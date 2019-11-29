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Испытания новой ракетной системы в КНДР

12:22. 29 ноября 2019 182 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Появились фотографии с испытаний новой северо-корейской ракетной системы. На испытаниях как обычно присутствовал и Ким Чен Ын.
На протесты США и Японии традиционно забили.







Ракеты данного комплекса на испытаниях https://apnews.com/895ba4e286844f89863508bbc7d5ba2d?utm_medium=AP&utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Twitter пролетели 380 километров.





Плюс фото посещения одной из женских воинских частей.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5461100.html

Метки: баллистические ракеты, ким чен ын, кндр, ракетные войска, северная корея, фотографии

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