное число личности: 9+1+9+2+9= 3.



Итак, персональное число этой личности выражается “3”. Символическое значение “3” – оптимист от рождения, если сломлены или угнетены – ненадолго. Люди ищут и ценят такого человека за стиль и манеру высказываться.



Призвание, хобби, или времяпровождение неразрывно связаны с искусством, с творческим началом. Не отступает перед фальшью, не дает подводить себя под критику.



Держит под контролем воображение, которое может сыграть злую шутку – особенно и скорее всего – в любви, где на первом месте может быть разбужена ревность, а ревность – советчик плохой…



В любви – раздвоенность между быстрым удовлетворением плотских желаний и стремлением придать встречам таинственность и оригинальность. Постоянно думает о страстной любви. Монотонность ненавистна, верность соблюдается трудно.



В работе наблюдается строгая последовательность в достижении намеченных целей. Невозмутимы, редко раскрывают карты, или открывают тогда, когда уже получен результат.



Любое начинание и задумка исполняется с верой в конечный успех.



Рассмотрим в 12-ти арканной и 9-ти арканной системе число имени и число фамилии.



Число имени: 2 10 11 1 10 1 = 35 = 8 (12-ти арк.) М И Х А И Л 5 1 5 1 1 4 = 17 = 8 ( 9-ти арк.) Вычисляется по всем буквам имени.



Характеристика “8” – чувствителен к материальным ценностям. Усилия, возможно, будут всегда плодотворны. Число фамилии: 7 + 11 + 4 = “22”-королевское число Р У К И Н Вычисляется по согласным буквам (в 9-ти арканной системе). Характеристика “22” – родители передали пристрастие ко всему чрезмерному.



Все дела и поведение объясняются только этими амбициями. Готов на великие и щедрые дела для блага людей. Анализ даты рождения: 10.07.1939. Как имя, так и фамилия обладают числами, вибрации которых влияют на характер и социальные контакты. Дата рождения, выраженная числами, является источником энергии и возможностей, которые расписаны на жизненном пути этой личности.



Знание этих чисел и их символьных значений облегчает выход к успехам на жизненном пути, соответствующим личным чертам характера и личным возможностям. Число жизненного пути: 10. 07. 1939 1+7+1+9+3+9= 30 = 3. “3” – в плане жизненного пути является символом или рождения ребенка, или произведения искусства.



Благоприятствует общественным контактам. Этим личностям свойственны общительность, контактность, веселый характер. Любая компания не обходит их вниманием, ищет с ними контактов, т. к. они приятны и нужны.



В этой атмосфере легко развивать артистические таланты. Не желательно разбрасываться и гнаться за “всеми зайцами” одновременно.



Необходимо опасаться излишних амбиций при стремлении к недостижимым или труднодостижимым целям. Личные числа, выделенные в процессе построения нумерологического гороскопа, являются персональными числами, числами отправного пункта и большого успеха во всех делах. Чтобы использовать свои персональные числа в играх, надо знать время, когда они принесут удачу, когда их вибрации окажут благоприятное воздействие.



Некоторые месяцы и дни имеют благоприятное влияние в других областях: любви, деньгах, работе, важных встречах и т. д. Нумерология помогает открыть эти дни и месяцы, которые будут благоприятными для принятия решений в той или иной области.



Ниже приводится персональный календарь исследуемой личности на ближайшие шесть месяцев 2000 года:



Январь: успехи будут наблюдаться в работе, удачи не предвидится, в играх – нет, в любви – нет. Благоприятными днями в январе будут: – для работы – 6, 9, 15, 18, 24, 27, – для удачи – 22, – для игры – 4, 13, 22, – для любви – не предвидится…

М.Д. Рукин



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