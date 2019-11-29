О сомнениях
17:35. 29 ноября 2019 143 просмотра 2 коммент. Опубликовал: brahman
Размышления о сомнениях. Что такое сомнения, когда они полезны, а когда вредны. Об этом поговорим в данном видео.
Рассказчик — Павел Емельянов
Размышления о сомнениях. Что такое сомнения, когда они полезны, а когда вредны. Об этом поговорим в данном видео.
Рассказчик — Павел Емельянов
Сомнения возникают только у тех людей, которые выпали из Божественного Потока. Пока человек в этом Потоке у него сомнений нет и не возникает, ибо он и Бог являются одним Целым. Такое состояние называется “ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС”.
Маньяки и одержимые более всех страдают от своих сомнений.
Павел Емельянов подобен одному из слепцов, который утверждал, что знает, как выглядит слон.