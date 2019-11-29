«Молодежь не знает русский». Неопубликованное интервью Людмилы Вербицкой

27 ноября город простился с Людмилой Алексеевной Вербицкой, президентом Санкт-Петербургского государственного университета. Почтить ее память в актовый зал Двенадцати коллегий пришли сотни людей, в том числе президент страны Владимир Путин.

Она была ярким, талантливым человеком, выдающимся руководителем. Учила весь город правильно говорить по-русски. 14 лет возглавляла Санкт-Петербургский университет и, работая в Москве, занимала пост декана своего родного филологического факультета. Многие студенты под ее руководством стали высококлассными специалистами. Учились у Людмилы Алексеевны и сотрудники SPB.AIF.RU. Она, без преувеличения, была другом редакции, никогда не отказывала в комментариях и интервью. Предлагаем читателям одно из них. Оно было подготовлено несколько лет назад, но, по каким-то причинам, как говорят, «ушло в стол». Но своей актуальности слова Людмилы Алексеевны не потеряли и сегодня.

Уроки русского

Если при приеме на работу ввести экзамен по русскому, особенно для государственных служащих и депутатов разных уровней, грамотность сразу повысится, считает президент Санкт-Петербургского университета Людмила Вербицкая. Но посадить народных избранников за парты не получается…

Елена Данилевич, SPB.AIF.RU: Много шума вызвало ваше выступление на очередном Совете по русскому языку при губернаторе города, где вы раскритиковали речь чиновников…

Людмила Вербицкая: Недавно я присутствовала на слушаниях по бюджету Санкт-Петербурга. Ни один из выступающих не говорил без ошибок. Уже давно наступил 2000-ый год, но то, что «две тысячи» не склоняются, руководители запомнить не могут. Упорно твердят: «с двух тысяч пятого, десятого года» и т.д. Или: «Я должен отметить о том»… так произносил практически каждый. Постоянно повторяют «как бы», а надо - «на самом деле».

Неслучайно Евгений Евтушенко еще 10 лет назад написал поэму «Страна под названием «как бы». Также у всех — «под патронажем». Хотя патронажная только сестра в больнице, а у нас патронат — особое внимание со стороны влиятельных лиц.

В Думу – со словарем

— Вы давно предлагаете при приеме на работу проходить тест по русскому. Особенно госслужащим, депутатам. Что мешает реализовать идею?

— Мне возражают – зажим демократии. Но почему? Российские граждане, желающие трудиться за рубежом, сдают английский в обязательном порядке. Пусть и у нас человек, который претендует на определенное место в обществе, покажет знание родного языка, умение формулировать мысль. Должности они занимают высокие, зарплаты получают солидные, поэтому должны говорить грамотно.

И на месте избирательной комиссии не принимала бы документы от лидеров партий без удостоверения, что они сдали «русский». Ведь их речь будет влиять на сознание окружающих! Еще несколько лет назад, послушав, как говорят депутаты Госдумы, мы выпустили в СПбГУ специальные словари и раздали их парламентариям, членам правительства. Правда затем, бывая в нижней, верхней палате, особой разницы в речи народных избранников я не замечала.

— У нас и законы часто написаны так, что разобраться в них очень трудно. Дошло до того, что в некоторых министерствах в приказном порядке сайты сейчас будут переводить с «бюрократического» на «человеческий».

— Одна из причин – появилось много специалистов, которые закончили вузы, не дающие базового образования. Везде – все. В кораблестроительном, сельскохозяйственном – юридический факультет. Нет и соответствующего уровня преподавателей, программ. Вот и приходят на работу выпускники, которые не умеют четко сформулировать мысль, просто и понятно объяснить сложные вещи. Все это оборачивается неуважением к людям. Когда шла подготовка закона об образовании, наши филологи давали много замечаний, связанных со стилем, простотой изложения. К сожалению, их не учли.

Чтобы помочь решить проблему, мы уже организовали курсы по деловой письменной речи для руководителей города. Первый этап обучения прошел, сейчас займемся устной. Надеюсь, поднять культуру поможет и Комплексный нормативный словарь русского языка как государственного, который недавно мы выпустили в СПбГУ. Издали из 28 тематических словарей «Давайте говорить правильно! » Но тиражи такие маленькие, что этих книг не найти, а цены настолько высокие, что не купить.

Могут и матом…

— Недавно городской ЗакС, озабоченный повальным матом на улицах и засилием «Homе - кредитов», «Секс-шопов», «Секонд-хендов» предложил создавать «корпоративные кодексы речевой культуры», в частности, для рекламы.

— Давно борюсь с безграмотной рекламой на телевидении. Обращалась к руководителям телеканалов, но они утверждают, что договоры с компаниями не позволяют влиять на ее содержание и форму. Но это не правильно! Вот бедному ребенку и всей стране внушают, что творожок надо «кушать». Однако этой формы в языке нет. Исключение – «кушать подано». Люди — едят. Наступают заимствования из английского, который обслуживает компьютерные технологии, экономику, но язык с этим справится. Петровская эпоха, например, принесла ещё больше иностранных слов, однако не все сохранились. Страшнее другое. Сегодня молодежь английский знает лучше, чем русский. Многие руководители жаловались, что не найти секретаря, хорошо владеющего русским. Английский знают, а русский – нет.

— «Особый стиль» складывается у нас и в отношениях между людьми. Процветает мат. Дошло до того, что нередко и начальники могут «послать» своих подчиненных.

— У нас исчезает интеллигентность. Дмитрий Сергеевич Лихачев не раз замечал, что некоторые люди имеют по два-три высших образования, но интеллигентными от этого не становятся. Достоинство и уважение от количества институтов не зависит. Культурный человек никогда не позволит себе повысить голос, обидеть, не говоря о «выражениях». А у нас это обычная форма общения. Недавно президент был вынужден даже подготовить соответствующий указ о наказаниях за ненормативную лексику в СМИ, хотя она была запрещена «Законом о русском языке» ещё в 2005-м. За брань, мат у нас в стране предусмотрены штрафы, правда, я ни разу не слышала, чтобы санкции применялись.

Праздник «проводитЬся»?

— Вы как-то упомянули, что Владимир Путин тоже иногда у вас спрашивает, как правильно произносить то или иное слово, фразу. Что его особенно интересует? И есть ли в нашей политике прирожденные трибуны?

— Президент к своим выступлениям относится чрезвычайно требовательно. Он понимает, как быстро меняется язык и хочет говорить с учетом самых современных норм, видеть их варианты, соотношение. Если бы все так готовили речи! Замечу, что уже на высоком посту он с нуля выучил английский и хорошо им владеет. Кстати, с подобными вопросами часто обращается и Александр Розенбаум. Спрашивает, можно ли рифмовать строку, какое ударение. Меня это очень радует, хотя он сам говорит хорошо и образно. Врожденный ораторский талант был у Анатолия Собчака, а на фестивале «Русское слово» мы отметили вице-премьераДмитрия Рогозина, обладающего прекрасной речью.

— Скоро новый учебный год. Прошедший запомнился скандалом на «Алых парусах», когда на главной сцене вывесили огромный баннер с двумя орфографическими ошибками: «Праздник проводитЬся при поддержкИ правительства Санкт-Петербурга». «Картинку» транслировали на всю страну…

— Знаете, что самое грустное? Что многие ребята этого даже не заметили. Не могли сообразить, а что такого, в чем «прокол»? Знаю, что комментаторы острили, мол, подобные ляпы могут допустить люди, только сдавшие ЕГЭ… Если серьезно, нам сегодня надо думать, как сохранить уроки русского в школе. В Министерстве, например, уже предлагали закончить основной курс в 9-м и сдать по этому предмету экзамен, а в выпускных классах заниматься чем-то другим. Пока от идеи отказались, но ситуация тревожная. Надо вернуть и средний балл аттестата. Здесь мы едины с Вячеславом Никоновым, председателем комитета Госдумы по образованию. Молодежи, да и всем нам, надо учиться думать и облекать мысли в слова. Изменить свое отношение к языку. Это, без преувеличения, вопрос безопасности страны. Какой язык, такая и жизнь.

Источник: https://nstarikov.ru/molodezh-ne-znaet-russkij-neopublikovannoe-intervju-ljudmily-verbickoj-110858