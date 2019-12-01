Главная » История, Мировоззрение

Марк Солонин – Алексей Исаев | Июнь 1941: хаос или порядок | Клинч

17:46. 1 декабря 2019 60 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Забавно что оба врут особо друг-другу не мешая ))

И ничуть не смущаясь ни своей ни чужой ЛОЖЬЮ.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L6qGLfuGlUU&t=2319s

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Разбор манипуляций, использованных Резуном, Солониным и Буровским в своих книгах
... Суворов (настоящее имя Владимир Резун), Марк Солонин и Андрей Буровский.В своей... из книг: Виктора Суворова «Ледокол», Марка Солонина «Фальшивая история Великой войны» и... людей.Пример из книги М. Солонина «Фальшивая история Великой войны»:Употребление...
Марк Солонин . Начало Войны
... А сегодня уже вижу где Марк ошибается а где обманывает аккуратно...
Ложь о блокаде Ленинграда
.... Очередной номинант февраля — писатель Марк Солонин. Этот кудесник от пера сумел...сразу два лживых утверждения. Претендент: Марк Солонин (историк и публицист); Заслуга: ...nstarikov.ru); Почитав статью историка Марка Солонина, создается стойкое ощущение, что ...
Марк Солонин - Алексей Исаев | Июнь 1941: хаос или порядок | Клинч
Забавно что оба врут особо друг-другу не мешая )) И ничуть не смущаясь ни своей ни чужой ЛОЖЬЮ.
Как Яровая с водой выплеснула ребёнка
... «мировой революции».Как Марк Солонин Гитлера трупами закидалУ Резуна... самым известным является некий Марк Солонин — то ли бывший... врагом по-настоящему...Откуда Солонин взял эти «факты» ...прибывших солдат, количество и марки оружия, награды, получаемые ...
Освободительный поход в историю
... дела пособников нацистов в Латвии Марк Солонин в своей книге «22 июня... в одной, как сообщил сам Марк Солонин, националистической военизированной организации «Айзсарг» насчитывалось...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12280 8746
    Владимир 1 декабря 2019 в 18:59

    Марк Семёнович Солонин родился 29 мая 1958 года в Куйбышеве. Отец работал технологом на подшипниковом заводе, мать преподавала немецкий язык в институте. В 1975 году окончил школу с золотой медалью и поступил в Куйбышевский авиационный институт им. С. П. Королёва, по окончании которого работал в закрытом ОКБ[15].

    В 1987 году стал работать кочегаром в котельной, был одним из организаторов общественно-политических клубов Куйбышева в годы перестройки.

    Начал работать над темой Великой Отечественной войны с середины 1980-х годов. Книги Солонина изданы в России, на Украине, в Польше, Эстонии, Словакии, Литве, Чехии, Румынии и Болгарии[16].

    В марте 2010 года подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти»[17].

    В 2011 году принял участие в качестве соавтора сценария и действующего лица в работе над документальным телефильмом Алексея Пивоварова «22 июня. Роковые решения».

    Солонин многократно приглашался в эфир программы «Цена Победы» на радиостанции «Эхо Москвы» (вышло в эфир 9 передач), радио «Свобода» (вышло пять больших интервью), он постоянно публикуется в еженедельнике «Военно-промышленный курьер» (с 2010 года это издание предоставило Солонину более 20 полос).

    В 2009—2010 годах был приглашён для участия в научно-исторических конференциях в Таллине и Вильнюсе, выступал с лекциями в университетах Таллина, Вильнюса, Каунаса, Братиславы, Бостона (Гарвард) и Вашингтона[18][19][20]

    18 мая 2018 года был принят в состав российского Вольного исторического общества[21][22].

    С марта 2016 года живет и работает в Эстонии[15], где является совладельцем и главным конструктором фирмы Pyroheat OU[15][23]

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)