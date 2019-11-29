Испытания новой ракетной системы в КНДР
12:22. 29 ноября 2019 182 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Появились фотографии с испытаний новой северо-корейской ракетной системы. На испытаниях как обычно присутствовал и Ким Чен Ын.
На протесты США и Японии традиционно забили.
Ракеты данного комплекса на испытаниях https://apnews.com/895ba4e286844f89863508bbc7d5ba2d?utm_medium=AP&utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Twitter пролетели 380 километров.
Плюс фото посещения одной из женских воинских частей.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5461100.html
“…На протесты США и Японии традиционно забили…”.
И правильно сделали. Молодцы.