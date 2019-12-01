Моё детство в советских лагерях

Политик, герой социалистического труда Пётр Романов рассказывает о жизни в советских лагерях. Чего добивается сенатор Людмила Нарусова с новыми инициативами о десталинизации российского общества. Как мягкость и невысокая требовательность Владимира Путина контрастирует с дисциплиной и ответственностью эпохи Сталина. Насколько новейшее российское оружие, о котором президент рассказал в послании Федеральному собранию, связано с советскими разработками.

Источник: https://youtu.be/LxgIQpaxZuU