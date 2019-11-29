Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны вооружённых сил Украины не зафиксировано.

Командование ВСУ продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной территории, подвергая опасности жизни мирного населения.

В н. п. Попасная отмечается наличие трех БМП-1, принадлежащих 72-й бригаде ВСУ. Данная информация также подтверждается наблюдателями СММ ОБСЕ.

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Украинские боевики, в нарушение минских договоренностей, продолжают активно применять беспилотные летательные аппараты вблизи линии боевого соприкосновения.

Так, вчера, 27 ноября, благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделения ПВО НМ ЛНР, в районе н. п. Новокиевка был обнаружен и сбит очередной беспилотник ВСУ типа «Мавик 2 про», принадлежащий 46-й бригаде ВСУ.

Информация, находящаяся на флэш-накопителе БЛА, изучается нашими специалистами.

Прошу представителей СММ ОБСЕ данное нарушение отразить в своем отчёте, а также обязать украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства.

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Укомплектованность соединений и воинских частей ВСУ личным составом по-прежнему находится на низком уровне.

Наиболее критично эта проблема стоит в 46-й бригаде, которой «умело» руководит товарищ Котенко. Укомплектованность соединения составляет 35% от штатной численности.

Вместо того, чтобы улучшить бытовые условия для своих подчиненных, ну или хотя бы максимально приблизить их к нормативным, коррупционер Котенко принял новое решение.

К уже действующему запрету на освобождение от выполнения служебных обязанностей по болезни и увеличению времени пребывания в суточном наряде с одних суток до трех, он ввел запрет на перевод военнослужащих в другие соединения и воинские части.

Со слов одного из офицеров бригады, в управлении бригады все рапорты с просьбой о переводе в другие части остаются без реализации и попросту уничтожаются без фиксации в книгах учета.

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Кроме этого, по итогам проведенной в подразделениях 46-й бригады годовой инвентаризации медицинского имущества в штаб бригады прибыли сотрудники СБУ и следователи ВСП.

Согласно составленным комиссией актам, на складах медимущества соединения выявлена недостача препаратов группы А, содержащих наркотические вещества, также не хватает жгутов и пластиковых шприцев.

Начальник медицинской службы бригады после дачи объяснений следователям ВСП вызван в штаб ОТГ «Север».

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