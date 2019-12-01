Стало известно, зачем Россия ввозит атомные отходы. Физика обогащения

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На этой неделе в ряде российских городов прошли акции протеста против ввоза в Россию «радиоактивных отходов» из Германии. Люди не согласны с тем, что из страны делают «атомный могильник», эмоции, как всегда зашкаливают, а заверениям «Росатома» в том, что опасности нет, протестующие не верят. Давайте вместе разберёмся чья здесь правда.



Статья на «Геоэнергетике»: http://geoenergetics.ru/2019/10/25/ev…





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R425eg-0IpM