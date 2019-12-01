Гений саморекламы. Тотальный проект Солженицына. Говорит Владимир Сергеевич Бушин
Писатель, публицист Владимир Бушин рассказывает о феномене Александра Солженицына. Почему власть уделяет этой фигуре столь большое внимание, в чём странность грядущих торжеств по случаю 100-летия со дня его рождения. Какую роль он сыграл в развале СССР и в том, что происходило в 90-е годы. Какие подробности о жизни Солженицына стали известны в последние годы. Как он выдумывал даже в мелких деталях, чтобы выставить себя в лучшем свете. На кого опирается наша власть, почему государство поддерживает антисоветские мифы. Как великие советские писатели и учёные относились к Солженицыну.
Источник: https://youtu.be/7PhSpg5k1Jk
Солженицин вообще не интересен.
Но то как красно-коричневые с ним уже мёртвым воюют забавляет.
Клоуны.
Их мучает совесть, вот и пинают того, кто укорял.
Сайт стал красным. Надо Брахману посоветовать на аватарку вместо радуги кумач сунуть.
А мне видится, что сайт стал “дер..тичным”.Слишком.Одни пинки и критика.У всех нас разное виденье.
У всех вас разное видение. Это да. У вас только всякие видения и замечания.
Солженицин провидец, он опередил время – он бороду носил тогда такую, как сейчас модники носят )))))))