Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 ноября 2019

Война в Сирии не останавливается уже целых 8 лет и 8 месяцев. Ситуация в регионах улучшается за счет действий ВКС РФ и пропорционально ухудшается под влиянием США и Турции, которые руками боевиков производят негативное воздействие на мирных жителей сирийских городов.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Однако, как бы ни развивались события на линии фронта, местное население остается в тяжелой гуманитарной ситуации. На данный момент существует несколько районов Сирии, которые находятся в критической ситуации.

Стоит выделить зону деэскалации «Идлиб», которая находится под влиянием группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецкой «Сирийской национальной армии», а также весь север Сирии, где проходит операция «Источник мира» под командованием вооруженных сил Турции совместно с протурецкими боевиками.

В связи со сложившейся ситуацией, российские военнослужащие увеличили количество гуманитарных акций по районам Сирии, которые проходят под полным контролем Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Военные подготовили более 3000 продовольственных пакетов в состав которых входят: мука, рис, сахар, чай, сгущенное молоко.

Их раздали сразу в трех населенных пунктах: в окрестностях Кобани в Тель-Хазар, в зоне деэскалации «Идлиб» в освобожденном городе Мешерфа и, непосредственно, в самом Алеппо для жителей района Бустан-аль-Касер.

Также фонд Героя России Ахмата Кадырова раздал более двух тонн хлеба местному населению и теплые вещи, которые как никогда актуальны именно сейчас, в сезон начинающихся дождей и резкого похолодания.

В сложившейся ситуации Россия не может стоять в стороне, когда мирное население Сирии нуждается в поддержке. Гуманитарная помощь сирийцам — это лишь часть работы в Сирии, но одна из самых важных.

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