Е.Ю.Спицын на канале ТВЦ в программе “Постскриптум. О Льве Троцком”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LaSiEywfiJg
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Радость — непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание погубят всё, за что бы ты ни взялся.
— Антарова Конкордия
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