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Амурский мост — знак новой эпохи стратегического партнёрства между РФ и КНР

19:22. 2 декабря 2019 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Изборский клуб @ Юрий Тавровский

На Дальнем Востоке завершилось историческое строительство российской части моста через реку Амур. Первый трансграничный автомост свяжет Благовещенск с населением 226 тысяч человек и почти двухмиллионный китайский Хэйхэ. Сумма затрат составляет около 19 млрд рублей. Согласно концессионному российско-китайскому договору, работы ведутся за счёт внебюджетных источников. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. По мнению экспертов, цена проезда по сооружению будет составлять от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Амурский мост — знак новой эпохи стратегического партнёрства между РФ и КНР. Кроме того, сейчас Китай, как и мы, испытывает беспрецедентное торговое давление со стороны США. Две наши страны сейчас объединяет санкционное давление.

Несмотря на перепроизводство в КНР всевозможных товаров, китайцы навряд ли завалят Дальний Восток своим избыточным товарооборотом. Это, в свою очередь, не должно вызывать и опасений в связи с тем, что появление исторического сооружения могло бы как-то потенциально затормозить развитие промышленности на Дальнем Востоке.

Источник: https://nstarikov.ru/amurskij-most-znak-novoj-jepohi-strategicheskogo-partnjorstva-mezhdu-rf-i-knr-110942

Метки: чит.клуб

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