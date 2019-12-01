«Геополитический покер»: почему США проиграли России.

Что наша жизнь? Игра… Если представить международные отношения последних десятилетий в виде карточной партии, то, пожалуй, наиболее близкой аналогией будет все-таки покер. Как-никак, придуман и развит до нынешнего уровня он был именно в Соединенных Штатах Америки. А ведь как раз эта страна долгие годы весьма небезуспешно пыталась заставить весь мир играть исключительно в ее игры и по ее же правилам.

Однако, как это не парадоксально, именно нарушение основополагающих и общеизвестных принципов, обязательных к соблюдению за покерным столом, привели США туда, куда привели. О каких конкретно ошибках идет речь и как они соотносятся с последними громкими геополитическими фиаско Вашингтона?

Постоянный блеф.

Оговорюсь сразу – ни покерным экспертом, ни завзятым игроком я вовсе не являюсь. Поэтому и речь у нас пойдет о вещах общеизвестных, доступных для понимания даже тех, кто с карточной темой знаком по большей части из литературы и кинематографа. И первой среди таковых будет, конечно же, блеф – покерный прием, вышедший далеко за пределы зеленого сукна и, кстати, давший название прекрасному одноименному кинофильму, в котором он рассмотрен в качестве модели поведения буквально во всех жизненных ситуациях. Умение заставить своих противников поверить в то, что у тебя на руках сильнейшая карта, которая не может быть побита, и вынудить их спасовать, отказаться от борьбы, имея на самом деле достаточно слабые позиции, дано далеко не каждому. Однако американцы оказались в данном вопросе не то что мастерами, а прямо-таки виртуозами. Это же надо – убедить весь мир в том, что их армия является самой сильной, вооружение мощнее, чем у кого бы то ни было, экономика и финансовая система развиты и стабильны, как нигде более, а технологии и научные исследования обогнали всех чуть ли не на века! И вдобавок, успешно поддерживать уверенность в этом всем не только среди собственных союзников, но и противников. Именно то, что все перечисленные выше утверждения со временем превратились, фактически, в аксиомы, и позволяло Соединенным Штатам успешно играть роль «мирового гегемона», по сути дела, диктуя собственную волю всему человечеству.

Однако, вернемся к принципам покера. В соответствии с ними, злоупотребление блефом неминуемо станет путем не к победе, а к проигрышу. Противники по игре просто перестанут пугаться и «раскусят» тот факт, что их водят за нос. В результате вместо брошенных на стол карт чрезмерно увлекшийся блефом игрок получит в ответ резкое повышение ставок. То есть, именно то, на что нарвался Вашингтон. Россию США принялись пугать ядерной гонкой вооружений: «Мы расторгнем международные договора, ограничивающие наращивание ракетной мощи!» А мы вместо того, чтобы сдаться, в ответ создали «Буревестник», «Посейдон» и прочие «сюрпризы» для Пентагона, да еще и пообещали врезать по «центрам принятия решения». Китай в Вашингтоне решили сломить «торговой войной» и введением санкций. Пекин же, и не подумав покорно задрать вверх лапки, включил ответные ограничительные меры и принялся успешно доказывать миру, что здоровая экономика вполне может прожить и без сотрудничества с США. Да что там Россия и Китай – блеф не работает даже против Турции и Ирана. Сыплющиеся в последнее время из Вашингтона воинственные заявления не вызывают там ничего, кроме презрительных насмешек. Помпео может сколько угодно вещать о «готовности президента к военным действиям» против Анкары. После поспешного бегства американской армии из Сирии там издевательски называют это «ошибкой переводчика». А в Тегеране на заявления Трампа о нанесении «удара, которого никогда раньше не было» и вовсе не реагируют. Блеф больше не работает.

Неумение понять противника.

Имеется, кстати говоря, относительно блефа и еще одно правило. По мнению покерных экспертов, его ни в коем случае не следует применять против трех и более противников. Вряд ли все они «проникнутся» и спасуют. США же в последнее время умудрились превратить в собственных оппонентов, без малого, весь мир. Они ввязались в конфликты едва ли не по всему земному шару и везде пытаются заставить тех, против кого ведут игру, без боя отдать им весь «банк» – товарные и энергетические рынки, природные богатства, геополитическое первенство и так далее. Разумный игрок уже обратил бы внимание на то, как усиленно перемигиваются и кивают друг другу сидящие с ним за одним столом. Сделал бы вывод из растущего сближения хотя бы Москвы и Пекина. Проанализировал бы создающиеся и крепнущие на глазах альянсы стран, которым осточертели американские диктат и доминирование. И задумался бы над возможными перспективами… Однако, ничего этого в Вашингтоне не сделали. Проистекает это из другого, крайне серьезного упущения, которое покерные эксперты называют неумением сфокусироваться на других игроках, понять их характер, стиль игры, намерения и возможности. Тот, кто зациклен только на себе, любимом, и на собственных картах, обречен на проигрыш. Привыкшие мыслить шаблонами и придуманными ими же самими «реалиями», американцы сегодня просто не могут понять, почему те или иные их действия вызывают эффект, совершенно противоположный ожидаемому.

Почему русские не бегут толпой свергать Путина и вообще всю «авторитарную власть»? Почему китайцы упорно не желают отказываться от социализма и распускать коммунистическую партию?! Это же неправильно! Нет… Неправильно ожидать во всех случаях от других того поведения, которое присуще тебе самому. Мастера покера утверждают, что для настоящего выигрыша необходимо умение мгновенно оценивать ситуацию, сложившуюся в данный момент за столом, подстроиться к ней, и, что самое главное, к другим игрокам. В противном случае, проигрыш следует за проигрышем и, в итоге, игрока накрывает «тильт». В покерной терминологии так именуют сильнейший стресс, взрыв эмоций, нервный срыв, при котором лузер, отчаянно пытаясь ухватить за хвост неумолимо ускользающую от него удачу, начинает наворачивать ошибку на ошибку, творить глупости, «отключает мозги» и принимается, что называется, переть напролом. Чем не описание для того стиля действий, который присущ Соединенным Штатам в международных делах в последнее время? Угрозы, экономический и политический шантаж, введение все новых санкций, ограничений и пошлин уже даже против собственных союзников и экономических партнеров… Кстати, все тот же тильт, поддавшись которому можно остаться, в буквальном смысле слова, без штанов, может подстерегать увлекшегося игрока и при длительной череде выигрышей. Скорее всего, именно это и произошло с американскими политиками. Привыкнув к тому, что с момента крушения СССР и распада социалистического лагеря, все в мире происходило исключительно в соответствии с их планами, сейчас они попросту не хотят и не могут принять новую реальность. Списывая все на «плохую карту», они отказываются признать: дело в том, что против них ведут игру партнеры совсем не того уровня, что 20, 10 или даже 5 лет назад.

Плохие ставки.

Покер, геополитика, или, если угодно, геополитический покер требуют, прежде всего, умения строить долгосрочную стратегию, планировать свои действия и взвешивать собственные возможности и шансы далеко наперед. Ни в коем случае не зацикливаться на том, чтобы сорвать банк именно сейчас, на одном круге, а продумывать варианты развития «большой игры» в целом, исходя из реальных перспектив, четко понимая, когда стоит повышать ставки, а когда лучше остаться в стороне. Соединенные Штаты не придерживаются и этого принципа. Раз за разом они делают огромные ставки, которые, скорее всего, будут биты. Там вгоняют огромные деньги в производство СПГ, почему-то рассчитывая захватить европейский энергетический рынок по собственному хотению, игнорируя тот факт, что у России на нем гораздо более сильные и выгодные позиции. В Вашингтоне принимают баснословные военные бюджеты, не желая признать собственное отставание в области современных вооружений и продолжая закладывать все новые сверхдорогие авианосцы, уже ставшие «вчерашним днем» и представляющие, по мнению наших военных, «прекрасные плавучие мишени». Американская армия, традиционно занимающая первую строчку в различных мировых рейтингах, по сути, превратилась в реальности не в самую сильную на планете, а попросту в самую дорогостоящую для собственного государства. При этом США раз за разом вмешиваются в локальные конфликты, пытаясь «устанавливать демократию» на свой лад, а потом не знают, как выбраться из «горячих точек», не потеряв окончательно при этом лица. В Сирии вот не получилось…

Американцы ставят на заведомых политических лузеров, вроде венесуэльского проходимца Гуайдо, грузинского Саакашвили или откровенных фриков, сменяющих у власти друг друга на Украине. Заключают союзы, из которых ничего хорошего не выходит, запутывая собственную внешнюю политику до состояния полнейшей неразберихи, а потом пожинают плоды в виде скандалов и позорных поражений. Почему они так делают? Да потому, что просто не верят в то, что их ставка не сыграет! Они начисто лишены способности к объективному анализу собственных ошибок и пытаются объяснить очередной провал неудачным «раскладом», в упор не видя, что череда мелких проигрышей уже превращается в полнейшее поражение. Раз за разом они продолжают разыгрывать одни и те же комбинации, делают одни и те же ходы, не осознавая, что вместо роял флеша у них на руках давно уже одна разномастная шушера. А ведь именно сейчас пришло время вскрывать карты и сорвать банк на сей раз точно не получится. Именно поэтому судьбы целых стран и народов все чаще решаются уже не в Вашингтоне, а в Москве, как это накануне произошло с Сирией. Если так пойдет дальше, можно и вовсе вылететь из-за мирового геополитического «стола», за которым США долгое время слыли непобедимой «акулой» и переместиться в уголок, где играют разве что в подкидного «дурачка». Впрочем, главное, чтобы у продувшихся вчистую «властелинов мира» не возник соблазн этот самый стол попросту перевернуть, смешав карты… При имеющихся в наличии арсеналах сил на это у них, конечно, хватит.

К счастью, жизнь все-таки – не карточная партия и совсем уж прямые аналогии тут неуместны. Однако, продолжая их, стоит заметить, что США вполне могут и далее «оставаться в игре» – только не пытаясь использовать в ней крапленую колоду и следуя справедливым, общим для всех, правилам.

Источник: https://oko-planet.su/first/544596-geopoliticheskiy-poker-pochemu-ssha-proigrali-rossii.html