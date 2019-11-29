Новым ректором Высшей школы экономики назначен Александр Дугин. (Сатира)
Указом министерства образования от 28 ноября 2019 года ректором Высшей школы экономики (ВШЭ) назначен профессор, доктор политических наук, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин.
Новый ректор сделал ряд заявлений, касающихся дальнейшей судьбы учебного заведения. Так, образовательная программа будет переориентирована на патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов. По словам философа, уже достигнута договоренность с министерством обороны о введении военной кафедры и обязательной строевой подготовки студентов и преподавателей.
«В летние месяцы учащиеся и сотрудники получат обязательную возможность проходить трудовую практику в специальных патриотических лагерях, которые будут созданы на территории Донецкой и Луганской народных республик, а так же братской Белоруссии» — заявил Дугин.
Сообщается также о намерении Дугина провести обязательную аттестацию преподавателей и студентов, проверку на употребление наркотиков и гомосексуализм. В преподавательский состав приглашены лучшие специалисты в своих областях. Так, должности заведующих кафедрами экономической направленности предложено возглавить Сергею Кургиняну, Александру Проханову, Сергею Глазьеву и Николаю Старикову.
Под редакцией Виталия Манна
источник
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9472405.html
Чё, 1-е апреля?
Источник: сатерическое издательство “Панорама”
“Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями”.
О ,не верю глазам своим ,может розыгрыш.Это что?-результат речи Путина -долой либерализм,но кто умеет покопайте этого деятеля Дугина-фашизм,сатанинские обряды ,оргии оккультные,потом монархизм и империя в голове.А какие сотоварищи -умереть не встать ,Прилепина и Михалкова не хватает-сплошные перевертыши и криптоевреи +жид с идеей СССР 2,0с культом насилия краснорубашечников Кургенян.
П.С. Але Кот -это твои сотоварищи тоже ,ну ка расшифруй-это еще страшней может быть -и все по просьбам трудящихся .Уверена ,что Шапиро-Соловьев следующий министр культуры.Все последующее обязательно хуже предыдущего,ну что за хренов закон.
Марина, у тов.Манна такой юмор.
ну я и перепугалась,в нашей стране все может быть,тут ведь все ожидали перемен и к чему-то – готовились всё лето Серые и вечеслав с Хороном.Спасибо ,что утешили и так быстро,я с расстройства пошла на кухню за кофе.
Тут, от одного заголовка, мозга за мозгу, иные не за кофе, а сразу к бутылке и до дна.
Дугина попёрли из МГУ.
Не на паперть-же ему идти ))
Даже если и назначат в ВШЭ и что?
Вот Глазьева пристроили .
ГУЛАГа нет девать их некуда ))
Мари, что Вы так переживаете? Они же ищут поля деятельности, деятельны, вот и будут заняты деятельностью (контролируемой). Неужто Вы не слышали про практику “перевоспитания” в нашей политике? Есть поговорка – “Гвоздь с торчащей шляпкой надо забить”. Вот и пускай проявляют свою активность в нужном русле. Ну или на задворки истории и деятельности. Выбор то невелик.
Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА
Совершенно верно-
Сразу подумал “-неуже ли на дворе 1975-76 год?Когда русские МИГ-23 ПОЯВИЛИСЬ В Болгарии? ,Когда бензин был по 0.16 копеек-стотинок”
Так ,или иначе(willing ,or ,not ),хотят не хотят, молодые люди-студенты будут оформлять свой мироглед в етой возрасти-и конечно не без помощи посторонних людей !
И именно ети люди , смотря кто они , и КТО ИМ ПЛАТИТ,будут заводить молодеж то ли к “пропастью” педофило-либирализма и все остальные “измы” ,или создадут армия патриотов-завтрашние хозяи Русских земель и богатства !
Ждем ответ “пГоГресивных банкиров на Руси,и хабадниками-ЛЕНТЯИ ,с редкими бородами в Москве !
” И сердце бьется в упоенье,
Россия мы воскресим вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь. “
Тоже была удивлена.
Хорошая новость! Может быть теперь в России появится экономика?
Кхм, так то разводка. Половина интернета на ушах.
В отношении упомянутого персонажа приведу пример логических построений: “Холмс для примера покажет смешную биографию ещё одного жыдохазарского деятеля из нового поколения вылезшего после 1991 года. Что его объединяет с Невзоровым – это то, что он сын генерала! Это некий представляющийся чуть ли не официальным “российским геополитиком” Александр Дугин:
“Алексáндр Гéльевич Дýгин (род. 7 января 1962, Москва, СССР) — советский и российский философ, политолог, переводчик, социолог и общественный деятель. Кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук. Профессор, и. о. заведующего (2009—2014) кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, лидер Международного Евразийского движения. Автор Четвёртой политической теории, которая по его мнению должна быть следующим шагом в развитии политики после первых трёх: либерализма, социализма и фашизма. Политическая деятельность Дугина направлена на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский Союз (ЕАС).Почётный профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва и Тегеранского университета. Приглашённый профессор Южного федерального университета. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Супер, Уотсон? – Супер! Но давайте читать БИОграфию медленно!
“Отец — Гелий Александрович Дугин (1935—1998) — кандидат юридических наук, генерал-лейтенант Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил СССР” – Тут, Уотсон, сразу настораживает имя “ГЕЛИЙ”, ну потому что это явно не русское и вообще редкое имя. У гоев оно не встречается, а у евреев – ДА! Например: “Гелий Снегирёв – советский диссидент укринского происхождения” https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Дальше : “В 1979 году поступил в Московский авиационный институт (МАИ), однако был отчислен со второго курса (впоследствии, при защите диссертации, представил в Учёный совет РГУ диплом об окончании заочного отделения Новочеркасского инженерно-мелиоративного института. В 1999 году — окончание заочного отделения НГМА (бывш. НИМИ)”. – Во-первых, Дугин поступил в инженерный а не гуманитарный институт и был отчислен сразу со 2 курса, то есть фактически не учился. Потому что тогда отчисляли за что? За прогулы и аморалку, и за то и другое вместе.
“В 1980 году, в 18 лет, вместе с Гейдаром Джемалем вступил в кружок «Чёрный орден SS», который создал и возглавил в качестве «рейхсфюрера»!” – обратите внимание, Уотсон, на его дружка, – чеченское ФИО, – то есть какой-то горский еврей – дружок! Хазарские ЭСЭСОВЦЫ! В те годы это было стрёмно! КГБ такими интересовался, наверно папа- генерал-лейтент отмазал? Но сами обратите внимание, папа Дугина- генерал-лейтенант Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил СССР – а сынок – - основатель “Чёрного ордена СС”! – Нормальное воспитание генералом своего сына? С такой разведкой СССР и развалился!
“В 1980-е годы Александр Дугин придерживался радикально антисоветских и антикоммунистических взглядов. По словам самого Дугина, он водил своего маленького сына «плевать на памятники Ильичу»”, – ну видимо, Уотсон, его папа который генерал Разведки Генштаба, видимо так учил самого А. Дугина.
“Вместе с Гейдаром Джемалем Дугин вступил в 1988 году в Национально-патриотический фронт «Память» Дмитрия Васильева, но затем был лишён членства в этой организации по официальной формулировке за то, что «контактировал и контактирует с представителями эмигрантских диссидентских кругов оккультистско-сатанинского толка, в частности, с неким писателем Мамлеевым». – Ну вообщем вы поняли. После того как Дугина выгнали из института он и не работал и точно нигде не учился! То есть не указано, что хотя бы помощником санитара работал, как Невзоров; видимо потому что у папы генерал-лейтенанта были деньги содержать сына- лоботряса. Обратите внимание, что будучи выгнанным из МАИ в 1980, в 1999 году вдруг предъявил диплом об окончании заочного института “диплом об окончании заочного отделения Новочеркасского инженерно-мелиоративного института. В 1999 году — окончание заочного отделения НГМА (бывш. НИМИ)”. Как вы думаете Уотсон, чем был вызван такой скачок из авиации в гидро-мелиорацию через 20 лет? Причем этот скачок в профессии сопровождался скачком и в пространстве! Он из Москвы вдруг прыгнул в Новочеркасск! Все остальные абитуриенты – наоборот – едут учится в Москву, а сын московского генерал-лейтената Разведки Генштаба поехал за дипломом из Москвы в Новочеркасск! Да один звонок его папы в любой московский ВУЗ, – и сынок там! То есть очевидно, что Дугин не хотел учиться, а занимался бурной общественной деятельностью в Москве, но в 1999 году ему в связи с резко возросшей его общественной деятельностью – срочно понадобился диплом о высшем образовании. В 1990-ых годы это была не проблема, но в своей Москве купить диплом не получилось. А в 1999 году Дугину уже было 37 лет! Время учиться он профукал в своих “диссидентских кругах оккультистско-сатанинского толка”. Когда “Рейхсфюреру Чёрного ордена СС” было учиться? Единственный вариант был диплом купить! За этим, видимо, он и поехал из Москвы в этот Новочеркасск, чтобы купить диплом, разумется заочного отделения! Ну потому что не приводится дат его обучения в этом институте! Ну понятно – заочный! Но должна быть хотя бы дата поступления на заочный институт! А даты поступления – НЕТ! Но зато, Уотсон, видимо вот это отношение к сельскому хозяйству в гидро-мелиоративном институте навело Дугина на идею, что он будет заниматься ГЕОПОЛИТИКОЙ! Обратите внимание, Уотсон, что будучи сейчас якобы: “Кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук. Профессор, и. о. заведующего (2009—2014) кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, ” – Дугин не имеет гуманитарного образования! Он предъявил диплом заочного отделения Новочеркасского гидро-мелиоративного института. Это означает что Дугин никогда не изучал ни философии, ни политики, ни социологии, ни права, ни других гуманитарных наук потому что Дугин по диплому ГИДРОМЕЛИОРАТОР! То есть, такая ситуация, что и.о. Зав кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова – никогда социологию не изучал потому что он гидро-мелиоратор! И сами вы понимаете, в 1999 году, если папа генерал-лейтенат разведки Генштаба, то если не в Москве то в каком-нибудь Новочеркасске купить диплом и диссертацию одновременно оказалось возможным! И бывшему основателю “Чёрного ордена СС”, васильевскому НАЦПАТУ и НАЦБОЛУ-Лимоновцу – стали открыты все дороги в гуманитарной сфере!
Обратите внимание, Уотсон, у Дугина феномен как и у Невзорова! Как Невзоров после 10 лет мыкания на чернорабочих работах, без высшего образования и со справкой что он шизик на учёте в Психдсипансере, оказывается вдруг в кресле ведущего журналиста на ЦТВ!
Так и Дугин – после того как Дугина выгнали из МАИ в 1980 году он нигде не учится и даже нигде не работает! Он с друзьями-евреями занят создание тайных обществ! “В 1980 году, в 18 лет, вместе с Гейдаром Джемалем вступил в кружок «Чёрный орден SS» который создал и возглавил (в качестве «рейхсфюрера»)”. – “вместе с Гейдаром Джемалем и Евгением Головиным входил в так называемый «Южинский кружок». – Вместе с Гейдаром Джемалем Дугин вступил в 1988 году в Национально-патриотический фронт «Память» Дмитрия Васильева”. – Вот чем занимается Дугин все 1980-е годы! Невзоров хоть работал помощником санитара, конюхом в колхозе, уборщиком в оффисе. У Дугина вообще никаких упоминаний о хоть какой-то работе! ЗА ТО! Ровно в тоже смутное время, в 1990 году Дугин совершает резкий взлёт! “В период с 1990 по 1992 год работал с рассекреченными архивами КГБ, на основе материалов которых подготовил ряд газетных, журнальных статей, книг и телепередачу «Тайны века», транслировавшуюся на Первом канале”. – Ну, Поняли Уотсон? – Ну кто допустит к работе с архивами КГБ бывшего “рейхсфюрера Чёрного ордена СС”? – И тоже сразу на ТВ!
Существует, Уотсон, только одно объяснение каким образом “Рейхсфюрер Чёрного ордена СС” мог быть допущен к архивам КГБ! – Ну вы поняли! – Что Дугин – сексот ещё со времён КГБ. Об этом говорит и то что занимаясь все 1980-е годы такой подпольной деятельностью, Дугин не сел в тюрьму хотя бы за тунеядство, он же не может сказать что он работает “Рейхсфюрером”! Ну понятно, что папа генерал-лейтенант разведки Генштаба отмазывал лоботряса – это понятно, но поскольку Дугин попал на глаза КГБ, они получается, его и подрядили и тут же допустили до архивов КГБ! Ну потому что в КГБ его знали, поэтому и допустили! Вас! – Вот вы! – Вас допустили бы до архивов КГБ? Только одного человека до этого допустили, – это Солженицына – набирать материалы для “Архипелага ГУЛАГ”! – А бывших “сексотов”, Уотсон, НЕ бывает! Это значит что Дугин до сих пор у них на крючке! И кстати Невзоров – ТОЖЕ! Все эти внезапные взлёты карьеры из грязи в князи они сами собой не случаются, Уотсон! Об этом показывает и дальнейшая деятельность Дугина! После развала СССР в 1991 году Дугин вовлёкся в большое количество партий и движений, из которых его всегда выгоняли по причине склок. Это вы прочтёте длинный список в Вики! И все 1990- годы Дугин тоже не учится и не работает! Он весь в общественных движениях! И вот внезапно в 1999 году ему потребовался диплом о высшем образовании, трудная проблема которую он успешно решил достав диплом в Новочеркасском заочном гидромелиоративном институте! Представляете, Уотсон! Заниматься такой хренью как доставать диплом, когда в эти годы ты пишешь в БИОграфии, что был, дескать, “С 1998 по 2003 год — советник Председателя Государственной Думы РФ”? – То есть, получается, Уотсон, что у Председателя Госдумы в 1998-99 годах был “советник” со средним образованием!
Ну вообщем Дугин до сего дня мешается в этом разношёрстном винигрете. “В 2005 году — выступление с лекцией в США по приглашению Института Хопкинса. Встреча с Збигневом Бзежинским в Вашингтоне”. – Ну Холмсу с этого момента стало ясно что Дугина там завербовали! ЦРУ не пропускает таких деятелей, которых можно купить задёшево! ЦРУ таких деятелей видит насквозь, которые предлагают своим детям “плевать на памятник Ильича” и мечтали продать свою родину ещё в 1970-е годы! И точно! С 2005 года Дугина стали приглашать на разные международные конференции! Это вот, Уотсон, как раз помощь с приглашениями от ЦРУ. И чтобы добавить чертей в мешок, – жена его Евгения Дебрянская, подруга Новодворской, естественно еврейка. “Евгения Евгеньевна Дебря́нская род. 10 июня 1953 года, — российская писательница, режиссёр авторского кино, деятель правозащитного и ЛГБТ-движения. Бывший лидер первой Либертарианской партии”. – Как видите чтобы войти в эту диссидентско-********* еврейскую мишпуху Дугин даже женился на еврейке которая его на 8 лет старше! А еврейки они быстро стареют и становятся страшными. Это же как надо было хотеть войти в жыдо-диссидентские круги чтобы жениться на Дебрянской! Немного о жене Дугина: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
“В 1987 году вместе с Валерией Новодворской основала политический семинар «Демократия и гуманизм», на основе которого весной 1988 года был создан оргкомитет партии «Демократический союз» (ДС). Осенью 1988 года вышла из партии ДС, чтобы снять с обсуждения вопрос о своём «аморальном поведении» (!). (Позднее, в апреле 1991 года вернулась в ДС, но активного участия в его деятельности уже не принимала). В начале 1990 года вместе с открытым геем Романом Калининым организовала «Ассоциацию сексуальных меньшинств» и Либертарианскую партию, затем входила в руководство других ЛГБТ-организаций — в частности, центра «Треугольник» (вместе с еврейкой Машей Гессен).Пишет книги, снимает кино. Публиковалась в интернет-журнале РЕЦ. ” – И заметьте, Уотсон, никто из этих еврейских деятелей не работает, а деньги у них есть не только на жильё и еду, но и на всякие там разные занятия! Немного про её подругу Машу Гессен, тут такие фамилии что ласкают любое еврейское ухо! “Мари́я (Маша) Алекса́ндровна Ге́ссен (род. 13 января 1967, Москва) — российская и американская журналистка, писатель, бывший директор русской службы «Радио Свобода», автор ряда книг, активистка ЛГБТ-движения. Родилась в Москве в еврейской семье. Отец Александр Борисович Гессен (род. 1944) — программист, впоследствии предприниматель. Её бабушка по отцу, Эстер Яковлевна Гольдберг (в замужестве Гессен; 1923—2014) — переводчица и мемуаристка, работала в журнале «Советская литература», вдова Бориса Арнольдовича Гессена (1919—1980), сына пушкиниста А. И. Гессена. Её бабушка по матери, Розалия Моисеевна Солодовник (род. 1920) — по образованию учитель истории, в послевоенные годы работала цензором телеграмм на Центральном телеграфе в Москве, позднее переводчица художественной прозы с английского и немецкого языков; вдова погибшего на фронте лейтенанта Самуила Львовича Минкина (1919—1942). Маша в 1981 году эмигрировала с родителями в США, там училась на архитектора, но не окончила образование, в 1991 году вернулась в Москву. С 1993 года поселилась в Москве”. – Видимо, Уотсон, была завербована. Потому что только по 2 причинам из США возвращаются в Россию. Это или не получилась жизнь в США, или завербовали. И судя по тому что в Москве у неё развилась бурная деятельность, – её завербовали. Оплата из США идёт в качестве, якобы, “гонораров” за её идиотские книги и статьи которые никто не читает.
И всё это, Уотсон, примеры деятелей Еврейского Клона и примеры их деятельности! И то что Дугин сексот ФСБ – это без сомнения. Потому что он давно ещё сексот КГБ. А сексоты КГБ стали сексотами ФСБ! Никакие сексоты КГБ не уволились в 1991 году по собственному желанию! Тем более что ФСБ не работает на Россию, а на Евреонал, на Еврейский Клон, на Израиль; хотя бы потому что вряд ли есть хоть один офицер ФСБ – ГОЙ! Секретная полиция ни в одном государстве не является гойской организацией!
ЧИТАЙТЕ БИОГРАФИИ в ВИКИ! ВНИМАТЕЛЬНО!
Взято отсюда http://zarubezhom.com
Спасибо Малеос ,потрясающая для меня (недалекой) подборка.А то у меня россыпь имен и картинок.Слава Богу этот Джемаль сдох,но Максик Шевченко его заместил .А по поводу М.Гессен-уж больно убивался Путин ,что обьявила об отьезде ,я была удивлена тогда, читая ,он в интервью говорил ,:”очень жаль талантливый журналист уезжает ,хотя ей предложили журнал” .
Она в США организовывала что-то ,подруга ее Улицкая здесь приобщает детей ,уже и в школе к свободе полов,теперь поняла почему -это все игры КГБ,агент старый лучше для них, чем новый.А Невзоров ,любитель падали ,со своей дружбой с Шнуром впечатляет ,потуму я и против его успехов,Путин тоже считает,что не стоит бороться с икусством уличных бандерлогов,а нужно возглавить,ему лучше знать ,кого поставить на это дело-возможно Шнур.
Это классика шпионских игр-использовать евреев,гомосеков,лесби-т.к. это их любимое занятие ,,с ними что-то в коде ДНК не так.
это давно уже было, старая цитата.
Холмс конечно герой, но порой и его заносит. Когда он писал, что сталин – жд, он приукрашивал. так что фильтруйте.
Кургинян, Проханов, Глазьев,Стариков! Одни враги России. Будут помогать Путину рапродавать Россию, переименовав её в Еврейскую Азию. Это – план перехват. Даже на Донбасс собрались. Интересно, на чьей стороне будут воевать.
а чё смешного то. так и должно быть.