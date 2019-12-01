Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 декабря 2019
- 07:30 «Спаси, султан!»: Боевики бросились в атаку, нарвались на ответ САА и бежали к туркам (ФОТО).
- 06:04 Сирия: Особый отряд ВС РФ развернул уникальный мобильный комплекс в зоне бегства армии США (ФОТО).
- 03:44 Боевиков в Сирии косит смертельный вирус.
- 00:26 Связи Израиля с курдскими PKK-YPG.
«Спаси, султан!»: Боевики бросились в атаку, нарвались на ответ САА и бежали к туркам (ФОТО)
То, чем Турция занимается на севере Сирии путем расширения турецких наблюдательных пунктов, поставок техники и боеприпасов террористам, а также их формированием, подтверждает, что Анкара намеренно препятствует политическому решению и откатывает развитие в данном вопросе к этапу военного решения, которое Сирия и ее союзники сознательно оставили в качестве крайних шагов для сохранения крови сирийцев, проживающих в районах, подконтрольных террористическим группировкам.
Суть агрессии против Сирии заключается в том, что возвращение Идлиба под контроль Сирии будет иметь для них драматические последствия на многих направлениях Ближнего Востока.
Нарушения, совершенные вооруженными группировками в районах деэскалации, и нарушение резолюции о перемирии, которые совершались неоднократно, являются попытками сорвать политическое решение по мере приближения каких-либо совещаний по ситуации в Сирии, естественно, в тесной взаимосвязи между этими группировками и турецким гарантом.
С продвижением Сирийской арабской армии в нескольких районах, террористические группировки противостоят армейцам усилением ударов по жилым кварталам городов, пытаясь убить как можно больше мирного населения.
В северо-западной части провинции Латакия это происходит из-за опасения террористических группировок потерять контроль над районами, являющимися узлами связи с провинцией Идлиб, которые пока еще находятся под их оккупацией. Особенно после масштабных потерь, понесенных бандформированиями, будь то в результате поражения от Сирийской арабской армии или в результате возникших между группировками противоречий.
Действительно, турецкая политика придерживается сохранения нескольких террористических группировок… публично демонстрирует свою поддержку формированиям террористов, доказывая их политическую законность. Они подготовили почву для них, создав наблюдательные пункты, которые являются штаб-квартирами формирований для осуществления нападений на сирийскую армию.
Сбитый солдатами САА турецкий БПЛА Aselsan, р-н Камышли, 28.11.2019
Бои в Идлибе и бегство банд
Подразделения правительственных войск в последние несколько дней не раз вступали в ожесточенные столкновения с террористическими группировками из состава «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*) и союзных ей банд в юго-восточной части провинции Идлиб, в результате которых армейцы восстановили контроль над ранее захваченным исламистами населённым пунктом Мушайрифа.
Столкновения привели к ликвидации ряда боевиков, уничтожению их оружия и военной техники, в то время как оставшиеся в живых джихадисты бросились в бегство с целью спасения на территории восьмого турецкого наблюдательного поста, который по совместительству является штаб-квартирой НВФ.
Подробнее в материале: «Спрятались»: Аэроразведка обнаружила интересное у объекта турецкой армии в Сирии (ФОТО)
Немногим ранее, после того как сирийская армия взяла под контроль город Мурек, террористические группы все еще продолжают находиться на девятом НП Турции. Очевидцы, работавшие недалеко от стен турецкого пункта по свалу мусора, увидели там людей, вооруженных автоматами АК, и узнали по их стилистике разговора, что они уроженцы провинции Хама.
Они получают поддержку от турецкой армии и находятся на постоянной основе на 9 наблюдательном пункте, благодаря одобрению «режима» Эрдогана. Большинство боевиков из числа ХТШ и других «такфирных» (неверных) террористических организаций.
Группы боевиков продолжают свои атаки на позиции сирийской армии, при том что на их подконтрольной территории усилился хаос и неразбериха.
Что касается десятого турецкого поста… группы террористов, дислоцированные на десятом турецком посту, 22 ноября нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии, а также по нескольким населенным пунктам, что вызвало пожары на сельскохозяйственных угодьях …
Был нанесен только материальный ущерб…Такие удары повторяются ежедневно. Боевики используют запрет на нанесение ударов сирийской армии по зоне безопасности вокруг турецких постов. Это то, что мешает правительственным силам нанести удар по источнику запуска ракет.
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Сирийский военно-политический эксперт Мируан Ахмад, для «Русской Весны»
*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация
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Сирия: Особый отряд ВС РФ развернул уникальный мобильный комплекс в зоне бегства армии США (ФОТО)
Российские военные врачи из медицинского отряда специального назначения (МОСН) в очередной раз оказали высококвалифицированную медицинскую помощь местному населению на севере Сирии, откуда недавно сбежали американские оккупационные силы.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Специалисты медицинских отрядов специального назначения провели приём больных в преимущественно курдских районах Камышлии и Кобани. Для увеличения пропускной способности медики развернули специальный мобильный комплекс из пневмокаркасных палаток.
Данный комплекс состоит из пяти палаток, каждая из которых разворачивается в течение 40 минут. Мобильный госпиталь полностью автономный и имеет независимую генераторную установку, которая обеспечивает работу всех медицинских комплексов, а также отопление помещений.
В первой палатке располагается амбулатория, где производится первичный прием терапевта и хирурга. Во второй палатке находятся места узких специалистов — ЛОР, офтальмолог, кардиолог, которые используют специализированное медицинское оборудование для обследования пациентов. В третьей палатке располагается отделение лучевой диагностики, где находится оборудование для проведения рентгена и УЗИ.
Четвертая палатка выделена под мобильную лабораторию. Здесь с использованием экспресс-технологий проводятся исследования биоматериалов. Самые распространенные — это общий анализ мочи, биохимический анализ крови, а также анализ на содержание сахара в крови.
Уникальность данной лаборатории в том, что в течение нескольких минут врач получает точные анализы и может дать точный диагноз и назначить дальнейшее лечение.
Пятая палатка — это аптека. Здесь пациент, согласно рекомендациям медицинского специалиста, получает все необходимые для долговременного лечения медикаменты.
За первый день работы палаточных госпиталей МОСН в Камышлии и Кобани было принято более 200 человек, каждому из которых военные врачи поставили диагноз и расписали комплексное лечение.
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Боевиков в Сирии косит смертельный вирус
Слабый иммунитет — основная причина практически любой болезни. Не редкостью являются заболевания и на линии фронта.
В последние несколько дней в Twitter и Telegram-каналах боевиков прошли новости об участившихся заболеваниях. В принципе, оно и понятно, ведь начинается зима и количество дождей на территории Сирии увеличивается.
Однако дожди идут каждый год в это время, но именно в таком большом количестве заболеваний раньше не было. С чем это может быть связано?
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
«Пожалуй, к одной из основных причин болезни можно отнести слабое физическое здоровье боевиков. В связи с постоянными эмоциональными и физическими нагрузками организм истощается. Чувство страха из-за обстрелов (и ударов авиации ВКС России, — прим. РВ), которое негативно влияет на нервную систему и вызывает целый ряд болезней.
Другой немаловажный фактор — это мутирование вирусов. Врачи в Сирии предполагают, что возможны случаи заражения людей пандемическим вирусом гриппа под штаммом A(H1N1)pdm2009, который происходит сразу из четырех вирусов и является смертельным.
Поражение идет через эпителии дыхательных путей. Для передачи вируса достаточно тесного общения. Дополнительным путем передачи в Сирии является курение кальяна. Его малая дезинфекция и большое количество желающих покурить через один мундштук приводит к максимально быстрому распространению вируса, а водная среда — к размножению бактерий.
Первый симптом, с которого начинается пандемический грипп, — это рвота и диарея. Именно из-за этого боевики дезертируют со своих позиций, потому что не могут, так сказать, терпеть.
На линию фронта стекается огромное количество исламистов со всего света, привозя с собой различные букеты болезней. В конечном итоге иммунитет не может побороть мутировавший вирус, из-за чего происходит заражение и долгое восстановление от заболевания, а в некоторых случаях не исключены летальные исходы.
Морально-психологическое состояние боевиков после таких болезней на крайне низком уровне, из-за чего выполнение боевых задач уходит на второй план».
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Связи Израиля с курдскими PKK-YPG
Переводная статья о курдском факторе в политике Израиля.
Связи Израиля с курдскими PKK-YPG
Война Турции против союзных PKK боевиков в северной Сирии в прошлом месяце вызвала решительное осуждение Анкары многими правительствами. Турецкое вторжение дало Израилю шанс присоединиться к этому осуждению. Однако израильские планы в отношении курдского меньшинства Сирии – грязные и основаны на давней стратегии – разделения арабских стран на части.
Турецкая «Мирная весна» (началась 9 октября) -последний пример того, как страны из Совета по сотрудничеству в Персидском заливе и Египта оказались в одной лодке с Израилем. Вскоре после начала турецкой операции против связанных с Курдской рабочей партией (PKK) Отрядов народной самообороны (YPG) израильское руководство тут же выразило свою оппозицию этому вторжению Турции в северо-восточную Сирию.
С началом операции «Мирная весна» премьер-министр Нетаньяху в твиттере написал: «Израиль решительно осуждает турецкое вторжение в курдские регионы Сирии и предупреждает против этнической чистки курдов турками и их прокси. Израиль готов расширить гуманитарную помощь доблестному курдскому народу». Он также предложил YPG израильскую помощь, и , в начале этого месяца, зам израильского министра иностранных дел Ципи Хотовели публично подтвердила, что боевики приняли предложение Нетаньяху. Она объяснила, что Израиль считает YPG заслоном против иранского влияния в регионе и что Израиль использует свое влияние в Вашингтоне, пытаясь вынудить США не отказываться от партнерства с YPG.
«Израиль в самом деле имеет ясный интерес в усилении курдов и прочих меньшинств в северной Сирии как умеренных и про-западных сил», заявила зам израильского министра иностранных дел. «Возможное прекращение курдского владения северной Сирией – отрицательная и опасная возможность с точки зрения Израиля. Абсолютно ясно, что такое событие вызовет усиление враждебных сил в этом регионе во главе с Ираном».
Бывшая министр внутренних дел Аелет Шакед (откровенная нацистка-пер.) с этим согласилась, утверждая, что независимое курдское государство у границ Сирии с Турцией – «весьма в интересах Израиля», и добавила: «Свободный Курдистан нужно установить, хотя бы в Ираке. Это в интересах США и Израиля, чтобы так произошло. Пришло время США поддержать этот процесс». Цви Хаузер, израильский член парламента, написал твит: «Как национальное государство этнического меньшинства на Ближнем Востоке, Израиль не может закрывать глаза на страдания курдов в этом регионе».
Многие израильские СМИ выразили глубокую озабоченность последствиями объявленного Трампом вывода войск США из части Сирии, что дало Реджепу Эрдогану зеленый свет для начала вторжения. На израильском 12 канале ТВ колумнист Надав Аяль обвинил Трампа в том, что тот «бросил своих курдских союзников- единственную силу, способную воевать против президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сирии». В интервью газете Jerusalem Post Сет Францман из Центра Рубина по изучению международных отношений сказал, что независимое курдское государство в северо-восточной Сирии «будет еще одной страной с хорошими отношениями с Израилем».
Израильская поддержка разных курдских группировок сепаратистов на БВ не нова. С 1960-х гг Израиль сотрудничал с курдскими группировками во многих сферах – от шпионажа и бизнеса до военного сотрудничества – основываясь на стремлении сделать курдов буферной силой против государств, которые и курды и Израиль считают угрозой себе. В 2011 году израильский министр-ястреб иностранных дел Авигдор Либерман организовал встречу с руководством PKK в Европе, чтобы «сотрудничать с ними и поддержать их во всех возможных сферах». На конференции в Тель Авиве в 2016 году Шакед сказала: «Мы должны открыто призвать к созданию курдского государства, которое отделит Иран от Турции, и которое будет дружественно Израилю».
План Одеда Йинона
Сейчас Израиль рассматривает YPG в северо-восточной Сирии как силу, которая может помочь Израилю продвигать свои интересы против Дамаска, Тегерана, Багдада и Анкары – всех вместе. С точки зрения Тель Авива израильская геополитическая позиция усилится через ослабление соседних государств в регионе, которые угрожают, или могут угрожать израильскому военному господству. Поддержка курдских группировок в подрыве территориальной целостности Ирана, Ирака, Сирии и Турции помогает в борьбе против этих стран (мусульманских по большей части), чья история включает вызовы Израилю различными способами. Израиль понимает, что если эти страны постоянно погрязают во внутренних конфликтах, они становятся слишком слабыми, чтобы бросить вызов Израилю или серьезно помочь палестинцам.
Всю свою историю Израиль стремился разделить на части арабские страны, не только с помощью курдов, но и через отношения с христианскими общинами в Ливане (точнее, с ливанскими фалангистами -пер.) и сейчас в Южном Судане. В 1982 году израильский журналист Одед Йинон, который раньше работал на израильское министерство иностранных дел, опубликовал свой план (озаглавленный «Стратегия Израиля в 1980-х годах»), призывая к политике, направленной на раздробление арабских стран. Йинон писал:
«Полный распад Ливана на 5 провинций – прецедент для всего арабского мира, включая Египет, Сирию, Ирак и Аравийский полуостров, и уже идет по этому пути. Распад Сирии и Ирака позднее на национальные или религиозные зоны как в Ливане – важнейшая задача Израиля на восточном фронте в долгосрочной перспективе, в то время как разрушение военной силы этих стран -наша краткосрочная цель. Сирия распадется по национальным и религиозным линиям на несколько государств, как сейчас Ливан, так что там будет шиитско-алавитское государство на побережье, суннитское – в районе Алеппо, еще одно суннитское – в Дамаске (враждебное северному соседу), и друзы тоже организуют свое государство, возможно, даже не Голанских высотах, и уж точно в Хауране и северной Иордании. Такое положение гарантирует мир и безопасность в регионе в долгосрочной перспективе, и это уже в наших силах сейчас».
Кроме политики «разделяй и властвуй» нацеленной на упрочение израильской гегемонии над арабским миром, израильский интерес в поддержании отношений с YPG в северо-восточной Сирии – создать плацдарм рядом с сирийско-иракской границей, где Израиль сможет проводить агрессию против иранских интересов. Как писал в издании Middle East Eye Давид Хирст, недавние израильские удары против связанных с Ираном целей в Ираке проводились с контролируемой YPG территории в северо-восточной Сирии. Более того, так как углеводородные запасы Сирии также находятся там, Израиль шкурно заинтересован не дать Дамаску успешно отвоевать полный контроль над сирийской землей, тем самым Тель Авиву будет выгодно помогать любой курдской группировки, стремящейся к автономии (если уж не независимости) от центрального правительства Сирии.
Бросать вызов Турции и противостоять влиянию Анкары в арабском мире также крайне важно для Израиля. Несмотря на тесные связи в годы Холодной войны и в 1990-х гг, израильско-турецкие отношение испортились с 2000 года. Это произошло по многим причинам включая убийство турецких граждан на Мави Мармаре в 2010 году, теплые отношения Анкары с Хамас, санкции против Ирана и израильские преступления против палестинцев. В конце концов турецкая поддержка политического ислама и связи с Братьями Мусульманами в регионе вызывают все больший страх Израиля перед сильной и стабильной Турцией, которая сможет усилить свое влияние в исламском мире в целом. Ясно, что Израиль заинтересован в том, чтобы Турция завязла в войне на ее границах, тем самым подрывая возможность Анкары к росту ее могущества на Ближнем Востоке.
Несмотря на 3 военные кампании Анкары против YPG с августа 2016 года, этот союзник PKK остается угрозой для Турции. Как и другие страны – ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия, которые, по многим источникам, помогали YPG против турецкого влияния в Сирии и в арабском мире в целом, Израиль тоже видит много пользы для себя в курдских боевиках.
Наконец, в зависимости от будущего хрупкого перемирия в Сирии, YPG может больше полагаться на поддержку Израиля, особенно если в будущем стычки между Турцией и сирийскими курдами усилятся, и YPG понадобится больше иностранной поддержки, кроме Вашингтона, против Турции.
Джиорджио Кафиеро
Перевод с английского
https://insidearabia.com/israels-pkk-ypg-kurdish-connections/ – цинк
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