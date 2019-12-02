Китай ввел санкции против американских НКО

В ответ на американский закон о "поддержке демократии в Гонконге", Китай официально ввел санкции против американских неправительственных организаций связанных и финансируемых Госдепом США.В список "новых жертв кровавого режима Си Цзиньпина" попали:Они обвиняются в пропаганде насильственных преступлений и сепаратизма. Даже странно, что санкции против них ввели только сейчас. В той же России они уже давненько признаны подрывными организациями, присутствие которых на территории РФ нежелательно.Кроме того, МИД КНР заявил, что с сегодняшего дня Китай не будет допускать американские военные корабли в Гонконг. Их запросы на заход в порт просто не будут рассматривать.В целом, Холодная война между США и Китаем продолжает развиваться и это хорошо.Чем интенсивнее она будет развиваться, тем быстрее будет разрушаться текущий миропорядок.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5467470.html