Календарь майя похож на древнекитайский — ранние контакты?

Древний китайский календарь и календарь майя имеют так много общего, что вряд ли они были созданы независимо друг от друга, считает Дэвид Х. Келли. Статья Дэвида на эту тему опубликована в журнале Pre-Columbiana. /epochtimes.ru/

Келли, археолог и эпиграфист, работал в Университете Калгари в Канаде. Он получил известность в 1960-е годы за большой вклад в расшифровку письмен майя. Его статья «Азиатские компоненты в изобретении календаря майя» была написана 30 лет назад, но только недавно её впервые опубликовали в журнале Pre-Columbiana.

Гипотезу, которую выдвинул Келли, многие считают спорной. Он утверждал, что календари указывают на контакты между Евразией и Мезоамерикой более 1 000 лет назад, что противоречит устоявшейся теории о том, что такой контакт произошёл лишь несколько сотен лет назад.

Келли поддержал спорную теорию о ранних заокеанских контактах, эта теория имеет много сторонников. Сходство календарей является лишь частью доказательств ранних контактов индейцев майя и китайцев.

Другой исследователь, который по совпадению имеет почти такое же имя, Дэвид Б. Келли, лингвист из Университета Showa в Токио, использовал компьютерную программу для анализа сходства между этими двумя календарными системами. Его доклад, озаглавленный «Сравнение дат китайского и мезоамериканского календарей», опубликован в последнем выпуске Pre-Columbiana.

Сходство.

В обеих календарных системах дни связаны с различными элементами (вода, огонь, земля и так далее) и животными. Возможно, одна и та же календарная система была переделана каждой культурой по-своему.

Мы рассмотрим лишь несколько сходств, приведённых учёными в качестве примеров.

Животные.

Одни и те же дни в обоих календарях связаны с оленем, собакой и обезьяной. Животные других дней также похожи. Например, один день в календаре майя связан с ягуаром, а этот же в китайском календаре — с тигром. Другой день связан с крокодилом в календаре майя, а в китайском — с драконом. Ассоциации, по существу, схожие, хотя конкретные проявления отличаются в зависимости от местной фауны или знаний людей. Домашние животные, такие как лошади, овцы, коровы и свиньи, отсутствуют в календаре майя.

Другой пример сходства между календарями — комбинированная символика кролика и луны.

«В день восьмой у ацтеков, день Кролика, правила Майауель, богиня луны и пьянящего напитка пульке, — пишет Келли. Изображения кролика на луне появились в Мезоамерике в VI веке. — Изображения кролика на луне, приготавливающего эликсир бессмертия, впервые появились в Китае в период династии Хань, в I веке до н.э. или чуть раньше».

Китайская система также соответствует евразийской. В Старом Свете календарные системы были перемешаны. Келли привёл греческую, индийскую и другие системы в качестве примеров того, что календари в разных культурах имеют схожие корни, хотя разнятся по форме.

Он пришёл к выводу, что китайский и майя календари имеют один и тот же источник и не развивались независимо друг от друга. Он также показал, что даже если некоторые элементы календаря майя не соответствуют китайскому календарю, они согласуются с другими евразийскими системами, что подтверждает теорию раннего контакта.

Элементы.

Дэвид Б. Келли использовал компьютерную программу INTERCAL, разработанную астрономом Денисом Елиоттом, чтобы найти схожие элементы между календарными днями майя и китайскими пятью стихиями (огонь, вода, земля, металл и дерево).

Нужно отметить, что дата начала календаря майя является предметом дискуссий. Никто не знает наверняка, когда начался отсчёт, принято считать, что 11 августа 3114 г. до н.э.

Дэвид Б. Келли начал с этой даты и обнаружил девять сходств между двумя системами в любой из периодов в 60 дней, все они связаны с именами дней и животных.

После этого он сместил дату начала на четыре дня, до 7 августа 3114 года, и обнаружил 30 сходных черт в любой из 60-дневных периодов, включая сходство элементов.

Эллиотт предупредил, что его программа будет становиться менее точной со смещением даты начала назад во времени.

Тем не менее, Дэвид Б. Келли пишет: «Несмотря на отсутствие полного сходства, возможность систематической связи между определёнными мезоамериканскими названиями дней недели и китайскими Небесными Стеблями (элементы) и Земными Ветвями (животные) является дразнящей, мягко говоря».

Символизм.

Перед Келли стояла сложная задача распутывания узлов изменения ассоциаций с течением времени. Он привёл несколько примеров того, как ассоциации, которые, на первый взгляд, не соответствуют друг другу, могут иметь какую-то связь.

Например, список майя Pipil из Гватемалы имеет Черепаху в 19-м положении; в малайском списке также Черепаха в 19-м положении; другие списки майя и ацтеков имеют грозу в 19-м положении; а индийские — собаку в 19-й позиции.

«Соотношение грозы, собаки и черепахи, как правило, считается противоречивым, — пишет Келли. — Тем не менее, богиней 19-го ацтекского дня была Чантико, богиня огня, которую другие боги превратили в собаку. Концепция собаки-молнии распространена во всех районах Азии, а также в Мексике, это буддийское влияние. Иллюстрация в тибетской рукописи показывает, как собака-молния сидит на черепахе, что прекрасно сочетает понятия, связанные с 19-й позицией в списке животных. Майянский Мадридский Кодекс также изображает собаку, сидящую на черепахе, — биологическая странность».

Оба учёных отметили лингвистическое сходство между именами календарных дней.

Дэвид Б. Келли писал: «Сходство проявляется и в лингвистике. Слова, обозначающие двадцатеричный порядок в некоторых диалектах майя, и слова, отражающие десятичный порядок в некоторых китайских диалектах, почти взаимозаменяемы. На мой взгляд, соответствия, которые я описал, убедительно свидетельствуют о культурных контактах между людьми Евразии и людьми древней Гватемалы или Мексики».

Он предположил, что такой контакт мог произойти примерно в конце первого или начале второго века нашей эры.

Источник: https://www.epochtimes.ru/kalendar-majya-pohozh-na-drevnekitajskij-rannie-kontakty-99030477/