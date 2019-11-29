Стучащие ногами в ООН украинские делегаты

Украинская делегация изо всех сил пыталась сорвать выступление российского представителя на Форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, сообщил журналистам депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, назвав такое поведение дикостью.

По словам Бальбека, во время доклада украинцы кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, а некоторые из представителей Киева готовы были даже затеять потасовку. Фактически выступление российского делегата было сорвано.

Публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман согласился с тем, что такое поведение украинцев является из ряда вон выходящим, хотя в мировой практике это далеко не единственный случай.

“В истории известно достаточно много случаев подобного поведения в стенах парламентов различных государств и в ООН. Но в последние годы в парламентской практике драк около трибуны и в зале заседаний стало намного больше нормы. И в этом смысле Украина, конечно, — нечто из ряда вон выходящее. Во многом такое поведение украинской делегации можно объяснить и тем, что она сформирована из людей с богатым преступным опытом. Но в данном случае они не вышли за пределы накопленного исторического опыта. Как это не прискорбно, собрания всего мира имеют богатый опыт затыкания рта оппонентам”, — сказал Вассерман.

Источник – https://nation-news.ru/

Источник: https://vassermans.ru/com/stuchashhie-nogami-v-oon-ukrainskie-delegaty/