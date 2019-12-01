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Концерн “Калашников” досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год.

09:37. 1 декабря 2019 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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В рамках исполнения государственного оборонного заказа, основная производственная площадка Группы компаний «Калашников» - АО «Концерн «Калашников», досрочно закрыла свои обязательства по ключевым для Министерства обороны России изделиям, среди которых, в том числе, автомат АК-12.

«Мы завершили поставки в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году за рекордно короткие сроки, и уже приступили к выполнению ГОЗ 2020 года. Такой результат стал возможен во многом благодаря слаженной работе на местах и высокой культуре производства», - прокомментировал генеральный директор ГК «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Источник: https://kalashnikovgroup.ru/press-center/news/kontsern_-kalashnikov-_dosrochno_zavershil_gosoboronzakaz_na_2019_god_

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