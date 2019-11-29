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“Ноосфера пространственно-временных энергетических взаимодействий.” Яшкардин В.Л.

10:01. 29 ноября 2019 143 просмотра 4 коммент. Опубликовал:

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Источник: https://zerkala-kozyreva38.com/d/doklad_yashkardina_v_0.pdf

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 6440 5822
    жора шапов 29 ноября 2019 в 11:51

    Нормальная такая мимикрия типа ООО ЦИОТ ” Сфера”. Озвучиваешь им свою проблему – подсаживают на бабло.

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  • 3571 2959
    Juryi 29 ноября 2019 в 11:56

    Поражён научной основательностью заключения
    ” Повышение скорости энтропии ведёт к процветанию ”

    Хотелось бы услышать от ЦИОТ “Сфера” – а что ведёт
    к нравственности Человечества и к благополучию народа ?!

    J UDOV

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    • 4857 2053
      BlackCatJuryi 29 ноября 2019 в 12:04

      Отвечу за них – самосознание. Связано напрямую с работой мозга. С эффективностью использования разума. Принципом объединения и поглощения информации всецело. Остановкой внутренней войны в сознании и освобождения ресурсов мозга для созерцания всей картины мира. Выводы на основе логики а не догм.

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