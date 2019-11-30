Депрессия — болезнь неверия

Второе занятие цикла «Бог в помощь» как-то само собой развернулось в сторону одного из самых болезненных вопросов наших дней. Болезненных в прямом смысле слова. Это касается каждого. Заболевание, о котором мы говорим, занимает в наше время первое место по опасности и широте распространения, обогнав сердечно-сосудистые недуги. У этой болезни много лиц. Это и панические атаки, и психозы, и неврозы, и уныние. Все же они суть депрессия.

Психология считается наукой о душе. Она имеет прямое отношение к депрессии. Ведь этот недуг зарождается именно там, в наших душах. Не в теле же?

Но знает ли рациональная психология хоть что-нибудь по-настоящему достоверное о той незримой, вечной и сакральной сущности, которая называется душой? Конечно, современной науке известно многое. Однако это многое при ближайшем рассмотрении оказывается лишь суммой разнообразных внешних наблюдений с попыткой обобщений и выработки неких методов воздействия. Если бы этого хватало для исцеления наших душ – о депрессии никто бы и не слыхивал, её бы давно победили, как чуму. Но коль скоро она есть и становится всё сильнее – приходится констатировать, что наука здесь попросту бессильна.

Показательно и то, что в авангарде этой эпидемии красуются страны Запада, самые прогрессивные и развитые.

Так есть ли выход из этого тупика? Есть, но он гораздо глубже тех пластов познания, которыми оперирует современная наука. Этот выход вполне четко и аргументированно предоставляет христианская, а лучше сказать – православная традиция. Ее превосходно развитая в веках наука о душе. Есть евангельские божественные откровения – основа основ. И их продолжение – труд тысяч подвижников церкви, многих из которых, например, Исаака Сирина (VIII век) называли величайшими психологами. И по праву.

Что же нам подсказывает религия, предметно изучающая незримый духовный план нашего бытия, которому тождественна по природе наша душа? Главное – вера даёт нам понять, что душа – это не некая аморфная абстракция, а целый тонко материальный, по форме схожий с телом «внутренний человек». Он существует неслитно и нераздельно с нашим телом. Этот внутренний человек имеет массу свойств и качеств, соответствующих его тонкой, таинственной природе. К примеру, его пища – информация. Чем она грязнее, греховнее, тем хуже себя чувствует наш пациент – душа.

Душу надо кормить, лечить, защищать от травмирующих её грехов. Это целая наука, без знания которой мы обрекаем душу на болезни и уродство.

А ведь она – самое ценное, что нам дано. Именно она после нашей земной жизни идет на суд к Тому, кто некогда вдохнул её в Адама при сотворении первого человека. Душа есть важнейший итог нашего земного бытия. Разве нет? Кто же знает её в совершенстве? Конечно, Создатель. Только Бог по молитвам человека может войти в больную душу и в соработничестве с верующим приступить к ее излечению. Главное условие – внимание к себе, искренняя молитва-обращение, покаяние, духовные труды над собой. Это тяжкий труд, но он приносит счастье.

Чего мы вправе ожидать? Да, дело исцеления души непростое. Многотрудное. Нужно многое знать, уметь и ежедневно трудиться, а главное – искренне верить в Бога и доверять ему. Тогда постепенно мы сможем освободить душу от кошмарного негатива, который она успела накопить и который в каждом из нас взрывается приступами то ярости, то паники, то разочарования. Эта работа над собой учит отражать огненные стрелы-прилоги, летящие в душу ежечасно. Благодать единения с Богом надежно лечит и защищает её от страстей, которые служат питательной средой для депрессии. Вывод прост и сложен: депрессия – это болезнь неверия и религиозного невежества. Так давайте его преодолевать, постигая науку из наук, данную нам Святыми Отцами. Нет и не может быть пределов нашим усилиям в освоении этой премудрости. Никакие антидепрессанты и прочие плоды рациональной науки нам не помогут. Свидетельство тому – страдающий мир вокруг нас.

Детям падшего времени недоступны тайны душа, даже своей собственной. Так пусть же её лечением по нашим мольбам займется Тот, Кто её сотворил и даровал человеку. Созданному по Его образу и подобию.

Источник: https://nstarikov.ru/depressija-bolezn-neverija-110874