Александр Гайфуллин: мы живем в многомерном мире.

Александра Александровича Гайфуллина, члена-корреспондента Наш мир вовсе не трехмерен, нам только так кажется. Именно этот факт подтверждают фундаментальные исследования, члена-корреспондента Российской академии наук , профессора мехмата МГУ, ведущего научного сотрудника Математического института им. В.А. Стеклова РАН. За серию работ, связанных со сложными математическими построениями, он получил президентскую премию для молодых ученых.

— Александр, сложно даже обращаться к вам по имени-отчеству, настолько вы молоды. И в то же время — профессор, член-корреспондент... Наверное, вы самый юный член академии наук?

— Насколько я знаю, нет. но один из самых молодых. Доктором наук я стал в 26, а в академию меня избрали в 32 — на последних, осенних выборах. Надо сказать, математика — вообще наука молодых.

— Потому что мозг так устроен: чем моложе, тем лучше функционирует?

— Возможно. Хотя известны случаи, когда люди и в зрелом возрасте получали очень хорошие результаты. Но вообще в математике много примеров, когда самыми сильными становятся первые работы. В других науках — скажем, в химии, в физике, особенно в экспериментальной, крайне важно время, когда человеку нужно наработать какие- то навыки, научиться методам работы.

Эксперименты часто занимают длительное время, поэтому, как правило, в таких областях люди получают серьезные результаты позже.

— Вы стали лауреатом премии президента для молодых ученых. За какие исследования?

— Я занимаюсь этой тематикой уже пять лет. Речь идет о цикле работ по так называемым изгибаемым многогранникам. Это очень интересный геометрический объект. Знаете, как дети клеят многогранники из картона? Они чертят грани, вырезают развертку, а потом начинают складывать и склеивать. Так можно сделать, скажем, куб. А дальше возникает вопрос: вот мы замкнутый многогранник склеили, но будет ли это жесткая конструкция или она может каким-то образом деформироваться с изменением углов между гранями? Это и называется изгибанием.

Чтобы лучше себе это представить, можно, как говорят математики, спуститься на размерность вниз и вместо многогранников в трехмерном пространстве посмотреть на многоугольники на плоскости. Если мы возьмем треугольник и сделаем у него жесткие стороны и шарниры в вершинах, он все равно останется жесткой фигурой и мы никак не сможем его деформировать. А если возьмем четырехугольник, пятиугольник или многоугольник с большим числом сторон, то у него всегда будут присутствовать нетривиальные деформации. Например, квадрат можно превратить в ромб и т.д. Однако если вернуться к многогранникам, там ситуация другая. Среди них изгибаемых очень мало, и их трудно строить.

Первый пример изгибаемого многогранника был построен только в 1977 г.

Его автор — американский математик Роберт Коннелли. До этого предполагали, что таких многогранников вообще не может быть.

Дело в том, что еще в 1813 г. знаменитый французский математик Огюстен Луи Коши (это была одна из первых его математических работ) доказал, что если многогранник выпуклый, то у него никогда не будет изгибания.

А если он не выпуклый? Как выяснилось спустя полтора века, изгибание возможно. Более того, когда такие изгибаемые многогранники начали строить, оказалось, что они обладают массой удивительных свойств.

— Каких же?

— Сначала их обнаружили экспериментально. Скажем, такая удивительная вещь: многогранник изгибается, деформируется, а объем у него остается постоянным. Сначала были мысли, что, возможно, это совпадение. Стали смотреть другие примеры— а там тоже объем постоянный. И появилась гипотеза, что объем любого изгибаемого многогранника постоянен в процессе изгибания. Ее назвали очень красиво — гипотезой о кузнечных мехах. Кузнечные мехи — это приспособление, которое нагнетает воздух в кузнице. Возник вопрос: можно ли сделать подобного рода приспособление, нагнетающее воздух, из изгибаемого многогранника? Это было бы возможно, только если бы нашелся многогранник, который изменяет свой объем. Гипотеза о кузнечных мехах долго оставалась открытой, и доказал ее в 90-х гг. прошлого века российский математик И.Х. Сабитов.

Моя работа заключалась в построении теории многомерных изгибаемых многогранников. Мы живем в нашем обычном трехмерном пространстве, но на самом деле математики изучают и многомерные пространства, и это очень важно не только для математики, но и для различных ее приложений — физики, механики, астрофизики и других областей.

— Что показали ваши исследования?

— Мы посмотрели многоугольники на плоскости. потом в трехмерном пространстве, и тут возник очередной вопрос: а если мы будем изучать аналогичные объекты, те же изгибаемые многогранники, в многомерных пространствах произвольной размерности? И оказалось, что здесь нам почти ничего не известно. На рубеже XX-XXI вв. были построены отдельные примеры четырехмерных изгибаемых многогранников, но дальше пойти не удавалось. В больших размерностях вообще не было ни одного примера.

Мне удалось, во-первых, построить примеры изгибаемых многогранников в пространствах всех размерностей. Во-вторых, был вопрос, связанный с гипотезой о кузнечных мехах и теоремой И.Х. Сабитова, что объем изгибаемого многогранника всегда постоянен. Были все основания предполагать, что, может быть, то же самое верно и в «старших» размерностях.

Доказательство, которое он дал, очень хорошо работало в трехмерной ситуации, но совершенно не действовало в многомерной. Мне удалось придумать абсолютно новый подход, который позволил доказать гипотезу о кузнечных мехах, то есть утверждение о постоянстве объема в процессе изгибания многогранников для многогранников произвольной размерности.

Наше пространство, как говорят математики, нулевой кривизны. А бывают пространства искривленные. Легче всего себе представлять положительно искривленные пространства. Простейший пример — поверхность сферы, например поверхность Земли, на которой мы живем. То есть наша земная геометрия не евклидова, не плоская, а сферическая.

А бывает еще пространство отрицательной кривизны — это плоскость Лобачевского и вся его знаменитая геометрия, которая возникла в XIX в. Это двумерные пространства, но при этом точно так же есть пространства положительной и отрицательной кривизны всех размерностей. И в них тоже можно изучать изгибаемые многогранники.

И оказалось, что там ситуация очень любопытная. Если кривизна положительная, то гипотеза кузнечных мехов неверна. Есть примеры изгибаемых многогранников, которые изменяют объем в процессе изгибания. В нашей обычной размерности такой пример был построен В. А. Александровым, ведущим научным сотрудником Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН, а во всех больших размерностях— это мои результаты.

А самое любопытное вот что. Если мы находимся в пространстве отрицательной кривизны, оказывается, что если размерность нечетная — 3. 5, 7 и т.д., то гипотеза о кузнечных мехах верна и объем постоянный.

— А если размерность четная, то неверна и объем меняется?

— Нет, если четная, то никто не знает. Это вопрос, оставшийся на сегодня открытым...

— Вы говорите, что работы в этом направлении были начаты в 70-е гг. прошлого века. Значит, здесь уже могли быть поставлены и решены какие-то прикладные задачи?

— Да, началось все с изучения изгибаемых многогранников, но эта наука развивалась в разных направлениях. Вообще, это часть науки о шарнирных механизмах, у которой много приложений, возникающих в очень многих инженерных конструкциях. Или, скажем, есть такая замечательная конструкция — плоскость, разбитая на множество параллелограммов, которые могут очень компактно складываться в один. Она известна с древних времен из японского оригами, а сейчас называется миура-ори в честь японского астрофизика Коре Миуры, который предложил использовать такую конструкцию для складывания солнечных батарей.

— Безусловно, такие конструкции можно создавать и для построения временного жилья, передвижных госпиталей и научных лабораторий — например на Севере, для освоения новых земель.

— Фантазировать можно сколько угодно, но в области применения я не специалист. Однако мне хочется сказать, что кроме таких «наивных» вариантов, как использование на практике тех или иных изгибаемых поверхностей, не менее важны возможности более глубоких и неочевидных применений не самих изгибаемых многогранников, а математических методов, возникших при их исследовании. Вообще часто бывает, что математические результаты используются каким-то способом, изначально неожиданным. История показывает, что часто ожидают применения в одном месте, а возникает оно совершенно в другом.

Возвращаясь к изгибаемым многогранникам, хотелось бы отметить их связь с часто встречающимися на практике задачами такого типа. Имеется набор точек в пространстве, и расстояния между одними парами этих точек мы знаем (например, сумели измерить), а между другими — нет. Можно ли узнать все недостающие расстояния, рассчитать их?

Эта задача сводится к изучению определенного вида систем алгебраических уравнений, и такого же рода системы уравнений возникают в задачах об изгибаемых многогранниках. Поэтому здесь, несомненно, могут быть полезны методы, развитые в теории изгибаемых многогранников.

— И здесь области применения безграничные — от земных задач до дальнего космоса.

— Именно так.

— Каким образом все это строится? С помощью компьютерных программ?

— Как ни странно, нет. Компьютерная модель создается, как правило, уже впоследствии. Чертить это на бумаге тоже проблематично — там же все плоское. А клеить такие сложные фигуры из картона я, признаться, не очень умею.

— Неужели вы строите все это в голове?

— Ив голове тоже. Но на самом деле эта задача довольно быстро переходит из геометрической (хотя геометрическая интуиция здесь очень важна) в алгебраическую.

— Некое математическое описание в виде формул?

— Да. Потом, когда есть формулы, их можно загрузить в компьютер и получить объект.

— Картинка в компьютере и то, что до этого было в голове, совпадают?

— Не всегда.

— Вы будете продолжать работать над этой темой? Чего хотите достичь в этом направлении?

— Для меня эта область не совсем родная. Изначально я специализировался в другой области математики — алгебраической топологии. Топология — это наука об описании геометрического объекта сточки зрения свойств, которые не меняются при его деформациях. А алгебраическая топология стремится дать такое описание в алгебраических терминах. то есть, например, сопоставить каждой поверхности некоторый алгебраический объект и показать, что этот объект различен, скажем, для сферы и для поверхности бублика, и таким образом показать, что они не могут быть превращены одна в другую при помощи непрерывной деформации. Эта наука начала формироваться еще в конце XIX в., но с тех пор существенно развилась и усложнилась.

— Почему же вы стали заниматься этими многогранниками?

— Моим научным руководителем в университете был член-корреспондент РАН В.М. Бухштабер, и моей темой была как раз алгебраическая топология. А еще когда я учился на первом курсе, мне очень повезло, что семинарские занятия по математическому анализу в нашей группе вел профессор мехмата И.Х. Сабитов, о котором я уже говорил. Так что об изгибаемых многогранниках и его результатах в этой области я узнал уже тогда. И вот уже в 2011 г., когда я только что защитил докторскую диссертацию, Иджад Хакович мне сказал, что советует заняться этой задачей, потому что ему кажется, что там возможно применить мои топологические знания.

— И он оказался прав?

— Абсолютно. Так что часть задачи решена, остальное, надеюсь, впереди.

Виктор Матвеевич Бухштабер. член-корреспондент РАН, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. главный научный сотрудник Математического института им. В.А. Стеклова:

— Я считаю, что с точки зрения вклада в фундаментальную науку результаты этой работы совершенно выдающиеся. Они уже оказали влияние на развитие математики и еще окажут. Мы можем перечислить крупных математиков, которые пытались решить эти проблемы в течение многих лет, но всякий раз попадали в тупик. Александр, конечно, опирался на результаты предшественников, но он нашел новые методы, которые позволили прорваться сначала в четырехмерный мир, а потом и в мир большего количества размерностей.

Дело в том, что проблема изгибаемых многогранников, как ее ставили классики, базировалась на нашем трехмерном мире, на повседневном опыте. Но если мы возьмем фундаментальную работу Анри Пуанкаре, основателя нашей науки — топологии, то он начинает с того, что классическая механика имеет дело с трехмерным миром. Однако если вы хотите описать динамику объекта и свойства системы в целом, то здесь нельзя обойтись без многомерных пространств, где участвуют не только координаты, но и скорость, и ускорение, и т.д. То есть от трехмерного пространства надо переходить к многомерному. Понимание этого факта послужило стимулом для создания и развития топологии.

Фундаментальный вклад Александра в том. что он сначала перенес классические задачи, связанные с трехмерным миром, в четырехмерный мир, а потом развил методы, применимые и для более высоких размерностей. До него многомерные аналоги классических задач об изгибаемых многогранниках казались недоступными. Вот почему в формулировке премии президента написано «за решение фундаментальных задач»: Александр разработал новые методы, которые позволили решить многомерные аналоги классических задач.

На первый взгляд кажется, что все это — игра нашего воображения. На самом деле мы с вами живем не в трехмерном мире, а в многомерном. Трехмерный мир — это очень просто и очевидно.

Вот, например, известно, что сейчас вы находитесь в Математическом институте в такой-то аудитории. Найти вас — это трехмерная задача.

Но если я хочу за вами следить, мне нужна информация о вашей динамике, понимание, в какой точке пространства вы будете через какое-то время. Это уже четырехмерная задача.

Фазовое пространство — это понятие, на котором базируются фундаментальные результаты всей современной математики. Мы с вами живем в многомерном мире, где наши координаты — не только данные о местоположении, но и многие другие сведения о нашем состоянии.

Сейчас здесь возникли абсолютно уникальные возможности благодаря современной вычислительной технике и новым средствам связи. Та же система навигации использует многомерные пространства. Я уже много лет занимаюсь не только топологией, но и ее приложениями к задачам физики ихимии и каждый раз чувствую то преимущество, которое дает мне топология. По сравнению с человеком, который считает, что живет в трехмерном мире, у меня значительно более богатый инструментарий.

Саша — мой ученик, а бывших учеников не бывает. Я горжусь достигнутыми им результатами, поскольку это настоящий прорыв в науке. Хорошо, когда получен результат, которым можно воспользоваться немедленно. В то же время фундаментальные результаты имеют особую ценность. Оказывается, в нашем мире все совсем не так. как кажется на первый взгляд. Во-первых, он реально многомерен, а во-вторых, в этом многомерном мире, когда вы работаете с определенными объектами, необходимо знать запреты, которые накладывает этот мир. И тот человек, который эти запреты открыл, входит в историю математики, потому что дал всему человечеству новое понимание условий существования в этом мире. И в-третьих, зная эти запреты, мы можем поставить замечательную задачу — построить нечто самое хорошее, чтобы использовать это для блага человечества. Не сомневаюсь, что таких построений и приобретений будет еще очень много.

Академик Валерий Козлов: «За чудесами — в Математический институт»

Валерий Васильевич Козлов, исполняющий обязанности президента РАН, академик, директор Математического института им. В.А. Стеклова (2004-2016).

— Хочу сказать несколько слов о молодых людях, работающих в нашем институте. Мы всегда стремились привлекать на работу самых способных, самых талантливых. Наш институт небольшой, чуть более ста научных сотрудников. И поэтому появление каждого нового человека для нас событие. Таким событием было и появление Саши Гайфуллина, который теперь уже член-корреспондент РАН, профессор.

Хорошо помню, как мы его принимали на работу. Не скрою, это была моя идея. Он тогда работал в Московском университете, на моем родном механико-математическом факультете, на одной из трех геометрических кафедр. У нас в институте вообще много выпускников мехмата МГУ. Зная, что на нашем математическом небосклоне появился молодой способный парень, я, посоветовавшись с коллегами, решил его во что бы то ни стало забрать к нам.

— Насколько я знаю, А.А. Гайфуллин продолжает преподавать в МГУ.

— Да, но теперь на условиях совместительства.

— И ведь он не единственный ваш лауреат президентской премии.

— Да, он третий. Первым был А.Г. Кузнецов — наш замечательный алгебраист, тоже избранный членом-корреспондентом академии наук за свои выдающиеся достижения в области алгебры и алгебраической геометрии. А еще этой награды удостоен Н.Н. Андреев — талантливый популяризатор математики, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики.

— Но вернемся к А.А. Гайфуллину.

— Он действительно отличный геометр. Характерная особенность его научной работы — он стремится все сделать до конца, изящно и красиво. Я вспоминаю в связи с этим слова великого немецкого математика Гаусса: «Если что-то недоделано, это значит — ничего не сделано». Так вот, Саша все доводит до конца. Взять хотя бы его блестящий цикл работ по гипотезе кузнечных мехов, состоящей в том, что объемы изгибаемых многогранников, как правило, не меняются (во всяком случае, если речь идет о привычном нам евклидовом пространстве). Он рассмотрел многомерный случай и случай пространства положительной и отрицательной кривизны. Вывел особенности этой задачи, связанной со знаком кривизны, что тоже очень важно. Довел дело до логического конца. И это самое ценное.

Эта гипотеза и вся тематика тесно связана в том числе с механико-математическим факультетом. Как известно, в трехмерном случае эту гипотезу доказал выдающийся геометр И.Х. Сабитов. Я был еще студентом, когда он вел у нас занятия. И сейчас он лекции читает. Очень рад, что именно ему довелось решить эту задачу, сдвинуть ее с начальной точки. Александр Александрович получил завершающие результаты в многомерном случае, да еще и в пространствах постоянной кривизны. Это прекрасный результат.

— Насколько важны для молодого ученого учителя?

— Очень важны. Но не только учителя. У Саши ведь замечательный отец— А.М. Гайфуллин, тоже ученый, член-корреспондент РАН, работает в Жуковском, один из ведущих в стране специалистов по теории вихревого движения сплошной среды. Поэтому воспитание Александра — это коллективный труд.

— Валерий Васильевич, ваш институт — серьезное научное учреждение. Но я слышала, что вы еще и веселиться умеете.

— Не то слово! У нас на старый Новый год есть традиция: мы собираемся все вместе и проводим интеллектуальные задания, конкурсы. И у нас обязательно есть Дед Мороз и Снегурочка. Так вот, Саша великолепно исполнил роль главного зимнего волшебника, оказался очень артистичным и убедительным, при том что внешне он кажется человеком стеснительным. Для меня это было неожиданно, но очень приятно. Поэтому если захотите настоящих чудес, приходите к нам.

Источник: https://scientificrussia.ru/articles/my-zhivem-v-mnogomernom-mire