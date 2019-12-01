Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 декабря 2019

То, чем Турция занимается на севере Сирии путем расширения турецких наблюдательных пунктов, поставок техники и боеприпасов террористам, а также их формированием, подтверждает, что Анкара намеренно препятствует политическому решению и откатывает развитие в данном вопросе к этапу военного решения, которое Сирия и ее союзники сознательно оставили в качестве крайних шагов для сохранения крови сирийцев, проживающих в районах, подконтрольных террористическим группировкам.

Суть агрессии против Сирии заключается в том, что возвращение Идлиба под контроль Сирии будет иметь для них драматические последствия на многих направлениях Ближнего Востока.

Нарушения, совершенные вооруженными группировками в районах деэскалации, и нарушение резолюции о перемирии, которые совершались неоднократно, являются попытками сорвать политическое решение по мере приближения каких-либо совещаний по ситуации в Сирии, естественно, в тесной взаимосвязи между этими группировками и турецким гарантом.

С продвижением Сирийской арабской армии в нескольких районах, террористические группировки противостоят армейцам усилением ударов по жилым кварталам городов, пытаясь убить как можно больше мирного населения.

В северо-западной части провинции Латакия это происходит из-за опасения террористических группировок потерять контроль над районами, являющимися узлами связи с провинцией Идлиб, которые пока еще находятся под их оккупацией. Особенно после масштабных потерь, понесенных бандформированиями, будь то в результате поражения от Сирийской арабской армии или в результате возникших между группировками противоречий.

Действительно, турецкая политика придерживается сохранения нескольких террористических группировок… публично демонстрирует свою поддержку формированиям террористов, доказывая их политическую законность. Они подготовили почву для них, создав наблюдательные пункты, которые являются штаб-квартирами формирований для осуществления нападений на сирийскую армию.

Сбитый солдатами САА турецкий БПЛА Aselsan, р-н Камышли, 28.11.2019 ​

Бои в Идлибе и бегство банд

Подразделения правительственных войск в последние несколько дней не раз вступали в ожесточенные столкновения с террористическими группировками из состава «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*) и союзных ей банд в юго-восточной части провинции Идлиб, в результате которых армейцы восстановили контроль над ранее захваченным исламистами населённым пунктом Мушайрифа.

Столкновения привели к ликвидации ряда боевиков, уничтожению их оружия и военной техники, в то время как оставшиеся в живых джихадисты бросились в бегство с целью спасения на территории восьмого турецкого наблюдательного поста, который по совместительству является штаб-квартирой НВФ.

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Немногим ранее, после того как сирийская армия взяла под контроль город Мурек, террористические группы все еще продолжают находиться на девятом НП Турции. Очевидцы, работавшие недалеко от стен турецкого пункта по свалу мусора, увидели там людей, вооруженных автоматами АК, и узнали по их стилистике разговора, что они уроженцы провинции Хама.

Они получают поддержку от турецкой армии и находятся на постоянной основе на 9 наблюдательном пункте, благодаря одобрению «режима» Эрдогана. Большинство боевиков из числа ХТШ и других «такфирных» (неверных) террористических организаций.

Группы боевиков продолжают свои атаки на позиции сирийской армии, при том что на их подконтрольной территории усилился хаос и неразбериха.

Что касается десятого турецкого поста… группы террористов, дислоцированные на десятом турецком посту, 22 ноября нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии, а также по нескольким населенным пунктам, что вызвало пожары на сельскохозяйственных угодьях …

Был нанесен только материальный ущерб…Такие удары повторяются ежедневно. Боевики используют запрет на нанесение ударов сирийской армии по зоне безопасности вокруг турецких постов. Это то, что мешает правительственным силам нанести удар по источнику запуска ракет.

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Сирийский военно-политический эксперт Мируан Ахмад, для «Русской Весны»

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация