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Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию

17:33. 29 ноября 2019 222 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Роскомнадзор выложил свою версию российский интернет-ресурсов распространяющих "недостоверную информацию".

Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию

Название / Площадка / Количество нарушений / Тип страницы / Описание запрещенной информации

Подслушано Дзержинск ВКонтакте 34 (4 поста, 30 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019

Пенза live ВКонтакте 12 (4 поста, 8 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о массовых беспорядках в с. Чемодановка Пензенской области

PostNews ВКонтакте 11 (11 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
Недостоверная информация о ходе пожара на складе боеприпасов на территории Ачинского района Красноярского края

ДТП и ЧП Дзержинск ВКонтакте 9 (9 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019

Подслушано Братск ВКонтакте 8 (8 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области

Я живу в Иркутске ВКонтакте 7 (7 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области

Нижний Новгород ВКонтакте 7 (1 пост, 6 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019

Mash | Мэш ВКонтакте 7 (1 пост, 6 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019

Типичный Дзержинск ВКонтакте 6 (6 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019

Подслушано в Нижнеудинске ВКонтакте 3 (3 комментария) сообщество Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области

Лентач ВКонтакте 3 (1 пост, 2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области

Газета.Ru ВКонтакте 3 (2 поста, 1 комментарий) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019

Александр Володин Мой мир 3 (3 видео) аккаунт Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019

MDK ВКонтакте 3 (2 поста, 1 комментарий) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019

KRIKNEWS YouTube 3 (1 видео, 2 комментария) канал Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области

Яркое ТВ YouTube 2 (2 видео) канал Недостоверные сообщения о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года

Юрий Плавский Facebook 2 (2 поста) аккаунт Недостоверная информация о ходе пожара на складе боеприпасов на территории Ачинского района Красноярского края

Эдуард Волков ВКонтакте 2 (2 видео) аккаунт Недостоверные сообщения о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года

Типичный Автозавод | Нижний Новгород ВКонтакте 2 (2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019

РБК ВКонтакте 2 (2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019

Павел Палехов ВКонтакте 2 (1 пост, 1 комментарий) аккаунт Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области

Живём в Сибири | Иркутск ВКонтакте 2 (2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области

Дзержинск – "52 Tотал Ньюс" ВКонтакте 2 (1 пост, 1 комментарий) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019

LaRa Ya Мой мир 2 (2 видео) аккаунт Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019

4ch inc. ВКонтакте 2 (2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019

Cont.ws Интернет-ресурс 2 (2 публикации) Недостоверные сообщения о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года
Текст, обозначенный как цитата из Всеобщей декларации прав человека Организации объединенных наций (ООН)

sobytiya.info Интернет-ресурс 2 (2 публикации) Cведения о «разрушении» транспортного перехода через Керченский пролив

https://rkn.gov.ru/mass-communications/p1104/ – цинк

Достаточно странный список, но по всей видимости решили начать с Тулуна и ситуации в Дзержинске. Составитель списка явно фанат ВКшечки.
А что за революция намечалась на 31 августа? Опять Мальцев буянит? -)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5461952.html

Метки: роскомнадзор, СМИ

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