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Лица Советской эпохи. Часть 414. Второе «черное золото» Советского Союза. Часть 1

18:41. 30 ноября 2019 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:



1930-е. Осетра, выловленного в Сестрорецке, осматривают работники ленинградского рыбоперерабатывающего завода




1930-е. Советская икорная продукция. Азовское море. Консервирование икры


1938. Азовское море. Члены колхоза «Красный партизан» осматривают добычу осетровых. Ноябрь


1947. Упаковка черной икры на экспорт. Отделение Кировского рыбного хозяйства в Азербайджане. Контролеры А. Андреева и М. Мысова проверяют качество икры перед упаковкой




1947. Банки с икрой с Кировского рыбного хозяйства в Азербайджане готовы к экспорту


1947. Азовское море. Живого осетра привязывают к борту рыбацкой лодки для доставки на Ачуевский рыбоперерабатывающий завод


1947. Азовское море. Рабочие Ачуевского рыбоперерабатывающего завода загружают осетровых на тачки и переносят их на весы для взвешивания


1947. Икра, произведенная на Ачуевском рыбоперерабатывающем заводе на Азовском море


1947. Рыбаки из села Обховка Азовского района с крупной белухой, пойманной на реке Дон


1947. Женщина в лодке, полной осетров


1947. Женщина несет икру для продажи


1947. Торговля икрой на улице Горького


1950. Советская икорная продукция. Банки черной икры от астраханского завода


1955. Рыбаки колхоза «Новый путь» в Хабаровском крае поймали этот необычайно крупный образец осетра, уникального для реки Амур


1956. Большой осетр, пойманный местными рыбаками. Склад холодного хранения в Баку. Апрель


1958. Рабочие упаковывают икру на консервном заводе в Астрахани




Источник: https://humus.livejournal.com/6963783.html

Метки: история, промышленность, Россия, фото

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