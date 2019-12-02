Экономическая расщелина России. Александр Пыжиков
Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 3
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в третьем видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о том, как менялось общественное положение староверческой общины в Российской империи на протяжении более двухсот лет в период с начала XVIII века до начала XX века.
Почему перепись населения, проведенная царской администрацией в 1718 году, плохо отображала реальное положение дел с численностью старообрядческого населения?
Какие процессы запустило параллельное существования двух различных религиозных общин внутри единой страны?
Каковы были последствия “послаблений” в отношении староверов со стороны царской администрации при правлении Екатерины Великой и почему это привело к тому, что именно староверы стали заниматься развитием мануфактурно-промышленного сектора экономики Российской империи?
Почему Москва стала центром концентрации старообрядческого капитала? Как происходило столкновение интересов петербургской банковской группы и московского купечества?
Почему Александр Третий способствовал развитию секторов экономики, завязанных на верхушку старообрядческой общины?
Что послужило причиной выбора царской администрацией Николая Второго стратегии экономического развития страны с опорой на иностранный капитал?
Почему московское купечество в начале XX века взяло курс на политическое противостояние имперской бюрократии и стоящей за ней петербургской банковской группы?
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/ekonomicheskaya-rasschelina-rossii-aleksandr-pyzhikov