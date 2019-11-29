Новым ректором Высшей школы экономики назначен Александр Дугин. (Сатира)

Указом министерства образования от 28 ноября 2019 года ректором Высшей школы экономики (ВШЭ) назначен профессор, доктор политических наук, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин.

Новый ректор сделал ряд заявлений, касающихся дальнейшей судьбы учебного заведения. Так, образовательная программа будет переориентирована на патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов. По словам философа, уже достигнута договоренность с министерством обороны о введении военной кафедры и обязательной строевой подготовки студентов и преподавателей.

«В летние месяцы учащиеся и сотрудники получат обязательную возможность проходить трудовую практику в специальных патриотических лагерях, которые будут созданы на территории Донецкой и Луганской народных республик, а так же братской Белоруссии» — заявил Дугин.

Сообщается также о намерении Дугина провести обязательную аттестацию преподавателей и студентов, проверку на употребление наркотиков и гомосексуализм. В преподавательский состав приглашены лучшие специалисты в своих областях. Так, должности заведующих кафедрами экономической направленности предложено возглавить Сергею Кургиняну, Александру Проханову, Сергею Глазьеву и Николаю Старикову.

Под редакцией Виталия Манна

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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9472405.html