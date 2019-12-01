Почему НСР не вещает на центральном канале? Алексей Орлов и Светлана Большакова

Если чистое сердце широких натур в одиночестве становится еще чище, то грубое сердце людей мелких делается под его влиянием ещё грубее. Потому что, хотя одиночество и может воспитать сильных духом, для слабых душ оно пытка.

— Хемингуэй Эрнест Миллер