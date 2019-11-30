Анимированная история
12:09. 30 ноября 2019 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Анимированная картографическая история конфликтов от китайского автора.
Ниже есть – Гражданская война в России, войны на территории Китая середиы 20 века, Первая мировая война на Ближнем Востоке, вторая опиумная война и ликвидация Польши в 1939 году.
Гражданская война в России.
Северная экспедиция 1926.
Японско-китайская война 1931-1945
Гражданская война в Китае после 1945 года.
Вторая опиумная война в динамике.
Первая мировая война на Ближнем Востоке.
Вторжение Германии в Польшу.
Канал автора https://www.youtube.com/channel/UCoUOxixxnTi_Po8eSbfgFGQ/featured
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5463721.html