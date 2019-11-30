Лица Советской эпохи. Часть 414. Второе «черное золото» Советского Союза. Часть 1
18:41. 30 ноября 2019 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1930-е. Осетра, выловленного в Сестрорецке, осматривают работники ленинградского рыбоперерабатывающего завода
1930-е. Советская икорная продукция. Азовское море. Консервирование икры
1938. Азовское море. Члены колхоза «Красный партизан» осматривают добычу осетровых. Ноябрь
1947. Упаковка черной икры на экспорт. Отделение Кировского рыбного хозяйства в Азербайджане. Контролеры А. Андреева и М. Мысова проверяют качество икры перед упаковкой
1947. Банки с икрой с Кировского рыбного хозяйства в Азербайджане готовы к экспорту
1947. Азовское море. Живого осетра привязывают к борту рыбацкой лодки для доставки на Ачуевский рыбоперерабатывающий завод
1947. Азовское море. Рабочие Ачуевского рыбоперерабатывающего завода загружают осетровых на тачки и переносят их на весы для взвешивания
1947. Икра, произведенная на Ачуевском рыбоперерабатывающем заводе на Азовском море
1947. Рыбаки из села Обховка Азовского района с крупной белухой, пойманной на реке Дон
1947. Женщина в лодке, полной осетров
1947. Женщина несет икру для продажи
1947. Торговля икрой на улице Горького
1950. Советская икорная продукция. Банки черной икры от астраханского завода
1955. Рыбаки колхоза «Новый путь» в Хабаровском крае поймали этот необычайно крупный образец осетра, уникального для реки Амур
1956. Большой осетр, пойманный местными рыбаками. Склад холодного хранения в Баку. Апрель
1958. Рабочие упаковывают икру на консервном заводе в Астрахани