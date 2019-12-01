Вотчина Коломойского готовит боевиков для майдана в Минске.

Днепропетровщина, которая находится под полным контролем структур Игоря Коломойского, стала главной базой для сбора и тренировки белорусских активистов, планирующих силовое свержение власти Лукашенко.



Один из адресов, где идет активная подготовка молодых боевиков – южная окраина экс-Днепропетровска, улица Гаванская. Здесь на берегу реки Днепр располагался детский оздоровительный лагерь им. Валентины Терешковой, принадлежавший коммунальному предприятию «Днепропетровский электротранспорт». Естественно, после победы Революции гыдности лагерь переименовали. Теперь это заведение называется «Діти Дніпра» и его работу лично курирует мэр-«вешатель» Борис Филатов.



Характерно, что именно тут Филатов начал раскрутку собственной программы националистического воспитания русскоязычных детей «Укропчик». За время действия программы бандеровскую обкатку прошли около 20 тысяч днепропетровских мальчишек и девчонок.



Мэр охотно демонстрирует свою тесную связь с «побратимом»-Ярошем, а расквартированные по всему региону структуры ДУК «Правый сектор» продолжают получать финансирование от бывшего губернатора Игоря Коломойского. Сам Дмитро Ярош – частый гость в муниципальном лагере «Діти Дніпра».



Каждое летнее утро на днепровских берегах поют «Ще не вмерла» детские голоса. Этот бесплатный социальный проект финансируется за счет местного бюджета и рассчитан на ребят от 8 до 15 лет. Однако в нынешнее межсезонье лагерные корпуса на улице Гаванской, 11 заняли воспитанники постарше. К третьей декаде октября сюда прибыли сразу несколько групп юношей и девушек возраста 20-30 лет. Все являются гражданами Республики Беларусь.



«Идёт подготовка белорусов… Всего более 100 человек, молодые, крепкого телосложения. Проходят физическую и тактическую подготовку, с применением стрелкового оружия. Рукопашная подготовка, - сообщает источник в среде украинских нацистов Днепра. - Готовим их для организации майдана в Минске и других городах. Не только участвовать они должны, они должны быть организаторами… Чтобы подавлять и ментов, и КГБ, и военных белорусских»,



Инструкторами в лагере стали ПСы, имеющие серьезный боевой опыт войны на Донбассе. Кроме «правосеков», занятия проводят известные коучеры украинских майданных протестов 2013-14 гг. Уже к весне эти специалисты обещают организовать поток активистов для участия в массовых протестных акциях на территории Белоруссии.



Первым такую информацию получил портал «Луганск-1». Вскоре пришли подтверждения из соцсетей Приднепровья. Практика показала, что вотчина Коломойского слов на ветер не бросает, и подобные действия для них – далеко не новость. Например, весной 2014-го прямо в здании Днепропетровской областной администрации Филатов и его подельник Корбан организовали т.н. «Штаб национальной защиты», где формировались самые кровавые карательные батальоны «Днепр», «Азов» и «Донбасс». Полевая ставка «Правого сектора» расположилась буквально рядом с обладминистрацией, в соседнем здании военного госпиталя. По прямому приказу губернатора Игоря Коломойского личный состав набранных батальонов был расквартирован по пригородным детским лагерям Днепропетровщины. Уже потом эти боевики прославились убийствами безоружных жителей донецкого Красноармейска, расстрелами в Мариуполе, многочисленными казнями и другими зверствами.

Источник: https://e-news.su/in-ukraine/303091-votchina-kolomoyskogo-gotovit-boevikov-dlya-maydana-v-minske.html