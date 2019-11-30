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Анимированная история

12:09. 30 ноября 2019 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Анимированная картографическая история конфликтов от китайского автора.
Ниже есть – Гражданская война в России, войны на территории Китая середиы 20 века, Первая мировая война на Ближнем Востоке, вторая опиумная война и ликвидация Польши в 1939 году.



Гражданская война в России.


Северная экспедиция 1926.


Японско-китайская война 1931-1945


Гражданская война в Китае после 1945 года.


Вторая опиумная война в динамике.


Первая мировая война на Ближнем Востоке.


Вторжение Германии в Польшу.

Канал автора https://www.youtube.com/channel/UCoUOxixxnTi_Po8eSbfgFGQ/featured

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5463721.html

Метки: британская империя, Видео, Германия, история, карты, Китай, первая мировая война, польша, Россия, ссср, третий рейх, Япония

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