Гений саморекламы. Тотальный проект Солженицына. Говорит Владимир Сергеевич Бушин

Писатель, публицист Владимир Бушин рассказывает о феномене Александра Солженицына. Почему власть уделяет этой фигуре столь большое внимание, в чём странность грядущих торжеств по случаю 100-летия со дня его рождения. Какую роль он сыграл в развале СССР и в том, что происходило в 90-е годы. Какие подробности о жизни Солженицына стали известны в последние годы. Как он выдумывал даже в мелких деталях, чтобы выставить себя в лучшем свете. На кого опирается наша власть, почему государство поддерживает антисоветские мифы. Как великие советские писатели и учёные относились к Солженицыну.

Источник: https://youtu.be/7PhSpg5k1Jk