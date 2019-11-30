Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 ноября 2019
- 11:57 В Ираке во время стычек с полицией погибли 45 протестующих.
- 11:57 Тысячи иракских протестующих в Багдаде празднуют отставку премьер-министр Ирака.
- 11:57 Лавров провел встречу с эмиссаром ООН по ближневосточному урегулированию.
- 10:54 Усман Хан из Стаффордшира.
- 06:30 Сирия: Русские «Тигры» и «Тайфуны» мчатся на помощь (ФОТО).
В Ираке во время стычек с полицией погибли 45 протестующих
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Тысячи иракских протестующих в Багдаде празднуют отставку премьер-министр Ирака
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Лавров провел встречу с эмиссаром ООН по ближневосточному урегулированию
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Усман Хан из Стаффордшира
Некоторые детали к биографии террориста (обведен желтым), который вчера был убит в Лондоне https://colonelcassad.livejournal.com/5462833.html после того как зарезал двоих и ранил еще троих человек.
Персонаж уже сидел за терроризм, был досрочно освобожден, находился на контроле у спецслужб и носил электронный браслет для отслеживания передвижений.
Террорист, совершивший теракт на Лондонском мосту, который зарезал двух человек, после чего был застрелен полицией, якобы был известен властям и имел связи с исламистскими террористическими группами.
Согласно The Times, злоумышленник был освобожден из тюрьмы год назад после того, как он согласился носить электронный браслет, который контролировал его передвижения. В газете говорится, что он принимал участие в конференции Кембриджского университета по реабилитации заключенных, проходившей в зале торговцев рыбой, и «пригрозил взорвать» здание.
Источник в службе безопасности подтвердил, что он был известен полиции и имел связи с исламистскими террористическими группами.
На момент нападения на злоумышленника был надет его электронный браслет.
Террорист с Лондонского моста был опознан как 28-летний Усман Хан из Стаффордшира, который был осужден в 2012 году за террористические преступления, связанные с террористическим заговором, вдохновленным «Аль-Каидой», и был освобожден из тюрьмы в декабре 2018 года. Полиция проводит обыск в его доме в Стаффордшире, чтобы найти больше доказательств.
Банда Усман Хана.
https://itct.org.uk/archives/itct_news/europe-on-high-alert-following-stabbing-attacks-in-london-and-the-hague – цинк
И снова теракты совершают персонажи, находящиеся на контроле у спецслужб. Никогда такого не было и вот опять.
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Сирия: Русские «Тигры» и «Тайфуны» мчатся на помощь (ФОТО)
Война в Сирии не останавливается уже целых 8 лет и 8 месяцев. Ситуация в регионах улучшается за счет действий ВКС РФ и пропорционально ухудшается под влиянием США и Турции, которые руками боевиков производят негативное воздействие на мирных жителей сирийских городов.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Однако, как бы ни развивались события на линии фронта, местное население остается в тяжелой гуманитарной ситуации. На данный момент существует несколько районов Сирии, которые находятся в критической ситуации.
Стоит выделить зону деэскалации «Идлиб», которая находится под влиянием группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецкой «Сирийской национальной армии», а также весь север Сирии, где проходит операция «Источник мира» под командованием вооруженных сил Турции совместно с протурецкими боевиками.
В связи со сложившейся ситуацией, российские военнослужащие увеличили количество гуманитарных акций по районам Сирии, которые проходят под полным контролем Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Военные подготовили более 3000 продовольственных пакетов в состав которых входят: мука, рис, сахар, чай, сгущенное молоко.
Их раздали сразу в трех населенных пунктах: в окрестностях Кобани в Тель-Хазар, в зоне деэскалации «Идлиб» в освобожденном городе Мешерфа и, непосредственно, в самом Алеппо для жителей района Бустан-аль-Касер.
Также фонд Героя России Ахмата Кадырова раздал более двух тонн хлеба местному населению и теплые вещи, которые как никогда актуальны именно сейчас, в сезон начинающихся дождей и резкого похолодания.
В сложившейся ситуации Россия не может стоять в стороне, когда мирное население Сирии нуждается в поддержке. Гуманитарная помощь сирийцам — это лишь часть работы в Сирии, но одна из самых важных.
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