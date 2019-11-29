“Новенький”
20:02. 29 ноября 2019 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вольные фантазии на тему прекрасного толерантного мира будущего.
В хату зашел новенький.
У окошка осклабился смотрящий и сплюнул вопросы:
— Откуда будешь, мил человек! Какая статья?
— Фрол Питерский. Статья 361, часть 3. Менспрединг. Расставил в метро ноги напротив женщины. Пять лет с конфискацией.
— Пять лет многовато! – цокнул смотрящий. – Не первый раз?
— Да, рецидивист. – с вызовом сказал Фрол. – Первый раз загремел на кичу за менсплейнинг. Работал стилистом и стал объяснять клиентке, что каре к ее типу лица не идет. Два года отмотал в Карелии. Откинулся, начал честную жизнь, ходил на курсы подавления токсичной маскулинности. Женился, чин чинарем, все как у всех. Жена работала начальником эклерного цеха, я дома занимался хозяйством. Потом она располнела на эклерах, я перестал ее хотеть. Меня осудили за отказ в сексе на основе неприятия бодипозитивной внешности. Три года в Воркуте. От звонка до звонка.
— Бросай кости сюда. – смотрящий кивнул на свободную шконку. – Я, Саня Газлайтинг. Мотаю пожизненный за психологический абьюз жены, приведший к депрессии и падению самооценки. У нас тут салаг и мужиков нет, только воры да уголовнички!
Вот это Хасан Абьюзивный, 5 лет за отказ от участие в Дне Куколда.
Вася Гендер у нас единственный политический. Выпускал подпольную газету «Вестник мачо», где утверждал, что биологических пола только два и ставил под сомнение матриархат, как единственно возможную форму государства. Ну и одиночный пикет против жестокого подавления гетеросексуального восстания на Брянщине ему припомнили.
На десятку загремел.
В тот угол даже не суйся. Там у нас опущенный сидит, он на их стороне. Определяет свой пол как женский, ориентацию, как небинарная транс–лесбиянка, хочет за счет государства сменить пол и перейти на сторону зла. Но у нас пока парашу моет и жрет отдельно, падла!
Ты, Фрол, в правильное место попал. Есть зоны розовые, где весь актив под радфемками полицейскими ходит. А у нас зона мужская, воровская, масти черной!
Саня аж рванул на груди шелковую робу со стразами.
— Цыц, @уемрази, отбой! Тут вам не курорт, цисгендеры драные! – буч–вертухай Фекла Пиксель ударила дубиной по решетке.
https://www.facebook.com/roman.antonovskiy/posts/2719012944826616 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5462510.html