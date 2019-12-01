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Гений саморекламы. Тотальный проект Солженицына. Говорит Владимир Сергеевич Бушин

15:27. 1 декабря 2019 134 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

Писатель, публицист Владимир Бушин рассказывает о феномене Александра Солженицына. Почему власть уделяет этой фигуре столь большое внимание, в чём странность грядущих торжеств по случаю 100-летия со дня его рождения. Какую роль он сыграл в развале СССР и в том, что происходило в 90-е годы. Какие подробности о жизни Солженицына стали известны в последние годы. Как он выдумывал даже в мелких деталях, чтобы выставить себя в лучшем свете. На кого опирается наша власть, почему государство поддерживает антисоветские мифы. Как великие советские писатели и учёные относились к Солженицыну.

Источник: https://youtu.be/7PhSpg5k1Jk

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