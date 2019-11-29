Главная » Творчество

“Новенький”

20:02. 29 ноября 2019 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Вольные фантазии на тему прекрасного толерантного мира будущего.

В хату зашел новенький.
У окошка осклабился смотрящий и сплюнул вопросы:
— Откуда будешь, мил человек! Какая статья?
— Фрол Питерский. Статья 361, часть 3. Менспрединг. Расставил в метро ноги напротив женщины. Пять лет с конфискацией.
— Пять лет многовато! – цокнул смотрящий. – Не первый раз?
— Да, рецидивист. – с вызовом сказал Фрол. – Первый раз загремел на кичу за менсплейнинг. Работал стилистом и стал объяснять клиентке, что каре к ее типу лица не идет. Два года отмотал в Карелии. Откинулся, начал честную жизнь, ходил на курсы подавления токсичной маскулинности. Женился, чин чинарем, все как у всех. Жена работала начальником эклерного цеха, я дома занимался хозяйством. Потом она располнела на эклерах, я перестал ее хотеть. Меня осудили за отказ в сексе на основе неприятия бодипозитивной внешности. Три года в Воркуте. От звонка до звонка.
— Бросай кости сюда. – смотрящий кивнул на свободную шконку. – Я, Саня Газлайтинг. Мотаю пожизненный за психологический абьюз жены, приведший к депрессии и падению самооценки. У нас тут салаг и мужиков нет, только воры да уголовнички!
Вот это Хасан Абьюзивный, 5 лет за отказ от участие в Дне Куколда.
Вася Гендер у нас единственный политический. Выпускал подпольную газету «Вестник мачо», где утверждал, что биологических пола только два и ставил под сомнение матриархат, как единственно возможную форму государства. Ну и одиночный пикет против жестокого подавления гетеросексуального восстания на Брянщине ему припомнили.
На десятку загремел.
В тот угол даже не суйся. Там у нас опущенный сидит, он на их стороне. Определяет свой пол как женский, ориентацию, как небинарная транс–лесбиянка, хочет за счет государства сменить пол и перейти на сторону зла. Но у нас пока парашу моет и жрет отдельно, падла!
Ты, Фрол, в правильное место попал. Есть зоны розовые, где весь актив под радфемками полицейскими ходит. А у нас зона мужская, воровская, масти черной!
Саня аж рванул на груди шелковую робу со стразами.
— Цыц, @уемрази, отбой! Тут вам не курорт, цисгендеры драные! – буч–вертухай Фекла Пиксель ударила дубиной по решетке.

https://www.facebook.com/roman.antonovskiy/posts/2719012944826616 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5462510.html

Метки: творчество, толерантность, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто ходит в школу по утрам...
... интересно примерить на себя роль "новенького". Они начинали ходить в школу... обязательно пыталась "издеваться". Но если "новенький" не обижается, не возмущается, а... общения и которые окружали "странного" новенького вниманием, восхищением и уважением. А...
Куда попадают непроданные машины?
... айсберга. Подобных автостоянок, забитых новенькими машинами, в мире еще немало...скажем, кузовного ремонта, чем приобретать новенькое авто. 57 000 автомобилей, которые...парковке. Стоянка в Валенсии, Испания. Новенькие автомобили марки "Ситроен”, которые стоят...
Знания от NA_чала. Часть 1_22. ЗАКОНЫ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА и Комплекс «СВЕТЛ»
..., когда я придумывал что-нибудь новенькое, неведомое мне до этого, я... предположений о том, как «эдакое» новенькое поведёт себя при реализации на... качественном уровне. Именно поэтому всё новенькое я проверял на себе самом...
Дебальцево: Организованное бегство
...в Артемовске видно издалека по новеньким иностранным комбезам и модным «...боевика: на боку торчит кобура, новенькие разгрузки с массой кармашков, нашпигованных... всякой военной всячиной, новенькие автоматы со всевозможными обвесами и...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 октября 2015
...). 00:42 Дорогая экипировка и новенькие Toyota: чем пользуются боевики ИГИЛ...: rusvesna.su Дорогая экипировка и новенькие Toyota: чем пользуются боевики ИГИЛ...-ан-Нусры» и кто поставлял новенькие грузовики Toyota, на которых теперь...
"Есть потенциал роста, сдавайте валюту" - или как зомбируют свой народ.
... каждую «лошадку» (то есть обладатель новенькой 580-сильной Audi RS6 ежегодно... будут платить больше, чем владельцы новеньких машин, которые практически не загрязняют...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)