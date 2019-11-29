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О сомнениях

17:35. 29 ноября 2019 143 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Размышления о сомнениях. Что такое сомнения, когда они полезны, а когда вредны. Об этом поговорим в данном видео.

Рассказчик — Павел Емельянов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=43_qvTEtRKU

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 9477 5647
    XAPAOH 29 ноября 2019 в 21:40

    Сомнения возникают только у тех людей, которые выпали из Божественного Потока. Пока человек в этом Потоке у него сомнений нет и не возникает, ибо он и Бог являются одним Целым. Такое состояние называется “ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС”.
    Маньяки и одержимые более всех страдают от своих сомнений.

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  • 9477 5647
    XAPAOH 29 ноября 2019 в 21:52

    Павел Емельянов подобен одному из слепцов, который утверждал, что знает, как выглядит слон.

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