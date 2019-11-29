Говорите, 53% готовы валить? Я уже свалил — мнение

Бывший москвич Александр Горный, недавно сменивший место жительства на Крым, комментирует свежий опрос российской молодёжи, который показал эмиграционные настроения. В авторском блоге на «Эхе Москвы» он посоветовал, куда на самом деле стоит валить.

«Многие оттоптались на эмиграционных настроениях российской молодёжи, проклиная путинский режим, неуютную Рашку, грезя розовыми облаками и жвачкой заграницы.



Вот честно, бред полный, который мы пережёвываем и что пытаемся доказать? Что молодёжь массово свалит? При удобном случае? Да не верю я в это.



Кто их там ждёт с распростёртыми объятиями? Ждут ли или своих халявщиков хватает? Безработица среди европейской молодёжи довольно высокая, а в некоторых странах не могут устроиться по специальности более половины выпускников вузов. Найти низкооплачиваемую работу чернорабочим можно, но разве о таком мечтают эти 53%? Везде хорошо, где нас нет и везде надо пахать, и завоевывать место под солнцем.

Уверен, что никто никуда массово не повалит, за исключением некоторых категорий граждан, кто готов на изменения в своей жизни, у кого есть, как минимум профессиональная и материальная база для такого рывка, или медицинские показания для смены климата, подкреплённые счётом в банке.

Уверен, что среди женщин гораздо выше процент тех, кто готов уехать. Выйти замуж за иностранца и раньше было мечтой многих девиц, а нынешние нищета и пьянство российского мужского населения способствуют этому непатриотичному посылу.

Наивны и примитивны причины, побуждающие людей расстаться с родным берегом, а именно желание обеспечить своим детям достойное будущее 45%, 40% недовольны экономической обстановкой в стране, 26% уверены в качестве образования за рубежом, 28% в возможности карьерного роста, 35% мерещится высокий уровень медицины там и 33% волнует нестабильная политическая обстановка у нас.



С чем я согласен, так это с тем, что уровень образования и медицины у нас в стране страдает, но несли есть деньги, то и здесь можно неплохо устроиться. Ситуация в регионах печальная, чтобы получить более-менее приличное образование, опыт работы, современную медицинскую помощь — надо валить в Москву или другие крупные города.

Но только ли простые граждане мечтают о загранице?

Мне было бы гораздо интереснее посмотреть миграционные настроения у членов ЕР и их родственников. Вот это действительно то, что достойно обсуждения. Судя по скандалам с зарубежной недвижимостью, вторыми паспортами, детишками и жёнами, не вылезающими из-за границы, там можно говорить даже не о 53%, там всё гораздо серьёзней и подготовленней.

Совсем недавно я прилетел из Лондона. Мне нравится Великобритания, я там с удовольствием пожил бы пару месяцев, чтобы получше изучить современную Европу, подтянуть английский, да и просто попутешествовать.



Мне там довольно комфортно, тем более немного знаю английский, но будь даже финансовая возможность остаться на ПМЖ — я бы не захотел. Безусловно мои 47 делают меня более консервативным в десятки раз, чем когда я был молодым. Хотя в 1993–1994 годах, когда у меня была возможность там остаться и неплохо устроиться, я отказался от идеи переезда. Тогда мне было 22 года, и я как раз попадал бы в категорию тех 53% (18–24), кто сейчас настроен валить.

Почему я там не остался?

Наверное, как советский человек, я был воспитан на любви к своей Родине. Во-вторых, мне было бы сложно оставить своих близких. В-третьих, у меня уже тогда не было никаких иллюзий, что я там никому не нужен и даже имея средний доход был бы чужим в том мире видимого благополучия. Возможно, мои бы дети были там уже своими, но пусть каждый определяет свой путь сам.

Валить или не валить? Я уже свалил из вполне развитой и комфортной Москвы в тёплые края, в Крым, благо сейчас это Россия и сделать это совсем несложно. Причин для этого было несколько:

1. Подходящий для меня климат.

2. Усталость от Москвы

3. Крым — это точка роста и есть перспективы развития.



Так что дорогие россияне, если есть настроения валить, то валите в Крым. 2–3 часа самолётом, и вы на месте. Для начала можно недорого арендовать жильё, а потом строиться. Замечательный климат, хорошая и удобная логистика, одна из перспективных точек роста на карте России, и главное есть море, и горы.

Очень многие мои московские знакомые говорят о своём желании перебраться в Крым, но их волнует главный вопрос — возможность найти работу по специальности и с разумным уровнем дохода».

Читайте также: Больше не смешно: крах последней украинской надежды