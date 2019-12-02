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Александр Яковлев: все руки в крови! Календарь #LenRu

16:21. 2 декабря 2019 202 просмотра 6 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=er9_PtEnMTk

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11233 1067
    ХОХОЛ 2 декабря 2019 в 16:37

    Слабак этот Яковлев.
    Всех коммунистов надо было отправить в ГУЛАГ.
    19228217 рыла комми в 1991
    Все они предали СССР.
    И живут не тужат.

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    -1
  • 3747 3209
    Мирослава 2 декабря 2019 в 17:07

    Если бы, совершив массу подлостей можно было бы жить вечно или награбленное с собой в могилу унести-тогда понятно.Но он Сдох как все.****** на лопате, этот Яковлев и черти, те, что под чертой или ниже плинтуса..его теперь на сковороде поджаривают, ведь он “христианин” был, значит по христианской энергетике пошел перевоплощаться.Чтоб ему в следующий раз родиться в племени , голодать, иметь распухшее от голода брюхо и чтоб его в плен взяли другое племя и сожрали его!!!

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    1
    • 11233 1067
      ХОХОЛМирослава 2 декабря 2019 в 17:19

      Так он проде истиный ЯЗЫЧНИК и боролся с неязыческим СССРом во имя богини Шмары и бога её Шмыря.
      И в СССРе Вас не было ибо тУрма.
      Это уже потом таких наплодилось родноверов и других детей Яковлева.
      Вы ему обязаны своим существованием.
      Но неблагодарные ибо слабоумные

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      • 3747 3209
        МирославаХОХОЛ 2 декабря 2019 в 17:33

        Я обязана своим существованием только своим родителям.Вообще если человек некрасивый внешне-в большинстве случаев у него и внутри существенные неполадки.(не про Вас, про Яковлева сейчас, но и про внешность любого индивидума).

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