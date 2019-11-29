Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2019
- 10:01 Командование 10-й бригады ВСУ приказало уничтожить вертолёт с комиссией из Киева.
- 10:01 Фотоальбомы Народной милиции, посвященные войне на Донбассе переданы делегатам из России.
- 10:01 В ДНР прошла презентация книг «Преступления Украины на Донбассе» и «Война глазами детей Донбасса».
- 03:00 У 46-й бригады ВСУ большие проблемы; бойцы ЛНР сбили беспилотник, получив данные: сводка (ВИДЕО).
- 01:28 ВСУ готовят к наступлению: боевая авиация отработала удары по тактике НАТО (ФОТО).
- Вчера 23:57 ВСУ нанесли удар по позициям Армии ЛНР, есть раненые.
- Вчера 23:07 Экстренное заявление Армии ДНР.
Командование 10-й бригады ВСУ приказало уничтожить вертолёт с комиссией из Киева
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Фотоальбомы Народной милиции, посвященные войне на Донбассе переданы делегатам из России
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ДНР прошла презентация книг «Преступления Украины на Донбассе» и «Война глазами детей Донбасса»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
У 46-й бригады ВСУ большие проблемы; бойцы ЛНР сбили беспилотник, получив данные: сводка (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны вооружённых сил Украины не зафиксировано.
Командование ВСУ продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной территории, подвергая опасности жизни мирного населения.
В н. п. Попасная отмечается наличие трех БМП-1, принадлежащих 72-й бригаде ВСУ. Данная информация также подтверждается наблюдателями СММ ОБСЕ.
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Украинские боевики, в нарушение минских договоренностей, продолжают активно применять беспилотные летательные аппараты вблизи линии боевого соприкосновения.
Так, вчера, 27 ноября, благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделения ПВО НМ ЛНР, в районе н. п. Новокиевка был обнаружен и сбит очередной беспилотник ВСУ типа «Мавик 2 про», принадлежащий 46-й бригаде ВСУ.
Информация, находящаяся на флэш-накопителе БЛА, изучается нашими специалистами.
Прошу представителей СММ ОБСЕ данное нарушение отразить в своем отчёте, а также обязать украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства.
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Укомплектованность соединений и воинских частей ВСУ личным составом по-прежнему находится на низком уровне.
Наиболее критично эта проблема стоит в 46-й бригаде, которой «умело» руководит товарищ Котенко. Укомплектованность соединения составляет 35% от штатной численности.
Вместо того, чтобы улучшить бытовые условия для своих подчиненных, ну или хотя бы максимально приблизить их к нормативным, коррупционер Котенко принял новое решение.
К уже действующему запрету на освобождение от выполнения служебных обязанностей по болезни и увеличению времени пребывания в суточном наряде с одних суток до трех, он ввел запрет на перевод военнослужащих в другие соединения и воинские части.
Со слов одного из офицеров бригады, в управлении бригады все рапорты с просьбой о переводе в другие части остаются без реализации и попросту уничтожаются без фиксации в книгах учета.
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Кроме этого, по итогам проведенной в подразделениях 46-й бригады годовой инвентаризации медицинского имущества в штаб бригады прибыли сотрудники СБУ и следователи ВСП.
Согласно составленным комиссией актам, на складах медимущества соединения выявлена недостача препаратов группы А, содержащих наркотические вещества, также не хватает жгутов и пластиковых шприцев.
Начальник медицинской службы бригады после дачи объяснений следователям ВСП вызван в штаб ОТГ «Север».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ готовят к наступлению: боевая авиация отработала удары по тактике НАТО (ФОТО)
Воздушные силы ВСУ провели масштабные учения, в ходе которой отработали тактику НАТО по прикрытию войск при наступлении. В тренировках принимал участие руководящий состав ВВС.
«Накануне подведения итогов за 2019 учебный год руководящий состав Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины принял участие в масштабных инструкторско-методических занятиях на базе различных воинских частей воздушного командования „Запад“.
Сборы состоялись с практическим применением техники и в небе, и на земле. Командиры и их заместители всех авиационных бригад, зенитных ракетных полков, частей радиотехнических войск и связи работали на различных учебных местах по своему профилю», — говорится в сообщении ВВСУ.
В учениях приняли участие несколько военных частей воздушного командования «Запад»: авиационные бригады, зенитно-ракетные полки, части радиотехнических войск и связи. Отрабатывали тактику НАТО с практичным использованием техники в небе и на земле.
«ЗРВ, РТВ и авиация отрабатывали задачи по обеспечению прикрытия группировок войск в ходе наступления», — поделился информацией пресс-центр Воздушных сил ВС Украины.
Радиотехнические войска (РТВ) отработали наращивание радиолокационного поля, зенитно-ракетные войска (ЗРВ) — работу с комплексами «Бук» в составе огневых групп, а военная авиация — наведение на цели и боевое управление.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ нанесли удар по позициям Армии ЛНР, есть раненые
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил об обстреле со стороны ВСУ населенного пункта Донецкий, в результате которого были ранены двое бойцов НМ ЛНР.
Вооружённые формирования Украины продолжают вести обстрелы по позициям защитников Республики с целью спровоцировать нас на ответный огонь.
Несмотря на действующее перемирие, поражает открытое неповиновение командованию «ООС» подчиненных командиров, которые циничными и подлыми обстрелами пытаются дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения.
Так, сегодня в 21.50 командир 14-й отдельной механизированной бригады военный преступник Войченко, несмотря на планируемый визит в зону «ООС» Главы СММ ОБСЕ М. Лайчака, грубо нарушив указания командующего «ООС» о запрете ведения огня, отдал приказ на обстрел района населённого пункта Донецкий.
Украинскими оккупантами было выпущено более ста двадцати различных боеприпасов из гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела получили ранения двое наших защитников. В настоящее время они эвакуированы в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь.
Информация о разрушениях и пострадавших среди гражданского населения уточняется.
Все собранные материалы об очередном преступлении Войченко будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела.
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Экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
Вооруженные формирования Украины не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Для этого бесконтрольные боевики целенаправленно ведут обстрелы жилых районов нашей Республики.
В 16:55 каратели Марченко из 28-й бригады открыли огонь из вооружения БМП-2 по н. п. Старомихайловка. В результате преступного обстрела получил осколочные ранения головы и верхних конечностей мирный житель, 1977 г. р.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения продолжает уточняется.
Отмечаем, что очередное кровавое преступление со стороны украинских боевиков произошло в преддверии встречи в «Нормандском формате» 9 декабря, что наглядно демонстрирует неспособность штаба «ООС» контролировать свои вооруженные формирования.
Все материалы будут переданы в международные правозащитные организации и генеральную прокуратуру ДНР.
Мы призываем международных наблюдателей СММ ОБСЕ вмешаться в происходящее и оказать влияние на ВФУ с целью принуждения их к соблюдению устойчивого режима прекращения огня и взятых на себя обязательств.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su