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Как разбить антисталинские эмоции фактами

14:44. 2 декабря 2019 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

На минувшей неделе мне удалось побывать в очень интересном и очень закрытом месте. Именно здесь находится музей Атомного оружия. Он расположен в закрытом городе Сарове, потому, что именно здесь были созданы наша атомная и водородная бомба.

Здесь работали великие ученые, которые всего за три года смогли создать советское ядерное оружие и тем спасти человечество от Третьей мировой войны, а наш народ от ядерного апокалипсиса, который уже готовился Совестному Союзу нашими англосаксонскими партнерами».

Саров и сегодня центр российской ядерной науки, а потому въезд сюда строго ограничен. Мне же выпала честь получить приглашение выступить перед городской общественностью в библиотеке Сарова (видео будет опубликовано в ближайшие дни!). Небольшой репортаж об этой встрече сделали местные новостные каналы.

Репортаж о встрече с общественностью Саров с 5:40.

Удалось побывать и в музее Атомного оружия.

Как разбить антисталинские эмоции фактами

Техзадание на атомную бомбу, которое выписал главный конструктор Ю. Б. Харитон. Выписал от руки — из-за повышенной секретности

Кроме того, принял участие в эфире радио «Говорит Саров», видеозаписью которого и хочу поделиться с вами.

Разговор был напряжённый, но историческая правда восторжествовала.

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-razbit-antistalinskie-jemocii-faktami-110939

Метки: блог, Видео

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