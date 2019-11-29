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К чему нас готовят. Роль РФ в будущем мировом спектакле. В. Лепехин

22:36. 29 ноября 2019 138 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

О чём говорят цифры, поступающие из разных отраслей экономики. В какую цельную картину они складываются. Текущую ситуацию в РФ в разрезе общемировых процессов рассматривает директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gsjKVCfVTZQ

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