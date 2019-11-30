Лето 1941 года – танковый погром | Цена победы

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Чисто из любопытства: какие чувства испытывает Хохол к “Эху Москвы”?
Никаких.
Это не девушка.
Это РАДИО.
Оно выдаёт интересную или не интересную информацию.
А Вы какие чуства испытываете к РАДИО?
А к утюгу а к холодильнику?