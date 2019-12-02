Александр Яковлев: все руки в крови! Календарь #LenRu
16:21. 2 декабря 2019 202 просмотра 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Расширять круг своих интересов, не углубляя их, — значит просто обкрадывать себя.
Слабак этот Яковлев.
Всех коммунистов надо было отправить в ГУЛАГ.
19228217 рыла комми в 1991
Все они предали СССР.
И живут не тужат.
О!Кипит возмущенный мозг обизяна. Одно слово обизян ,не понимает что и его вместе с учениками прапорами хохляцкими – в ГУЛАГ.
Если бы, совершив массу подлостей можно было бы жить вечно или награбленное с собой в могилу унести-тогда понятно.Но он Сдох как все.****** на лопате, этот Яковлев и черти, те, что под чертой или ниже плинтуса..его теперь на сковороде поджаривают, ведь он “христианин” был, значит по христианской энергетике пошел перевоплощаться.Чтоб ему в следующий раз родиться в племени , голодать, иметь распухшее от голода брюхо и чтоб его в плен взяли другое племя и сожрали его!!!
Так он проде истиный ЯЗЫЧНИК и боролся с неязыческим СССРом во имя богини Шмары и бога её Шмыря.
И в СССРе Вас не было ибо тУрма.
Это уже потом таких наплодилось родноверов и других детей Яковлева.
Вы ему обязаны своим существованием.
Но неблагодарные ибо слабоумные
Я обязана своим существованием только своим родителям.Вообще если человек некрасивый внешне-в большинстве случаев у него и внутри существенные неполадки.(не про Вас, про Яковлева сейчас, но и про внешность любого индивидума).
Да ладно.
Ленин не Ален Делон и Сталин и Суворов и Циалковский и Королёв и устану перечислять ))))