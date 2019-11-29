Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию
17:33. 29 ноября 2019 222 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Роскомнадзор выложил свою версию российский интернет-ресурсов распространяющих "недостоверную информацию".
Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию
Название / Площадка / Количество нарушений / Тип страницы / Описание запрещенной информации
Подслушано Дзержинск ВКонтакте 34 (4 поста, 30 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
Пенза live ВКонтакте 12 (4 поста, 8 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о массовых беспорядках в с. Чемодановка Пензенской области
PostNews ВКонтакте 11 (11 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
Недостоверная информация о ходе пожара на складе боеприпасов на территории Ачинского района Красноярского края
ДТП и ЧП Дзержинск ВКонтакте 9 (9 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
Подслушано Братск ВКонтакте 8 (8 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
Я живу в Иркутске ВКонтакте 7 (7 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
Нижний Новгород ВКонтакте 7 (1 пост, 6 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
Mash | Мэш ВКонтакте 7 (1 пост, 6 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
Типичный Дзержинск ВКонтакте 6 (6 комментариев) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
Подслушано в Нижнеудинске ВКонтакте 3 (3 комментария) сообщество Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
Лентач ВКонтакте 3 (1 пост, 2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
Газета.Ru ВКонтакте 3 (2 поста, 1 комментарий) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
Александр Володин Мой мир 3 (3 видео) аккаунт Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
MDK ВКонтакте 3 (2 поста, 1 комментарий) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
KRIKNEWS YouTube 3 (1 видео, 2 комментария) канал Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
Яркое ТВ YouTube 2 (2 видео) канал Недостоверные сообщения о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года
Юрий Плавский Facebook 2 (2 поста) аккаунт Недостоверная информация о ходе пожара на складе боеприпасов на территории Ачинского района Красноярского края
Эдуард Волков ВКонтакте 2 (2 видео) аккаунт Недостоверные сообщения о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года
Типичный Автозавод | Нижний Новгород ВКонтакте 2 (2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
РБК ВКонтакте 2 (2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
Павел Палехов ВКонтакте 2 (1 пост, 1 комментарий) аккаунт Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
Живём в Сибири | Иркутск ВКонтакте 2 (2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения об обстановке в г. Тулун Иркутской области
Дзержинск – "52 Tотал Ньюс" ВКонтакте 2 (1 пост, 1 комментарий) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
LaRa Ya Мой мир 2 (2 видео) аккаунт Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
4ch inc. ВКонтакте 2 (2 комментария) сообщество Недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019
Cont.ws Интернет-ресурс 2 (2 публикации) Недостоверные сообщения о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года
Текст, обозначенный как цитата из Всеобщей декларации прав человека Организации объединенных наций (ООН)
sobytiya.info Интернет-ресурс 2 (2 публикации) Cведения о «разрушении» транспортного перехода через Керченский пролив
https://rkn.gov.ru/mass-communications/p1104/ – цинк
Достаточно странный список, но по всей видимости решили начать с Тулуна и ситуации в Дзержинске. Составитель списка явно фанат ВКшечки.
А что за революция намечалась на 31 августа? Опять Мальцев буянит? -)
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5461952.html
и ногами ещё добавить