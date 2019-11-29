Главная » Аналитика, История, Наука, События прошлого

Календарь майя похож на древнекитайский — ранние контакты?

09:43. 29 ноября 2019 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

5894805447_d7244dd06d_b-700x400

 

Древний китайский календарь и календарь майя имеют так много общего, что вряд ли они были созданы независимо друг от друга, считает Дэвид Х. Келли. Статья Дэвида на эту тему опубликована в журнале Pre-Columbiana. /epochtimes.ru/

Келли, археолог и эпиграфист, работал в Университете Калгари в Канаде. Он получил известность в 1960-е годы за большой вклад в расшифровку письмен майя. Его статья «Азиатские компоненты в изобретении календаря майя» была написана 30 лет назад, но только недавно её впервые опубликовали в журнале Pre-Columbiana.

Гипотезу, которую выдвинул Келли, многие считают спорной. Он утверждал, что календари указывают на контакты между Евразией и Мезоамерикой более 1 000 лет назад, что противоречит устоявшейся теории о том, что такой контакт произошёл лишь несколько сотен лет назад.

Келли поддержал спорную теорию о ранних заокеанских контактах, эта теория имеет много сторонников. Сходство календарей является лишь частью доказательств ранних контактов индейцев майя и китайцев.

Другой исследователь, который по совпадению имеет почти такое же имя, Дэвид Б. Келли, лингвист из Университета Showa в Токио, использовал компьютерную программу для анализа сходства между этими двумя календарными системами. Его доклад, озаглавленный «Сравнение дат китайского и мезоамериканского календарей», опубликован в последнем выпуске Pre-Columbiana.

 

Сходство.

В обеих календарных системах дни связаны с различными элементами (вода, огонь, земля и так далее) и животными. Возможно, одна и та же календарная система была переделана каждой культурой по-своему.

Мы рассмотрим лишь несколько сходств, приведённых учёными в качестве примеров.

китайский зодиак

Китайский Зодиак. Фото: zh-tw.kankan.today

календарь майя

Календарь майя. Фото: ca.ntdtv.com

 

Животные.

Одни и те же дни в обоих календарях связаны с оленем, собакой и обезьяной. Животные других дней также похожи. Например, один день в календаре майя связан с ягуаром, а этот же в китайском календаре — с тигром. Другой день связан с крокодилом в календаре майя, а в китайском — с драконом. Ассоциации, по существу, схожие, хотя конкретные проявления отличаются в зависимости от местной фауны или знаний людей. Домашние животные, такие как лошади, овцы, коровы и свиньи, отсутствуют в календаре майя.

Другой пример сходства между календарями — комбинированная символика кролика и луны.

«В день восьмой у ацтеков, день Кролика, правила Майауель, богиня луны и пьянящего напитка пульке, — пишет Келли. Изображения кролика на луне появились в Мезоамерике в VI веке. — Изображения кролика на луне, приготавливающего эликсир бессмертия, впервые появились в Китае в период династии Хань, в I веке до н.э. или чуть раньше».

Китайская система также соответствует евразийской. В Старом Свете календарные системы были перемешаны. Келли привёл греческую, индийскую и другие системы в качестве примеров того, что календари в разных культурах имеют схожие корни, хотя разнятся по форме.

Он пришёл к выводу, что китайский и майя календари имеют один и тот же источник и не развивались независимо друг от друга. Он также показал, что даже если некоторые элементы календаря майя не соответствуют китайскому календарю, они согласуются с другими евразийскими системами, что подтверждает теорию раннего контакта.

 

Элементы.

Дэвид Б. Келли использовал компьютерную программу INTERCAL, разработанную астрономом Денисом Елиоттом, чтобы найти схожие элементы между календарными днями майя и китайскими пятью стихиями (огонь, вода, земля, металл и дерево).

Нужно отметить, что дата начала календаря майя является предметом дискуссий. Никто не знает наверняка, когда начался отсчёт, принято считать, что 11 августа 3114 г. до н.э.

Дэвид Б. Келли начал с этой даты и обнаружил девять сходств между двумя системами в любой из периодов в 60 дней, все они связаны с именами дней и животных.

После этого он сместил дату начала на четыре дня, до 7 августа 3114 года, и обнаружил 30 сходных черт в любой из 60-дневных периодов, включая сходство элементов.

Эллиотт предупредил, что его программа будет становиться менее точной со смещением даты начала назад во времени.

Тем не менее, Дэвид Б. Келли пишет: «Несмотря на отсутствие полного сходства, возможность систематической связи между определёнными мезоамериканскими названиями дней недели и китайскими Небесными Стеблями (элементы) и Земными Ветвями (животные) является дразнящей, мягко говоря».

 

Символизм.

Перед Келли стояла сложная задача распутывания узлов изменения ассоциаций с течением времени. Он привёл несколько примеров того, как ассоциации, которые, на первый взгляд, не соответствуют друг другу, могут иметь какую-то связь.

Например, список майя Pipil из Гватемалы имеет Черепаху в 19-м положении; в малайском списке также Черепаха в 19-м положении; другие списки майя и ацтеков имеют грозу в 19-м положении; а индийские — собаку в 19-й позиции.

«Соотношение грозы, собаки и черепахи, как правило, считается противоречивым, — пишет Келли. — Тем не менее, богиней 19-го ацтекского дня была Чантико, богиня огня, которую другие боги превратили в собаку. Концепция собаки-молнии распространена во всех районах Азии, а также в Мексике, это буддийское влияние. Иллюстрация в тибетской рукописи показывает, как собака-молния сидит на черепахе, что прекрасно сочетает понятия, связанные с 19-й позицией в списке животных. Майянский Мадридский Кодекс также изображает собаку, сидящую на черепахе, — биологическая странность».

Оба учёных отметили лингвистическое сходство между именами календарных дней.

Дэвид Б. Келли писал: «Сходство проявляется и в лингвистике. Слова, обозначающие двадцатеричный порядок в некоторых диалектах майя, и слова, отражающие десятичный порядок в некоторых китайских диалектах, почти взаимозаменяемы. На мой взгляд, соответствия, которые я описал, убедительно свидетельствуют о культурных контактах между людьми Евразии и людьми древней Гватемалы или Мексики».

Он предположил, что такой контакт мог произойти примерно в конце первого или начале второго века нашей эры.

Источник: https://www.epochtimes.ru/kalendar-majya-pohozh-na-drevnekitajskij-rannie-kontakty-99030477/

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Китайская история - МИФ
...Первое сочинение по грамматике «Ма-ши вэнь-тун» вышло...? Напомню, что с похожей проблемой сталкиваются и американцы,...Приведённые данные показывают, что «древнекитайская история» ранее X века н. э...создал первый в истории календарь, который просуществовал до ...
Человечество: прошлое и будущее
...Брофи получил, изучая упомянутый ранее рельеф, который был ... объекты: несколько сооружений, похожих на «Дорогу Бимини», ...мы получим 5400. Согласно древнекитайскому учению цигун, 5400 лет.... Напомним также, что календарь майя заканчивается 22 декабря 2012г......
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... крест помните? Похожий на катарский… Так... не раскололи Папы древнекитайскую натурфилософию и индийский... переходе с календаря на календарь выбрала «космос.... Рассматривается как ранняя форма практического воплощения... (Соответственно 9 мая луч восходящего солнца...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... крест помните? Похожий на катарский… ...не раскололи Папы древнекитайскую натурфилософию и индийский... переходе с календаря на календарь выбрала «космос... Рассматривается как ранняя форма практического воплощения...- Начало сева, маеты. Маять - сеять. Все хозяйство...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)