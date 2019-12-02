Николаев: плюющие в огонь

Недавно в Николаеве малолетки у Вечного Огня грели свои нижние конечности и плевали в огонь. Им было весело, они снимали видео. По видео видно, что им 14-15 лет и их родители не вбили им понятия морали, знание истории и любовь к Родине. Я тоже был молодым, бунтовал против власти так сказать: прогуливал собрания, не носил пионерский галстук. Но у меня фантазии не хватило бы сморкаться в галстук или плевать в Вечный Огонь. Я бы сам уши оторвал тому, кто так поступил бы.

Эй, кто из Николаева читает этот текст, найдите малолетних дураков. Не надо их бить, объясните, что есть такой злой дядя Лохматый, и когда он вернется в Николаев, им придется свою молодую удаль проявить на стройке. И было бы прекрасно, если бы им объяснили ПОЧЕМУ там горит Вечный Огонь, и что за плиты с фамилиями находятся рядом. Засранцы не виноваты в том, чего не знают, значит стоит научить. Заставьте их прочесть ЭТО:

Плиты с именами погибших Ольшанцев и Вечный Огонь в их честь. Ольшанцы – парни, немногим старше тех, кто снимал видео, плюя в Огонь. Десант из 55 морпехов, двух связистов, десяти саперов и лоцмана, ранним утром высадились в николаевском морпорту, рядом с элеватором. Все они шли на верную смерть, Николаев был оккупирован фашистами. Что 68 человек могут сделать против АРМИИ??? Оказалось МОГУТ!

Это вам не Том Кукуруз и не Бред Питт, это реальные люди, настоящий бойцы, а не выдуманный Рембо, который переживал, что его не понимают. Это не сказочный Шварценеггер, который имеет автомат и пистолет с нескончаемым боезапасом.

В 4 часа 15 минут 26 марта 1944 года морские пехотинцы скрытно высадились в торговом порту, сняли часовых, и, заняв несколько зданий, организовали круговую оборону в районе элеватора. Связисты передали радиограмму об успешном начале выполнения боевой задачи. При осмотре территории элеватора отряд понёс первую потерю — подорвался на мине старшина 1-й статьи В. И. Бачурин.

Утром факт захвата элеватора был обнаружен противником. Предполагая, что им противостоят партизаны, немцы предприняли попытку уничтожить десант небольшими силами, но, встретив неожиданно сильное сопротивление, отошли на исходные позиции. Далее в ходе непрерывного многочасового боя противник вводил в бой свежие части, артиллерию, шестиствольные миномёты и танки; в попытках выбить десантников из зданий применялись огнемёты и дымовые шашки. Десантники несли потери, но каждая новая атака отбивалась шквальным огнём. В батальон поступила вторая радиограмма: «Вступили в соприкосновение с противником. Ведём ожесточенный бой, несём потери».

Вечером 26 марта десант радировал в штаб батальона: «Противник атакует. Положение тяжёлое. Прошу дать огонь на меня. Дайте быстро. Ольшанский».

Бой продолжался и в ночь на 27 марта. Потери продолжали расти: разрывом снаряда были убиты оба радиста и уничтожена рация; в живых оставалось всего 15 десантников. Несмотря на полученное ранение, Ольшанский продолжал командование отрядом. Опытному разведчику, старшине первой статьи Юрию Лисицыну было приказано доставить в штаб батальона донесение, доложить о готовности десантников биться до последнего и запросить поддержку с воздуха. Он успешно перешёл линию фронта, но уже вблизи расположения советских войск подорвался на мине. С повреждённой ногой ему удалось доползти до своих и передать пакет.

Десантники вели себя геройски. Тяжело раненый в живот Чумаченко, подбадривая подчинённых, до последнего вёл огонь из автомата. Когда в обороняемый Г. Д. Дермановским сарай заскочили гитлеровцы, он, собрав последние силы, набросился на немецкого офицера и зубами вцепился ему в горло; немцы навалились на десантника, но оттащить его от офицера не смогли. Очередная атака противника началась при поддержке танков, в то время как у оборонявшихся не осталось исправных противотанковых ружей; матрос В. В. Ходырев, которому осколком снаряда оторвало руку, вызвался «встретить их по-севастопольски». Ценой собственной жизни он уничтожил подошедший почти вплотную к зданию вражеский танк двумя связками гранат, тем самым сорвав атаку.

После гибели Ольшанского и всех офицеров командование отрядом принял старшина 2-й статьи К. В. Бочкович. Утром 28 марта оставшиеся в живых морские пехотинцы при поддержке штурмовиков Ил-2 отразили восемнадцатую по счёту атаку врага, оказавшуюся последней.

В ночь на 28 марта 1944 года 61-я гвардейская и 243-я стрелковая дивизии из состава 6-й армии форсировали реку Ингул и с севера ворвались в город Николаев. Одновременно с востока в город вошли части 5-й ударной армии. С юга в город вступили войска 28-й армии и 2-й гвардейский механизированный корпус. К этому моменту в живых осталось 11 человек из состава десанта; все были ранены и обожжены, пятеро — в тяжёлом состоянии.

В официальном донесении командира батальона майора Котанова Ф. Е. говорилось: «Отряд старшего лейтенанта Ольшанского за двое суток отразил 18 атак противника, вывел из строя свыше 700 гитлеровцев, уничтожил несколько танков и пушек противника, посеял панику в тылу врага, помешал уничтожению порта и элеватора».

Немцы до конца были уверены, что ведут бой с крупным десантом. Пленный обер-лейтенант Рудольф Шварц показал:

«Командование Николаевского гарнизона было весьма обеспокоено тем, что за столь короткий срок был разгромлен почти целый батальон. Нам казалось непонятным, каким образом такие большие силы русских прошли на территорию порта».

Николаевский десант выполнил поставленную задачу. Его героические действия вошли в историю Великой Отечественной войны как образец воинской доблести подразделения. Морпехи, 55 бойцов были награждены звездой Героя Советского Союза. Никогда до того и после, не было такого большого награждения «Героем» за одну операцию.

Теперь шкуры вы поняли В КОГО ВЫ ПЛЕВАЛИ?

Для непонятливых, еще раз: 68 бойцов, уничтожили силы противника в десять раз больше, чем сами и разогнали группировку противника, которая была почти в сто раз больше, чем их отряд. К месту боевого задания они прибыли без пушек, танков и т.д. Всем этим они завладели во время боя и использовали против противника.

Знаете, почему я уверен, что мы с Донбасса вернемся домой? Мы точно так же в 14-м в боях захватывали вражеские танки, «Грады», «Ноны», гаубицы и т.д. И точно так же вломили противнику, в сотню раз превосходящему нас силой. Вот мы помним историю.

Все ваши киношные супергерои – пыль, в сравнении с вашими дедами и прадедами, в которых вы плюнули.

Недалек тот день, когда 55 любителей германского композитора, высадятся в Николаеве и устроят концерт симфонической музыки. И если на Донбассе «хэрои», теряя кал и тапки, ротами сбегали через границу, под защиту «агрессора», то в Николаеве до границы очень далеко. Намек понят?

Сергей Лебедев (Лохматый)

Источник: http://voicesevas.ru/news/48609-nikolaev-plyuyuschie-v-ogon.html