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Моё детство в советских лагерях

14:15. 1 декабря 2019 56 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Политик, герой социалистического труда Пётр Романов рассказывает о жизни в советских лагерях. Чего добивается сенатор Людмила Нарусова с новыми инициативами о десталинизации российского общества. Как мягкость и невысокая требовательность Владимира Путина контрастирует с дисциплиной и ответственностью эпохи Сталина. Насколько новейшее российское оружие, о котором президент рассказал в послании Федеральному собранию, связано с советскими разработками.

Источник: https://youtu.be/LxgIQpaxZuU

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