Богатство ли причина зависти?

Внук стал расспрашивать своего деда о справедливости:

— Скажи, почему одни живут богато, а другие бедны. Разве не справедливо было бы богатым поделиться с бедными? Зачем богатые своим состоянием вызывают у бедных зависть?

— Так уж повелось, что умным и трудолюбивым некогда завидовать и им некого, кроме себя, винить. Я расскажу тебе историю, которая случилась в те времена, когда ещё не было ни асфальтовых, ни железных дорог.

На самом краю земли стояла одна деревушка. Люди в ней жили по-разному: одни богато, другие бедно. Бедные, как это обычно водится, завидовали богатым и винили их в своей бедности.

Но однажды пришла беда — случился неурожай. У бедных в семьях стало совсем уж голодно. Богатые же держались, ругались, ворчали, но соседям в помощи не отказывали, делились. Так, сообща, они пережили голод и дожили до весны. А весной оказалось, что нет в деревне уже богатых — все стали одинаково бедными…

Пережили они и весну. Да и лето пролетело. Вот и осень уже стучится в окно. Удивительно, но в этой деревне те, кто был и раньше богат, снова разбогатели, а бедные так и остались бедными.

Источник: https://pritchi.ru/id_6947