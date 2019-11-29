Краткий отчёт о судебном заседании по делу бывшего ректора СПГАУ В.А. Ефимова

Был сегодня с 11 часов на судебном заседании в суде г . Пушкин. В зале №3 на рассмотрении дела обвиняемого Ефимова Виктора Алексеевича (ст.160 ч.4 УК РФ). Впечатления следующие. Виктор Алексеевич если и не кажется сломленным давлением судебной махины, то всё же несколько сдал в тонусе. Что не мудрено. Судья явно скучает на этом процессе, а я не смог определить, какую сторону она внутренне поддерживает. Прокурору около 35 лет, очень стремится выиграть дело – отправить бывшего ректора СПГАУ за решётку. Однако к слушаниям готовится явно не на 100%, о чём свидетельствуют длительные паузы во время его выступлений. Паузы, вызванные долгим перелистыванием страниц томов дела с одновременным их просмотром при тягучем молчании в зале суда. Готовился бы обстоятельно – использовал бы закладки или шпаргалку с номерами нужных страниц. Затем прокурор вцепился мёртвой хваткой в свидетеля Величко, допытываясь, за что тот получил от университета, в котором работал доцентом, дополнительные 58 тысяч рублей. И не слишком ли это жирно – получить столько за 9-месячную работу по заказанной тематике. И это – при общем иске в десятки миллионов. Масштаб мышления, однако… Представители истцов отсутствовали.



В зале за барьером – два адвоката, причём одному из них явно не доставало нормального логического мышления. Скажем, задаёт вопрос свидетелю защиты, а в ответ на тягучее молчание вопрошаемого предлагает два варианта ответов: вы в составе рабочей группы собирались, обсуждали поставленную перед нею цель или нет. И не дал свидетелю третий, спасательный вариант: мол, были ли в группе лидеры, захватившие инициативу, тогда как вы, свидетель, в число лидеров не входили?



В итоге, свидетель либо что-то мычал нечленораздельное, либо неприлично отмалчивался. Ведь ответить "Да" – это затем отвечать на вопросы прокурора и судьи, мол, а в чём конкретно выражалась деятельность группы. Ответить "Нет" – прямо подставить Ефимова, ибо тогда получается, что группа, созданная под освоение полученного ГАУ гранта от министерства - фикция.



Вообще этот свидетель – бывший проректор указанного университета по работе с иностранцами. Не знаю, может и существуют проректоры более бездарные по умению чётко отвечать на поставленные вопросы, более хвастливые и алогичные, нежели упомянутый выше…



А первым свидетелем от защиты выступил, причём блестяще, Михаил Викторович Величко. Человек, буквально излучающий добрую волю, глубокие и разносторонние знания, причём всё это помноженное на чувство собственного достоинства без единого намёка на какую бы то ни было исключительность.



Адвокатам бы запустить Величко после того проректора, чтобы хоть как-то сгладить хвастливое мычание последнего. Но… стратегическое мышление у этих приспешников Фемиды явно не на высоте.



Третьим адвокатом выступала дочь Ефимова, сидевшая в рядах публики вместе с братом. Ещё присутствовало неизвестное мне лицо азербайджанской наружности.



Заседание отложено на завтра, 29 ноября.

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Считаю, что Виктор Алексеевич отделается лёгким испугом. Уверен, что более за решётку его не отправят. Несмотря на потуги обвинения.



На мои вопросы о самочувствии и настроении Ефимов выразился в стиле опытного партаппаратчика: сказал вроде много, но суть сказанного ускользает от понимания. Что вполне оправданно и понятно: пока рано выражать публично собственное отношение к факту и течению процесса.



Успехов вам, Виктор Алексеевич!

С.Ю. Сальников





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