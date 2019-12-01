Марк Солонин – Алексей Исаев | Июнь 1941: хаос или порядок | Клинч
17:46. 1 декабря 2019 60 просмотров Один комментарий Опубликовал: ХОХОЛ
Забавно что оба врут особо друг-другу не мешая ))
И ничуть не смущаясь ни своей ни чужой ЛОЖЬЮ.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L6qGLfuGlUU&t=2319s
Марк Семёнович Солонин родился 29 мая 1958 года в Куйбышеве. Отец работал технологом на подшипниковом заводе, мать преподавала немецкий язык в институте. В 1975 году окончил школу с золотой медалью и поступил в Куйбышевский авиационный институт им. С. П. Королёва, по окончании которого работал в закрытом ОКБ[15].
В 1987 году стал работать кочегаром в котельной, был одним из организаторов общественно-политических клубов Куйбышева в годы перестройки.
Начал работать над темой Великой Отечественной войны с середины 1980-х годов. Книги Солонина изданы в России, на Украине, в Польше, Эстонии, Словакии, Литве, Чехии, Румынии и Болгарии[16].
В марте 2010 года подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти»[17].
В 2011 году принял участие в качестве соавтора сценария и действующего лица в работе над документальным телефильмом Алексея Пивоварова «22 июня. Роковые решения».
Солонин многократно приглашался в эфир программы «Цена Победы» на радиостанции «Эхо Москвы» (вышло в эфир 9 передач), радио «Свобода» (вышло пять больших интервью), он постоянно публикуется в еженедельнике «Военно-промышленный курьер» (с 2010 года это издание предоставило Солонину более 20 полос).
В 2009—2010 годах был приглашён для участия в научно-исторических конференциях в Таллине и Вильнюсе, выступал с лекциями в университетах Таллина, Вильнюса, Каунаса, Братиславы, Бостона (Гарвард) и Вашингтона[18][19][20]
18 мая 2018 года был принят в состав российского Вольного исторического общества[21][22].
С марта 2016 года живет и работает в Эстонии[15], где является совладельцем и главным конструктором фирмы Pyroheat OU[15][23]