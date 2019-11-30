Не факт! Битва титанов: царь-танк

Во время Первой мировой войны Великобритания и Российская империя вступили в противостояние друг с другом, но не на поле боя, а в инженерных мастерских. Обладание первым в мире танком сулило не только военные, но и политические победы. Кто же победил в этой гонке? Чьи танки первыми оказались в местах сражений? И как повлияли бронированные машины на исход Первой мировой? На эти вопросы ответит ведущий программы «НЕ ФАКТ» Арарат Кещян. Он также расскажет о самых невероятных идеях изобретателей и узнает, зачем России понадобился танк высотой с 3-этажный дом.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jaf3s_A496o