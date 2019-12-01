Аристократические тайны и новая фигура на шахматной доске. К. Черемных
Константин Черемных о том, как меняется мир, и что упускают из виду популярные СМИ.
Приобрести билеты на Научно-просветительскую конференцию “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Краудфандинговая площадка День https://tv-den.ru/
Больше интересных материалов на портале Завтра http://zavtra.ru/
#ДеньТВ #Черемных #тайны #ЕлизаветаПашкова #аналитика