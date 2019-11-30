Круговорот воплощений человека. Елена Ромская и Виктор Луговой

Не одну передачу мы рассматривали различные точки зрения на загадочное создание Человека, его зарождение на Высших Планах Бытия, формирование его тел и Пути сверху вниз до его появления в физическом теле на материальном уровне – рождения на Земле.



Елена Ромская и Виктор Луговой



Сегодня мы уделим внимание его «обратной сборке». Какой Путь и в какие сроки проходит Чѣловекъ после ухода с Земного плана, как разбирается матрешка его тел, что и на каком Плане Бытия остается, где и почему задерживаются тонкие тела, куда Путь держат Душа и Духъ, и другие вопросы круговорота воплощений «собрались-разобрались».



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eXaTQUd9md8