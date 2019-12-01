Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Почему НСР не вещает на центральном канале? Алексей Орлов и Светлана Большакова

14:04. 1 декабря 2019 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Ответы на вопросы радиослушателей.

Алексей Орлов и Светлана Большакова
Передача про выборы – https://youtu.be/g48sYL_1xK0

В этой передаче мы отвечали на следующий вопрос:

“Вроде всё правильно говоришь, Алексей. Тогда и скажи, как финансируются республики входящие в состав России? Кому отдали Боги власть на этой территории? Почему ваше славянское радио в инете только, что слабо вещать на центральных каналах?”

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#народное #славянское #радио #вещание #центральный #канал #радиовещание #финансирование #руках #власть #саморазвитие #путь #себе #умное #голосование #боги #славян #программы #республики #чьих #алексей #орлов #светлана #большакова #личности

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Вещание #ЦентральныйКанал #БогиСлавян #БогиПрограммы #Радиовещание #ФинансированиеРеспублики #ВЧьихРукахВласть #Саморазвитие #ПутьКСебе #АлексейОрлов #СветланаБольшакова #СаморазвитиеЛичности #УмноеГолосование

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H0jYhnhH9Wo

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ответы на вопросы слушателей НСР. Алексей Орлов
....В эфире главный редактор НСР - Алексей Орлов - ... клуб НСР?--------------------------------Марианна ВластаНужна ли помощь НСР и ...этим летом Живая встреча НСР?--------------------------------Николай СергеевЗдравия всем! ...А если есть, то почему вы их не вводите...
Ответы на вопросы слушателей НСР. Алексей Орлов
... редактор НСР - Алексей Орлов - ответил на следующие вопросы:Широков Алексей:Почему не...
Памяти Александра Владимировича Пыжикова
..., я хочу сказать, о самом НСР, поскольку это средство массовой информации... много интересных людей, интересных материалов… Почему мне нравится Народное Славянское Радио... другое. И вот это другое НСР расшифровывает…»Мы сохраним в наших...
Боги, где вы? Ау...
... ОрловСоавтор: Михаил ЯтьВ редакцию НСР пришёл такой вопрос: "Почему, обращаясь к Родным...
Где книги, из которых берете знания? Назовите источники! Алексей Орлов
... книги, не найдя их первоисточника. Почему вам трудно назвать те книги...!!! Введена скидка для членов клуба "НСР" и Создателей Родовых Поместий, которые...
Древнерусский язык Магов Космической цивилизации. Юрий Ульянов. Часть 2
... древнерусский языкЗапись эфира из архива НСР. Автор-сказитель - Юрий Александрович УльяновЧасть... что же такое Древнерусский язык?- Почему он является языком Магов Космической...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)