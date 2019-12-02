Китай ввел санкции против американских НКО
11:08. 2 декабря 2019 145 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В ответ на американский закон о "поддержке демократии в Гонконге", Китай официально ввел санкции против американских неправительственных организаций связанных и финансируемых Госдепом США.
В список "новых жертв кровавого режима Си Цзиньпина" попали:
1. Freedom House
2. Human Rights Watch
3. National Democratic Institute (NDI)
4. National Endowment for Democracy (NED)
Они обвиняются в пропаганде насильственных преступлений и сепаратизма. Даже странно, что санкции против них ввели только сейчас. В той же России они уже давненько признаны подрывными организациями, присутствие которых на территории РФ нежелательно.
Кроме того, МИД КНР заявил, что с сегодняшего дня Китай не будет допускать американские военные корабли в Гонконг. Их запросы на заход в порт просто не будут рассматривать.
В целом, Холодная война между США и Китаем продолжает развиваться и это хорошо.Чем интенсивнее она будет развиваться, тем быстрее будет разрушаться текущий миропорядок.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5467470.html