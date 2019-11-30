Лица Советской эпохи. Часть 414. Второе «черное золото» Советского Союза. Часть 1

1930-е. Осетра, выловленного в Сестрорецке, осматривают работники ленинградского рыбоперерабатывающего завода1930-е. Советская икорная продукция. Азовское море. Консервирование икры1938. Азовское море. Члены колхоза «Красный партизан» осматривают добычу осетровых. Ноябрь1947. Упаковка черной икры на экспорт. Отделение Кировского рыбного хозяйства в Азербайджане. Контролеры А. Андреева и М. Мысова проверяют качество икры перед упаковкой1947. Банки с икрой с Кировского рыбного хозяйства в Азербайджане готовы к экспорту1947. Азовское море. Живого осетра привязывают к борту рыбацкой лодки для доставки на Ачуевский рыбоперерабатывающий завод1947. Азовское море. Рабочие Ачуевского рыбоперерабатывающего завода загружают осетровых на тачки и переносят их на весы для взвешивания1947. Икра, произведенная на Ачуевском рыбоперерабатывающем заводе на Азовском море1947. Рыбаки из села Обховка Азовского района с крупной белухой, пойманной на реке Дон1947. Женщина в лодке, полной осетров1947. Женщина несет икру для продажи1947. Торговля икрой на улице Горького1950. Советская икорная продукция. Банки черной икры от астраханского завода1955. Рыбаки колхоза «Новый путь» в Хабаровском крае поймали этот необычайно крупный образец осетра, уникального для реки Амур1956. Большой осетр, пойманный местными рыбаками. Склад холодного хранения в Баку. Апрель1958. Рабочие упаковывают икру на консервном заводе в Астрахани

Источник: https://humus.livejournal.com/6963783.html