Расчленить Россию и добыть колонии: что европейцы хотели от Гитлера

В Европе активизировались разговоры об общей вине нацистской Германии и Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. При этом сознательно не упоминаются уступки стран Западной Европы в пользу Берлина, вошедшие в историю как «политика умиротворения агрессора». О действиях европейских лидеров перед войной и тесном сотрудничестве Польши, Великобритании и Франции с нацистами рассказал в ходе круглого стола «Начало Второй мировой войны. Исторические факты и мифы», проходившего в БФУ имени И. Канта, доктор исторических наук Владимир КИКНАДЗЕ.

Польша

Германия после провала переговоров по «Пакту четырех» и выхода из Лиги наций (события произошли в 1933 году — прим. RuBaltic.Ru) загнала себя в дипломатическую изоляцию. Поэтому Берлину потребовалось государство, желательно соседнее, с которым можно было бы заключить двухсторонний договор.

Этим государством в итоге выступила Польша, которая выпустила Адольфа Гитлера из дипломатической изоляции в систему глобальных международных отношений.

Таким актом стала «Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей», заключенная в январе 1934 года. Ее также называют Пактом Пилсудского — Гитлера. После подписания этого документа нормализация отношений с Польшей позволила Адольфу Гитлеру более раскованно чувствовать себя на Западе, в том числе по вопросам Саара и Рурской области, спокойно накапливать вооружения без беспокойства за восточные границы.

Также это позволило постепенно втягивать Польшу в союз против СССР. В том же 1934 году Польша полностью прекратила военное сотрудничество с Францией, и польские военные заказы были переданы Швеции и Англии.

В 1935 году Польша выдвинула новую идею, приведу полностью цитату [из польского журнала «Може»]:

«Мы, поляки, как и итальянцы, стоим перед большой проблемой размещения и использования быстро увеличивающегося населения. Мы, поляки, как и итальянцы, имеем право требовать, чтобы для нас были открыты рынки экспорта и регионы для поселения, чтобы мы могли получать сырье, необходимое для национальной экономики на условиях, на которых это делают иные колониальные державы».

В 1936 году Польша расширила свои требования и заявила о необходимости выхода из европейских границ, потребовала передачи 9% бывших колоний Германии, в частности Того и Камеруна. В 1937 году были изданы известные «Колониальные тезисы Польши». В 1938 году ситуация вовсе дошла до абсурда: начали проводиться «Дни колоний».

В докладе разведотдела главного штаба польских войск от декабря 1938 года все было прописано достаточно четко и ясно:

«Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке… Главная цель — ослабление и разгром России».

Поэтому в данном случае стоит согласиться с [доктором исторических наук]Натальей Нарочницкой, которая утверждает, что Польша не была невинной жертвой, так же как и Финляндия таковой не была. К тому же Польша предлагала свои услуги по захвату Украины.

И само по себе сотрудничество Германии и Польши по линии разведывательных служб означает самую высокую степень доверия и совместных реальных планов для дальнейшей реализации.

Великобритания

Есть известное выражение Невилла Чемберлена о выборе между позором, то есть подписанием «Мюнхенского соглашения», и войной.

В то же время оценку этим действиям дал Уинстон Черчилль: «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор».

Это в дальнейшем и произошло. Конечно, подписание Великобританией «Мюнхенского соглашения» окончательно разрушило договорную систему, целью которой было сдержать агрессию Германии.

Это в итоге привело к переориентации малых стран Центральной Европы от Великобритании и Франции в сторону Германии, что еще больше укрепило её политические и военно-стратегические позиции.

На следующий день произошло подписание Англо-германской декларации, которую правительства этих стран рассматривали в качестве символа их желания больше никогда не воевать друг с другом. По существу, декларация предоставила Германии полную свободу действий в отношении Советского Союза.

Франция

Французское руководство, к сожалению, тоже выбрало позицию изоляции Советского Союза. Участником «Мюнхенского соглашения» также являлась Франция.

Подписанием франко-германской декларации декабря 1938 года руководство Франции проявляло фактическую инициативу, приглашая в Париж Иоахима Риббентропа для утверждения этого документа.

И это фактически перечеркнуло советско-французский пакт о взаимопомощи 1935 года.

Министр иностранных дел Франции Жорж-Этьен Бонне так делился впечатлениями от проведенных с Иоахимом Риббентропом переговоров: «Сложилось впечатление, что отныне германская политика будет направлена на борьбу с большевизмом. Рейх дал понять, что у него наличествует стремление к экспансии в восточном направлении…»

Таким образом, Франко-германская декларация была направлена именно на изоляцию Советского Союза. Подчеркивая неприкосновенность французских границ, развязывались руки Германии в восточном направлении.

Процитирую выражение известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, сделанное в декабре 1939 года: «Лишь будучи активным участником событий, можно сыграть действенную роль. Нельзя говорить «мы», когда стоишь в стороне. И если ты тогда говоришь «мы», то ты просто сволочь! »

Поэтому характеристики здесь вполне совпадают.

Источник: https://nstarikov.ru/raschlenit-rossiju-i-dobyt-kolonii-chto-evropejcy-hoteli-ot-gitlera-110808