Почему НСР не вещает на центральном канале? Алексей Орлов и Светлана Большакова
14:04. 1 декабря 2019 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Ответы на вопросы радиослушателей.
Алексей Орлов и Светлана Большакова
Передача про выборы – https://youtu.be/g48sYL_1xK0
В этой передаче мы отвечали на следующий вопрос:
“Вроде всё правильно говоришь, Алексей. Тогда и скажи, как финансируются республики входящие в состав России? Кому отдали Боги власть на этой территории? Почему ваше славянское радио в инете только, что слабо вещать на центральных каналах?”
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Если чистое сердце широких натур в одиночестве становится еще чище, то грубое сердце людей мелких делается под его влиянием ещё грубее. Потому что, хотя одиночество и может воспитать сильных духом, для слабых душ оно пытка.