Оккультная философия Нуля.

Как мы отмечали выше, каждое число имеет своё место в иерархии и, обладая, в потенции, всеобъемлющей характеристикой мироздания, в частном порядке отражает (символизирует) параметры мира, находясь на определённой ступени духовного самоопределения.



Для более полного отражения соответствий существующих в эзотерической теории и практике, дадим ориентацию и определение конкретного числа натурального ряда в нескольких направлениях познания, а именно через известные мистические (метафизические), космогонические, символические и философские воззрения.



Начнём рассмотрение с Нуля. Это не принципиально с одной стороны и принципиально с другой ("Онтология чисел"). Отдавая должное наиболее эзотерическому символу в числах, а что это число в мире феноменов у нас уже сомнения нет, поставим его во главу угла, точнее числового ряда, основываясь и на изначальности данного символа в числовом генезисе.



Повторяя тезис, что всё исходит из ни-что и в ничто уходит, то есть возвращается в небытие, ноль в ипостаси небытия представляет собой совокупность потенциально возможного, скрытого и тайного или неведомого. Сим-вол нуля изображает некую границу, которая разделяет мир внешний экзотерический и внутренний эзотерический, и в тоже время, той же границей, объединяет их. Ноль говорит о зыбкости грани между явленным и скрытым, о присутствии не-коего барьера и, в тоже время, о том, что неведомое, не данное нам в ощущение реально существует. Неведомое рядом, за тонкой пеленой нашего неведения и готово идти нам навстречу пропорционально нашим познавательным устремлениям, расширению наших духовных, а не физических (технических), возможностей. Ноль, как и все числа, представляет со-бой духовный символ и постигать всё, что с нулём связано, бесполезно эмпирическими методами. "Зазеркалье" нельзя измерить микрометром или барометром, его нельзя взвесить и тому подобное, его можно постигать иными методами и эти методы далеки от вещественных.



Соответственно ум (или разум) не является помощником на пути постижения небытия, хотя и способен создавать метаэмпирические науки (право, политологию, метафизику). Как говорил Гермес "Знание, присущее человеческому Уму (intellegentia sensus humani), при своём характере и силе всё полностью состоит в памяти прошлого; именно благодаря настойчивости своей памяти человек смог стать правителем Земли". Ум человека рационален и, представляя элемент материальной природы, является менее совершенным инструментом, чем необходимый для исследования нематериальных Пределов Всевышнего и познания Господа. В христианстве, Бог смертью и воскресением Христа "обратил мудрость мира сего в безумие" (1 Кор. 1-20), показав тщетность разума в осознании свершившегося. "Разве может ум человеческий представить себе даже начало одной из великих Манвантар*, число которых теряется в беспредельности?" (* Манвантара (санскр.) - "период Ману", в мифологии индуизма - период в 306720000 лет - 71 цикл расцвета и упадка человечества; 14-ть Манвантар - половина Кальпы или Дня Брамы). "Вечность ... и её природа познаётся через чувственный мир" и хотя "познавательная способность разума тоже погружена в чувственность", в этом и кроется его ограниченность. Как отмечал Платон, "...у нас есть неоспоримые доказательства, что достигнуть чистого знания чего бы то ни было мы не можем иначе как отрешившись от тела и созерцая вещи сами по себе самою по себе душой".



В практике познания нематериального, ум (разум) может служить торможению физического естества человека и освобождению резервов сверхчувственного плана в процессе настройки трансцендентального состояния, близкого к состоянию активности духовного агента, при выходе на трансцендентный уровень постижения. Таким образом, человеческий ум (разум), дойдя до определённого предела, нуждается в помощи свыше, чтобы не сбиться с истинного пути познания. Как сказал Карл Ренер, человек есть "тот, кто слушает Слово".



Когда человек вдумчив или сосредоточен, он деятелен, сконцентрирован на чём-то представленном, расположенном, конкретном, относительно единичном, воз-можно определённом или вполне анализируемом. Нельзя сосредоточиться на том, что не представлено в конкретном или множественном. Когда человек рассредоточен, он спокоен и не вдумчив, но данное состояние позволяет охватить или сблизиться с тем беспредельно множественным или многомерным, что относительно сокрыто или представляет эзотерическую область нуля, охваченную внутренней границей символической окружности.



Деятельность есть проявление низшей силы, спокойствие - высшей.



Внешняя граница символа нуля грань перехода в мир явлений и феноменов, где сосредотачиваются все полагаемые и предполагаемые числовые формы-символы, обретённые и ещё не обретённые человечеством. Ноль это родовое гнездо, духовное чрево, эссенциальный элемент небытия и источник возможного бытия. Как говорил Лао-Цзи: "колесо состоит из тридцати видимых спиц, но оно вращается благодаря невидимой пустоте в центре ступицы". Ноль это оборотная сторона реальности и наши надежды, заблуждения, ожидания, восхищения, экстаз, безрассудство и страхи, инициированы скрытым или непонятным. Край реальности, это наши слёзы и трепет чувств, в ощущении пограничного состояния. Это пассивность тела и души, при активности и торжестве духа.



Символизм круга, который лежит в основе символа нуля, вместе с выражением духовных сил и духовного мира, представлялся миром высшим и находящимся за пределами нашего обыденного представления. В традициях Древнего Египта "круг обычно обозначает единство или принцип постоянного, вечного движения"16, цикличности. В восточных традициях, это символ просветления и проникновения за пределы бытийности. Свет бесформенный и есть ноль, то, что не имеет формы и является проявлением, которое охватывает потенцирующее движение ("принцип генезиса") и вещество ("принцип субстанции").



По словам Анни Безан, круг - начало всех вещей, а, следовательно, и ноль - начало проявленного, будучи его вместилищем, а в нумерологии - числового ряда. В этом смысле, в качестве начала или рождения чего-либо, символ нуля более соотносим с эллипсом. Эллипс - символ женского начала и рождения, обозначающий пуповину - фундаментальную связь с жизнью и её передачу от божественного начала к человеческому и от одной формы жизни к другой. Он соответствует Йони и мандорле, как символам входа через врата или зоны взаимопроникновения (появления и исчезновения, жизни и смерти, эволюции и инволюции).



Ноль, это своего рода MONOS или единое - совокупность возможностей, но не отсутствие таковых. В состоянии небытия, это вместилище всего потенциально реального, а вместилище существующих потенций не может быть пустым, как это представляют некоторые исследователи. Пустота не плодоносит. То, что отсутствует в мире наших ощущений, присутствует в ином мире и это присутствие окружено символом нуля. По словам Гермеса Трисмегиста, пустое "никаким образом не существует, никогда не могло существовать и никогда не будет существовать. Ибо все члены мира суть совершенно полные, как сам мир совершенен и полон...". Ноль окружает мудрость более высокого порядка, иные состояния существования, и именно состояния существования ничто, а не vacuum - состояние пустоты.



Ноль в области своего проявления, как отмечалось, стоит на границе образования prima materia. По словам Карла Густова Юнга (1875-1961) место образования первоначальной материи "...является первоначальным хаосом...". В психологической интерпретации он обозначил хаос понятием бессознательного. Обращаясь к символике Таро, именно нулевой аркан* имеет соответствующее именование "Дурак", "Безумный" (*Арканы - 22-а старших козыря карт Таро, названных так учеником Э. Леви, Ж-Б. Питуи (1811-1877), известного под псевдонимом "Поль Кристиан").



До акта творения Сущего "Он" ("Начало Всего") не был Господом, но стал им в некотором процессе. Как написано в пехлевийской книге IX века "Бундахишн", или "Книги Первотворения": ". До акта творения Ормазд не был Господом; после акта творения он стал Господом, - стремящимся к прирастанию, мудрым, свободным от вражды, сияющим, всегда повелевающим правое, щедрым, всеведущим". Процесс представляется как соотношение Не-господа с Основой, в которой Он был "растворён". Эта Основа не была Сущим, но имела То, что способно было к Самовыражению. И эта Основа, представляется, не была Хаосом, в общепринятом понимании.



Греческий Хаос, который причисляют к нулю, является элементом Сущего и, следовательно, подчинённым Господу. В "Теогонии" Гесиода (строка 116) отмечается, что "Прежде всего ("первым", Авт.) во вселенной Хаос зародился...", что говорит о Хаосе как о следствии процесса творения во вселенной. У Николая Куна читаем: "В начале существовал лишь вечный, безграничный, тёмный Хаос (т.е. элемент Сущего. Авт.). В нём заключался источник жизни всего мира. Всё (Бытие и Небытие. Авт.) возникло из безграничного Хаоса - весь мир (Бытие и Небытие. Авт.) и бессмертные боги (иерархия Небытия и Бытия. Авт.)". Этот Хаос есть результат предшествующих (возможно моментных преобразований) состояний (вихрей) в энергоинформационной (далее ЭИ) системе. В 1975 году американские учёные Т. Ли и Дж. Йорк опубликовали статью "Период три даёт хаос", где, рассматривая динамически неустойчивые системы, определили, что состояние, возникающее при третьей бифуркации, приводит к хаотическому турбулентному режиму. В переложении на наш случай греческий Хаос может быть именно тем третьим периодом всего комплекса трансформаций ЭИ системы.



Тогда картина творения представляется следующим образом. В некой устойчивой ЭИ системе (Основе) возникает турбулентность (возмущение, всплеск), которая способствует проявлению Сущего или Бога Основателя (первый период). Следующее состояние турбулентности ЭИ системы (подконтрольное Основателю) инициировало Идею структуры всего Сущего или Мира, т.е. Бытия + Небытия (второй период). Следующий период инициирует Идею проявления иерархии вещественного мира и иерархии мира невещественного (духовного). Идея перехода из состояния Небытия в состояние Бытия и обратно также характеризуется турбулентностью (третий период - Хаос).



Рассматривая реализацию Идеи перехода, со стороны структур бытия, к области Хаоса, и далее в структуры нематериального мира или область чистой духовности, следует вспомнить тезис о единстве законов Верхнего и Нижнего Миров. В большей степени, это отражает трансцендентальный опыт или процесс просветления. Святой Бонавентура (1221-1274) отмечает три стадии просветления (triplex illustratio): "мы должны войти в наш разум (mentem), который есть вечный духовный образ божий внутри нас, и это значит войти в истину Господню; мы должны выбраться из самих себя к вечному и исключительно духовному, и к тому, что выше нас ... это и есть трёхфазовое просветление одного дня". Иначе говоря, три периода, это: сначала отказ от мира чувств, затем предрасположенность к внутреннему миру разума и скрытой небесной субстанции, образу и истине Божией, и, наконец, созерцание трансцендентальной unus mundus, вневременной потенции мира (прикосновение к области разделения бытия и небытия).



До появления существенного разделения небытия и бытия процессы турбулентности ЭИ системы можно считать колебаниями или возмущениями этой системы в одних условиях, в одной "сфере" или "параллельных плоскостях" (предположим горизонтальной). Это божественная эманация. При этом данные вихри не несут ощутимого (кардинального) функционального расслоения энергий внутри системы (на "идеальные" и "материальные"). При дальнейшей турбулентности в ЭИ системе происходит трансформация. Колебания переносятся в иную "сферу" или "плоскость" (предположим вертикальную), что приводит к ощутимому разделению Сущего на не проявленное (небытие) и проявленное (бытие). При сочетании колебательных плоскостей ЭИ системы, возникает сакральный крест становления Мира. По словам Сергея Николаевича Булгакова (1871 - 1944), "... творение есть эманация плюс нечто новое, создаваемое творческим да будет!".



Таким образом, Хаос можно представить как переход или границу перехода небытия в бытие и обратно. Это область формирования множественных корреляций потенциальных величин и их потенцирующих связей в скрытом (крестообразном в проекции) структурированном положении ЭИ системы.



Кстати, если рассматривать интерпретацию буквы "Х", то в греческой традиции она обозначает Вселенную, духовно-материальную полярность, единство и распад. Одновременно это знак единения Бога и Человека, принесение и получение жертвенных даров, изобилия.



Все вышеприведённые рассуждения подводят к тому, что сам ноль есть понятие относительное и абсолютное одновременно. В состоянии турбулентности ЭИ системы, как "горизонтальной плоскости", так и отдельно "вертикальной плоскости", ноль есть область сопоставления "плоскостей", область потенциального, взаимопроникновения энергий небытия и бытия в непрерывном вихревом потоке. Вихревое движение области взаимного проникновения образует мистический круг - прототип нуля, который отражён в самом древнем символе на Земле - крест в круге.



Бытие и Небытие находятся в определённом отношении как субалтерные (лат. subalter - подчиненные, зависимые) элементы. Ноль, в частности, есть символ небытия и как небытие он имеет определённые (специфические) отношения с бытием и специфические отношения внутри самого себя. Иллюстрацией этих отношений может стать, к примеру, ангельская иерархия описанная теологом и философом Дионисием Ареопагитом: "Имея Бога Наставником во всяком священном ведении и деятельности и постоянно взирая на Божественную Его красоту, она, по возможности, запечатлевает в себе Его образ и своих причастников делает Божественными подобиями, яснейшими и чистейшими зерцалами, приемлющими в себя лучи светоначального и Богоначального света так, что, исполняясь священным сиянием, им сообщаемым, они сами, наконец, сообразно с Божественным установлением, обильно сообщают оное низшим".



Графическое, вихреподобное изображение нуля сопоставимо Священному Уроборосу. В символической традиции, Уроборос, кусающий свой собственный хвост, отображает самооплодотворение, или первобытную идею самодостаточной Природы - Природы, которая "вечно возвращается" по циклической схеме к собственному началу. Он представляет уровень бифуркации (лат. bifurkatio - разделение, разветвление) информации на статическую и динамическую - место появления или зачатия Идеи вещественного мира, т.е. самого бытия. В греческой алхимии "Змей, находящий наслаждение в самом себе" (luxurians in se ipso) - это Физис (природа), которая символизируется Уроборосом и хорошо известной эмблемой Меркурия. Это, по словам Юнга, par exellence символ единства противоположностей и алхимический вариант пословицы: les extrеmes se touchent (фр. Крайности сходятся). Уроборос символизирует цель процесса, но не его начало, massa confusa или хаос, ибо последнее характеризуется не единением элементов, а их конфликтом.



Энергоинформационный потенциал нуля в области перехода небытия в бытие очень велик и это Великое Число прототип бесконечности - ноль нулей или "мать" трансформации.



Елена Петровна Блаватская (1831-1891) в комментариях к "Книги Дзиан" называет ноль Не-Числом: "То, что абсолютно, конечно, есть Не-Число; но в своём позднейшем значении оно имеет применение, как в Пространстве, так и во Времени"9. Однако, Елена Петровна, связывая абсолютное и Не-Число, наверное, не предполагала, что сами числа (а не объекты их приложения), будучи величинами, не материальными, которые ни есть что-нибудь, имеют область своего существования, как в системе Бытия, так и Не-Бытия и не подчинены пространственно-временному континууму. По словам Аристотеля, который описывает воззрение Платона, "Установление единого и чисел отдельно от вещей...".



Что можно сказать про абсолютное?

Замечательный русский философ Владимир Сергеевич Соловьёв (1853 - 1900) говоря об абсолютном (лат. absolutus - безусловный, неограниченный), отмечал, что оно есть единство всего, что существует. Оно, обусловливая содержание и форму, устанавливая их внутреннюю связь, вместе с тем свободно от всяких определений, так как определённое существование всегда относительно. "Итак, абсолютное есть ничто и всё: ничто, поскольку оно ни есть что-нибудь, и всё, поскольку оно не может быть лишено чего-нибудь". Или как об этом говорит Елена Ивановна Рерих (1879-1955), Абсолют вмещает в себя всё, конечное и бесконечное, всё проявленное и непроявленное, всё зримое и незримое, и раз Он есть всё, то, значит, Он не только первопричина, но и следствие. А Сергей Булгаков в "Свете невечернем" отмечает, что "... ибо нет ничего вне Абсолютного". Р. Ш. де Любич же в своёй работе "Очерк о числах" прямо высказывается, что "Абсолютное состояние является первым числом ...".



Абсолютное тождественно совершенному. Так как: "Впрочем, не должно забывать и того, что нет ничего в мире, что не было бы совершенно в своём роде; ибо вся добра зело ("И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма" (Быт. 1: 31) Авт.), говорит небесная истина".



Почему совершенное не может быть числом?

Оно может быт и числом, так как объемлет многообразие Сущего. Если совершенное не может чего-либо, то оно уже не совершенное. Иначе говоря, Бог есть Дух и Бог - совокупность всех элементов Сущего, в том числе и духовных элементов. Если число - духовный элемент, то Бог (Абсолют), в том числе, состоит из чисел и их сакральной скрытой совокупности, которую можно обозначить символом этой совокупности, этаким Magnus Numerus - Величайшим Числом или Нулём Сущего. Если есть что-то выше Духа, то Оно должно быть и выше Числа. Если нет ничего выше Духа, то Всё подчинено Числу. В каком это Число состоянии или Оно вне состояния, выражено Оно или нет - второстепенно. Первостепенно - абсолютное есть совокупность чисел, а образованное числом и само может представлять его высшую ипостась.



Может ли абсолютное быть свободно от отношений и условий?



Этот момент можно проследить из текстов Дионисия Ареопагита, но, возвращаясь к творчеству В. С. Соловьёва, приведём его высказывание из области эпистемологии (от греч. epistИmИ - знание и logos - учение), что абсолютное как "всеединство не может быть всецело внешним по отношению к познающему субъекту: между ними должна быть внутренняя связь, посредством которой субъект может познать абсолютное и внутренне соединиться со всем, что существует в абсолютном и действительно по-знать это всё".



Абсолютное, как absolutus, может представляться устойчивой ЭИ системой с внутренними относительно "неустойчивыми" или "псевдонезакономерными" связями и процессами. То есть на Микро уровне ЭИ система кажется неустойчивой и противоречивой, но с точки зрения Макро уровня или Божественного "строительства", Всё выверено, закономерно, безусловно, и неограниченно. Сущее не свободно от отношений и Бог как создатель и фактически обладатель и тождество Сущего, тоже не лишён отношений и условий, которые Сам и инициировал (о чём красноречиво вещает Священное Писание). Бог есть "инженер" Абсолюта и Сущего, сам есть Абсолют и Сущее, а сформированная Им ЭИ система абсолютна. Из всего сказанного можно сделать вывод, что абсолютное не лишено отношений, а некие условия находятся в нём самом и инициируются абсолютом, как всеединством или как ЭИ Системой. Надо отметить, что данный пантеизм, не исключает свободу выражения воли субъекта, как духовного акта, на уровне бытия и небытия. В плане отношения абсолюта (Сущего) и субъекта, проявление воли имеет обратную связь от ЭИ Системы. Система корректирует (демпфирует) определённые ЭИ возмущения от проявления воли, имеющие деструктивные для Системы тенденции, но не ограничивает субъекта в формах и методах самовыражения.



И ещё раз следует сказать, что всё Сущее, считаемо и может быть числом. Числа существуют в невещественном мире, являясь невещественными и необъективными. Ноль в положении небытия, может характеризовать всю бесконечную совокупность чисел этой области Сущего. В области перехода небытия в бытие, ноль символизирует процесс трансформации макроуровня. При формировании объективного мира или бытия, ноль - отправная область приложения чисел к объектам проявленного мира. В самом проявленном мире, ноль символизирует переходные процессы элементов бытия или переходные процессы микро-уровня. В бытийном мире ноль проявляется достаточно часто из-за значительных энергоинформационных трансформаций, распадов и новообразований, из-за значительной турбулентности в предметном мире, прогрессе и регрессе объективного, искажении и искривлении пространства и времени.



В Таро, нулевому аркану в прямом положении, соответствуют такие определения, как: начало, энергия, сила, свободный выбор, новый цикл, незрелость, глупость. В обратном положении аркана: завершение цикла, отсутствие решения, импульсивность, рассеянность.



Ноль - квинтэссенция потенций. Одним из символов квинтэссенции является буква Q (ку). По словам Ф. Гудман, эта буква повторяет форму числа, в котором внешнее пространство соединено с его внутренним пространством одной линией. Хвостик буквы указывает на идею, на некую силу, которая содержится в пределах внутреннего пространства. Для нас "хвостик" буквы есть "указатель, ведущий из мира внешнего по отношению к букве Q в мир внутренний, в мир нуля". Греческая буква (омега) в символике представляет элемент перехода от жизни к смерти, от света к закату ("Альфа и Омега"), есть элемент равновесия всего существующего. В русской эзотерической герменевтике букве О соответствует зодиакальная область Скорпиона, что характеризует её именно как трансформирующую или катализирующую ("Омовение", "Огонь"), что-либо ограничивающую ("Обитель", "Околица"), защищающую от инородного проникновения ("Оберег"), таинственную и скрытую ("Опасность", "Отражение"), функционирующую в системе и определённом процессе ("Орган"), имеющую внешнее выражение ("Образ", "Окно"), и основу ("Опора") и т.д.

Источник: https://www.sunhome.ru/journal/143012