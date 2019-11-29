“Ноосфера пространственно-временных энергетических взаимодействий.” Яшкардин В.Л.

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Нормальная такая мимикрия типа ООО ЦИОТ ” Сфера”. Озвучиваешь им свою проблему – подсаживают на бабло.
Защита. Ожидаемо.
Поражён научной основательностью заключения
” Повышение скорости энтропии ведёт к процветанию ”
Хотелось бы услышать от ЦИОТ “Сфера” – а что ведёт
к нравственности Человечества и к благополучию народа ?!
J UDOV
Отвечу за них – самосознание. Связано напрямую с работой мозга. С эффективностью использования разума. Принципом объединения и поглощения информации всецело. Остановкой внутренней войны в сознании и освобождения ресурсов мозга для созерцания всей картины мира. Выводы на основе логики а не догм.