Откуда берётся детская жестокость и как формируется «массовый убийца»?

Общество — живой организм, и его состояние зависит от многих компонентов, которые многовекторны, взаимосвязаны и влияют друг на друга, даже когда кажутся не пересекаемыми. Эту паутину мы и рассмотрим более внимательно, чтобы осознать, что любая мелочь может оказаться фатальной и от каждого из нас зависит или отнять чью-то жизнь, или сохранить, наполнив глубоким смыслом.

Информация — это продукт, формирующий, преобразующий, направляющий общество, что обозначается общим словом мировоззрение. Что входит в это ёмкое понятие?

Отношение к прошлому, отношение к настоящему с его целями и задачами на будущее, где мотивы мы черпаем из осознания самих себя в связке с обществом. Миллионы вопросов часто не осмысляются нами критично, но именно ответы на них играют решающую роль в нашей жизни, влияя на окружающих.

Чем дышит общество? Чем заняты мысли? О чём мечтает, чем питается? Какие ставит цели и задачи, от каких мотивов отталкивается в принятии решений?.. Мозг человека можно сравнить с компьютером, только квантовым компьютером, что постоянно работает с получаемой информацией и применяет её в соответствии с врождёнными качествами, которые или деградируют, или раскрывают свой потенциал через призму взаимодействия с обществом.

Жестокость — это следствие многих составляющих, что общество чаще всего видит как результат. Но до того момента, как это становится заметно невооружённым взглядом, проходят мириады крупных, средних и мелких событий, накапливаясь до той критической массы, когда пружина отожмётся в обратную сторону.

В наше время уже мало кого удивишь использованием методик НЛП (Нейро Лингвистическое Программирование), где мы используем основным инструментом мысль, слово. Но хочу обратить внимание на то, что этот инструмент работает не только тогда, когда мы решили им поработать, а работает всегда, в каждое мгновение нашей жизни, и работал на наших родителях и прародителях. Наряду с полезными наработками наших предков, зашифрованных в ДНК, в разных зонах головного мозга, мы получили в наследство ряд тех кодировок, что распаковываются в нас тогда, когда мы можем даже об этом не подозревать, и последней каплей может послужить что угодно.

Не стоит отдельные случаи рассматривать вырванными из контекста общей картины истории общества, семей и жизни, а отдельных людей, что уже проявили свою жестокость, записывать в изгои.

Многим кажется, что с ними такого никогда не случится, но, если вы сегодня отвернулись от кого-то, завтра могут отвернуться от вас. Общество — не только живой, но и единый организм, где каждый человек является клеткой нашего общего организма.

Сейчас Россия стоит на краю бездны, и только один шаг отделяет её от решения или упасть в пропасть, или пойти в противоположную сторону. 17 октября 2018 года в Керчи, когда вместе со стрелком погиб 21 человек, мы подошли к этому рубежу. Запад уже находится в падении, далеко позади оставив этот рубеж, ещё в 1999 году, когда произошёл один из самых вопиющих случаев массовых убийств.

Мы идём с запозданием, поскольку до развала СССР мы были далеки от этой динамики, к которой уже шла на всех парах культура европейских ценностей.

Не заниматься внедрёнными искажениями раньше, в СССР, мы могли себе позволить по ряду причин. Наш квантовый мозг на сегодня, в эру интернета, телевидения, социальных сетей, мобильной связи, за 5-10 лет собирает то количество информационного непереработанного мусора, что раньше мог и не насобирать к 60-80 годам. Психика накапливала искажения гораздо дольше.

И те проблемы, которые могли проявиться у наших бабушек и дедушек в преклонном возрасте, настигают совершенно юных, тех, у кого нет жизненного опыта и кому гораздо тяжелее справляться с психическими нагрузками при сильнейших гормональных перестройках в организме.

Даже не заходя в глубинные дебри кодировок, доставшихся от предков, можно отследить причины растущей жестокости в обществе у молодёжи и детей.

1. 90-е годы были крайне тяжёлыми для выживания, и многие родители уже не смогли уделять воспитанию столько времени, сколько могли себе позволить в СССР.

2. В 90-е на неискушенное сознание советского человека, не имеющего иммунитета и навыка критично перерабатывать информацию, выливались тонны второсортного медийного продукта в кино, мультипликации.

3. Если взрослый человек в 90-е был занят выживанием и имел хоть немного критичного мышления, даже при низкой информационной подготовленности, то детям этот продукт сливался напрямую в подсознание, становясь основой формирования их растущего сознания.

4. Учителя на всём постсоветском пространстве, и в России в том числе, с каждым годом всё больше и больше стали загоняться в рамки деструктивных прозападных учебных программ, которые к тому времени показали свою несостоятельность у них самих.

5. Сейчас учителей советского периода остается единицы, а программы для обучения содержат всё большую вилку своей деструктивности, составляясь или запредельно просто и скучно, или запредельно сложно и непонятно.

6. Ребёнок с рождения получает доступ к гаджетам и лишается возможности в первые 3-6 лет своей самой активной стадии познания мира — создать в своём квантовом мозгу фундамент, на котором могли бы выстраиваться кирпичики знаний. Только предметно-манипулятивная деятельность может дать такую возможность и только она. А на отсутствующий или очень хрупкий фундамент знания укладывать крайне сложно, а с добавлением антипедагогических и антипсихологических учебных программ, где учитель вынужден заниматься тоннами бумаг, о процессе обучения и тем более воспитания говорить уже не приходится.

7. Растёт индустрия игр в сети, агрессивных фильмов, мультфильмов, и дети, от рождения приученные вместо физической активности сидеть у экрана, имеют малую базу данных в своём квантовом мозгу для активной познавательной деятельности, минимальный навык общения, наведения мостов дружбы и взаимодействия друг с другом, вследствие чего сосредотачиваются на искусственно созданной жизни, где они якобы всесильны и умны. Чем больше ребёнок тратит времени на суррогат проживания жизни, тем больше рождается неуверенности, страхов и растёт подсознательная агрессия из-за нереализованности, ощущения пустоты, ненужности.

8. Европейские ценности с рождения прививают потребительское отношение к родителям, учителям, и ребёнок с ранних лет считает нормальным всё измерять деньгами, требуя к себе внимания, как к единственному возможному центру внимания, где всё и вся обязаны жить для него.

9. Европейские ценности, где у детей сплошные права, а у взрослых ответственность, сводят к минимуму возможности привить понимание и применение в жизни такого понятия, как ответственность. И к достижению подросткового возраста, когда происходит сильнейший гормональный выброс, мы получаем неуправляемый хаос, озлобленный на весь мир. Поскольку уровень знаний, умений и навыков не столь велик, чтобы проявить своё «Я» конструктивно, в это время полностью отсутствует понимание личной ответственности за происходящее и на уровне игры и другого видеоконтента усвоен весь спектр деструктивных проявлений как норма, что выливается и в домашних вспышках от истерик до жестоких проявлений в поведении, до дальнейшей эскалации, где любой малозначительный конфликт дома, в любом учебном заведении и где угодно ещё, может привести к взрыву, где исчезнет последняя нить человечности, где рукой подать до массовых убийств.

Всё выше описанное является нормой жизни для основной части уже выросшего и подрастающего поколения с разной степенью выраженности.

Спусковым крючком может быть что угодно и когда угодно, в любой из семей, где могут даже не подозревать, что ситуация уже перестала быть безопасной.

Обвинять таких детей и родителей не имеет ни малейшего смысла. Мы все плывём в одной лодке под названием Россия и ответственность за нашу наивность, незнание, доверчивость лежит на всех нас, вместе взятых.

Двойные стандарты международного права и европейские ценности ценой жизней и поломанных судеб многих людей уже показали свою несостоятельность. Пора брать ответственность за происходящее на себя самих и менять сложившуюся ситуацию.

Что делать?

Необходимы системные, конструктивные изменения в России!

1) Конституционная реформа жизненно необходима.

Необходимо прислушаться к словам председателя следственного комитета Александра Бастрыкина и устранить «правовую диверсию», которая была внедрена в Конституцию РФ в 90-х агентами западных спецслужб в статье 15 пункт 4 — о первенстве международного права над внутрироссийским.

Также в России необходимо на государственном уровне иметь цели и задачи! Статье 13 пункт 2 Конституции гласит о запрете государственной идеологии и тем самым даёт возможность всем, кому не лень, сеять у нас чуждую культуру и потребительское мировоззрение как нормальное, насаждая культ разврата и насилия.

Безусловно, это только начало, но это принципиальные пункты, дающие возможность иностранным НКО и другим некоммерческим организациям процветать во вседозволенности.

Пора понять, что «СВОБОДА ОТ» — это путь в никуда. Необходимо думать: «СВОБОДА ДЛЯ чего?»

2) Реформа в СМИ.

Повестка СМИ, видео, аудио и печатных изданий является инструментом или разрушения, или созидания. НЛП пора начать применять как созидательный инструмент.

Для того чтобы у людей формировалось целостное виденье и конструктивность мышления, информация должна подаваться на 80-90% в положительном, созидающем формате, а весь кризисный материал, требующий проработки, не может превышать 10-20%.

3) Реформа в образовании.

Необходимы фундаментальные преобразования в системе образования.

26 апреля 2016 года В. В. Путин назвал «чрезвычайно опасным» участие иностранных фондов и институтов в российском образовании.

«У нас ведь воспитанием не только дошкольным, но и школьным занимаются все, кто угодно — фонды какие-то иностранные лезут, кого-то финансируют. Мы, конечно, должны быть открыты всему новому, но эти фонды совершенно не сообразуются с нашими традициями, культурой».

«Это чрезвычайно опасная вещь. Мы, безусловно, должны быть открыты и миру, и всему новому, чтобы двигаться вперед, но мы ни в коем случае не должны забывать про наши культурные корни, про наши традиции».

Ранее довольно эффективная эволюция человека, обучение чаще всего были основаны на вынужденных усилиях, что под собой имело основу страха: холода, голода, осуждения общества. Но это является не постоянной составляющей, и для жизнеспособного человечества необходимо формировать платформу, среду, где человек будет развиваться безусловно.

Крепким педагогическим и психологическим фундаментом в обучении и раскрытии потенциала является любовь и интерес, уважение и благодарность, где честь, совесть и достоинство являются естественным следствием.

Стратегической, тактической основой всего выше изложенного должно стать формирование таких базовых ценностей общества:

1.Честь, патриотизм в противовес трусости и предательству.

2. Единство, взаимная поддержка, взаимопомощь (человек человеку друг) в противовес разрозненности, отстранённости (человек человеку враг, моя хата с краю).

3. Порядочность, честность, ответственность, законопослушность (основанная на законах предков, ценности жизни) в противовес беззаконию и принятию законов потребительского, деструктивного характера, безответственности, лживости, беспринципности.

4. Здоровый образ жизни (спорт, любовь к природе, здоровому питанию, чистоте помыслов, слов) в противовес вредительству (агрессия, сквернословие, драки, алкоголизм, наркомания).

5. Трудолюбие и уважение к труду собственному и окружающих, в противовес паразитизму, потребительству, пренебрежительному отношению к труду как таковому и к труду окружающих.

6. Добродетель, человечность, щедрость, в противовес жадности, эгоизму, бесчеловечности, эгоцентризму.

7. Уважение в противовес хамству.

8. Знание, уважение истории, культуры, героев, стоявших на защите свой Родины, культурных ценностей в противовес забвению, сокрытию, искажению знаний, истории культуры и лжегероям, порочащим честь, совесть, достоинство нашей Родины и наших предков.

9. Саморазвитие, активное стремление к знаниям, раскрытию талантов, возможностей и способностей, преодоления себя и роста над собой вчерашним в противовес деградации, лени и нездоровому соперничеству ради самоутверждения за счёт слабого.

10. Ценность Земли, воздуха, воду и всего сущего как дара природы, что дан нам бесплатно в любви и благодарности, для раскрытия нашего потенциала как поля потенциальных возможностей и реализации права выбора. В противовес рабскому и потребительскому отношению ко всему, что нас окружает. (Всё вокруг настолько наше, насколько не наше. Быть как дома, но помнить, что мы в гостях. После нас всё сущее достанется нашим потомкам, и то, что и в каком состоянии останется, зависит от каждого из нас).

11. Ценность жизни каждого вне зависимости любых особенностей, в противовес дискриминации и выяснению, кто ценней и кто имеет право на жизнь.

12. Целостность, Единство! Это единственный путь ухода от крайности и выяснения, что же важно: общественное или личное! Истина всегда посередине! Я важен и ценен своей уникальностью внутри общества, которое ценно и важно не меньше и не больше меня. Каждый в отдельности так же ценен, как и общество в целом. Интересы общества поддерживают уникальность каждого, уникальность каждого поддерживает общество в целом. В противовес раздробленности и постулату «Разделяй и властвуй».

Как сказал Л. Н. Толстой, «улучшить условия общественной жизни может только нравственное совершенствование людей».

«Корни всех проблем нашего общества лежат в сфере нравственности»

В. В. Путин

Сухомлинский считал, что «незабываемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребёнка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает».

Безусловно, только комплексный подход в защите Суверенитета России, даст положительный результат и выше изложенное является только наброском штрихов для фундаментальной, многослойной и многовекторной работы специалистов многих Россиян, что требует широкого обсуждения и выроботки необходимых этапов, инструментов для проведения реальных преобразований в реализации задуманного. Считаю, что важно чётко осознавать серьезность ситуации и глубину слов, сказанных В. В. Путиным:

«Если для ряда европейских стран национальная гордость — давно забытое понятие, а суверенитет — слишком большая роскошь, то для России реальный государственный суверенитет — абсолютно необходимое условие её существования».

Читайте также: Не отдадим наших детей: Охлобыстин высказался о новом спорном законе (ВИДЕО)

Анна-София Крымская